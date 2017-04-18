 "Бежим, чтобы не забыть!": 7 мая в Пуще-Водице пройдет забег памяти "киборга" Игоря Брановицкого

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение организаторов забега.
"В этом году студенты Украинской академии лидерства во второй раз приглашают всех желающих на уже традиционный благотворительный забег, посвященный памяти погибших героев в лице Игоря Брановицкого, украинского военного родом из Пущи-Водицы, участника АТО и защитника Донецкого аэропорта. Забег состоится 7 мая 2017 г. в Пуще-Водице (ул. Юнкерова 47, УАЛ Киев). Маршрут забега пролегает через леса и вблизи озера, что позволит вам получить удовольствие не только от бега, но и от пейзажей и чистого воздуха соснового леса. Все финишировавшие участники забега получат памятные медали, а призеры и победители - спортивные призы. Также предусмотрена специальная программа для детей, чтобы родители имели возможность спокойно пробежать дистанцию", - сказано в сообщении.
Забег пройдет на дистанциях: 400 м (для детей), 1 км, 7 км, 14 км, 21 км.
Для военных, участников в возрасте до 18 и старше 60 лет участие бесплатное.
Зарегистрироваться на забег можно по ссылке.
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