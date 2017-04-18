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 До конца лета должно пройти обновление набсовета "Укрзализныци", - первый замглавы Мининфраструктуры

Обновление наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" должно пройти до конца лета текущего года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов в ходе конференции "Железные дороги Украины. Развитие и инвестиции" в Киеве во вторник.

"До конца лета, возможно даже быстрее, в "Укрзализныци" должно пройти обновление наблюдательного совета, должны быть избраны независимые члены совета, пересмотрен уровень ответственности между советом и правлением", - сказал он.

Е.Кравцов добавил, что в соответствии с законодательством будет большинство членов набсовета независимых и компетенция будет расширена, по аналогу той системы, которую на сегодняшний день имеет ПАО "Нафтогаз Украины.

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"Что касается самой компании, то приоритет, который поставлен на сегодняшний день - разделение функциональной вертикали и разделение основных направлений", - отметил он.

Ранее, еще в октябре 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что наблюдательный совет ПАО "Укрзализныця" должен быть очищен от чиновников и состоять только из независимых специалистов.



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