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 Киевские налоговики раскрыли схему по уклонение от уплаты налогов почти на 24,5 млн грн

В Киеве сотрудники налоговой милиции раскрыли схему по уклонении от уплаты налогов на общую сумму почти 24,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Рубеж-2017" было установлено, что брокерскими компаниями от имени группы предприятий, зарегистрированных в Киеве, с целью невозвращения валютной выручки и неуплаты налога прибыль, подавались в таможенные органы документы с недостоверными сведениями на экспорт сельхозпродукции. Как показала проверка, данная продукция закупалась на территории Украины за наличные без отображения этих операций в бухгалтерском и налоговом учетах.

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При этом должностные лица указанной группы компаний не подали налоговые декларации по налогу на прибыль предприятий, не отразили приобретение и реализацию экспортируемого товара и не задекларировали доход от предпринимательской деятельности, что привело к фактической неуплате в бюджет почти 24,5 миллиона гривен, что является особо крупным размером.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.

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тут все уклоняются от налогов,если платить все налоги,вылетишь в трубу,кому эти новости интересны?пишите лучше-обнаружено предприятие без мусорской крыши,проводятся мероприятия по принуждению на дачу взяток ежемесячно.
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