 Киевские налоговики раскрыли схему по уклонение от уплаты налогов почти на 24,5 млн грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Рубеж-2017" было установлено, что брокерскими компаниями от имени группы предприятий, зарегистрированных в Киеве, с целью невозвращения валютной выручки и неуплаты налога прибыль, подавались в таможенные органы документы с недостоверными сведениями на экспорт сельхозпродукции. Как показала проверка, данная продукция закупалась на территории Украины за наличные без отображения этих операций в бухгалтерском и налоговом учетах.
При этом должностные лица указанной группы компаний не подали налоговые декларации по налогу на прибыль предприятий, не отразили приобретение и реализацию экспортируемого товара и не задекларировали доход от предпринимательской деятельности, что привело к фактической неуплате в бюджет почти 24,5 миллиона гривен, что является особо крупным размером.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
390 2
"Фантом" в Донецкой области не пропустил на оккупированную территорию партию брендовых часов. ФОТОрепортаж(16)
Луценко назначил прокурором Ривненской области Подубинского. ФОТОрепортаж(10)
Из-за "помидорной войны" с Турцией Россия потеряла до $1,5 млрд, - мониторинг(72)
ФСБ РФ заявила о перекрытии крупного канала поставки оружия из Украины и ЕС. ВИДЕО(75)
Налоговая реформа: что предлагают авторы законопроекта "О налоговой либерализации"(0)
Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине. ФОТОрепортаж(8)
Налоговики разоблачили руководителей компании, уклонившихся от уплаты 5 млн грн налогов и осуществлявших незаконный экспорт сельхозпродукции на Одесчине. ФОТОрепортаж(7)
Ответить
Ответить