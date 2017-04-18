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 Политика Украины, Общество
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Все про:благотворительность (273) Киев (16848) память (782) спорт (1622) донецкий аэропорт (550) Брановицкий (6)

 "Бежим, чтобы не забыть!": 7 мая в Пуще-Водице пройдет забег памяти "киборга" Игоря Брановицкого

Забег состоится 7 мая 2017 г. в Пуще-Водице (ул. Юнкерова 47, УАЛ Киев). Начало в 9:00 утра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение организаторов забега.

"В этом году студенты Украинской академии лидерства во второй раз приглашают всех желающих на уже традиционный благотворительный забег, посвященный памяти погибших героев в лице Игоря Брановицкого, украинского военного родом из Пущи-Водицы, участника АТО и защитника Донецкого аэропорта. Забег состоится 7 мая 2017 г. в Пуще-Водице (ул. Юнкерова 47, УАЛ Киев). Маршрут забега пролегает через леса и вблизи озера, что позволит вам получить удовольствие не только от бега, но и от пейзажей и чистого воздуха соснового леса. Все финишировавшие участники забега получат памятные медали, а призеры и победители - спортивные призы. Также предусмотрена специальная программа для детей, чтобы родители имели возможность спокойно пробежать дистанцию", - сказано в сообщении.

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Забег пройдет на дистанциях: 400 м (для детей), 1 км, 7 км, 14 км, 21 км.

Для военных, участников в возрасте до 18 и старше 60 лет участие бесплатное.

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Зарегистрироваться на забег можно по ссылке.

Бежим, чтобы не забыть!: 7 мая в Пуще-Водице пройдет забег памяти киборга Игоря Брановицкого 01

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Хорошее дело конечно, но лучше потраченные средства дали семье погибшего
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можно мордой об трансформаторную будку во дворе - тоже не скоро забудешь. а деньги - семье.
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"Бежим, чтобы не забыть" - двусмысленно звучит, впору под таким лозунгом Иловайск и Дебальцево поминать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Бежим, чтобы не забыть!": 7 мая в Пуще-Водице пройдет забег памяти "киборга" Игоря Брановицкого
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