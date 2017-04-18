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Все про:армия (7657) Минобороны (4994) ООН (2044) химическое оружие (107) СЦКК (217)

 Украинская сторона СЦКК опровергла заявления боевиков "ЛНР" о хранении отравляющих веществ на складах ВСУ

Украинская сторона Совместного центра координации и контроля (СЦКК) заявляет, что НВФ ОРДЛО пытаются дискредитировать руководство Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Так, украинская сторона СЦКК сообщает, что в информационном пространстве средств массовой информации ОРДЛО продолжают появляться фейковые информационные сообщения с заявлениями лидеров НВФ ОРДЛО с целью дискредитации руководства Украины.

По данным центра, 17 апреля на web-сайте "Луганский информационный центр" был опубликован материал с заявлением представителя Народной милиции ОРЛО полковника Андрея Морочко под названием "ВСУ хранят на сладах в Станично-Луганском районе отравляющие вещества - Народная милиция".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики целенаправленно обостряют ситуацию на Донбассе, - украинская сторона СЦКК

"Информация, изложенная в данном информационном материале не соответствует действительности, поскольку руководство государства 13 января 1993 г. подписало Конвенцию о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия и об его уничтожении. Этот международный договор в рамках ООН в области контроля вооружений имеет целью полный запрет производства и применения химического оружия, учитывая его вред для окружающей среды и здоровья человека, а также определяет обязательства государств-участников в этой сфере", - сказано в сообщении.

"Украина, в отличие от Российской Федерации и ее помощников в лице руководства НВФ ОРДЛО, эти обязательства выполнила полностью, как и обязательства в соответствии с Конвенцией о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, которые направлены на прекращение использования противопехотных мин, как одного из средств вооруженной борьбы", - добавили в СЦКК.
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А кто слушает террористов ???
Ведь мы боремся с террористами ?
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какой там боремся! в рот заглядываем да отслеживаем - кто там командиров не слушает и моральный климат в быту нарушает.

и с извинениями выступаем чуть ли не по имени-отчеству сепаров именуем типа пардон! дорогие сепары-это не мы! у вас ошибочная информация! впредь будьте внимательней!
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В общем потом кацапы скажут, что это мы устроили хим. атаку в Сирии
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После "распятых мальчиков", "негров в заваренных танках", "двух дивизий ИГИЛ", "ВСУ разбрасывают грипп с бронетранспортеров" - не удивляюсь никакому бреду долбое..., пардон, "русских людей".
В одном только не сомневаюсь. В их бесконечной лживости и подлости. И в том, что они запросто могут устроить провокацию с отравляющими веществами (после Сирии это "модно") с воплями: "Вот! Мы же говорили!".
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ВСУ хранят на сладах ...
Хранят на складах ВСУ ...
Вопрос один: "Мы всё оружие уничтожили?"
Или террористы взорвут склад, как в Балаклее?
.
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...представителя Народной милиции ОРЛО полковника Андрея Морочко...да-да! побольше уважительности! можно по-отчеству еще назвать это сепарское быдло... мы ж партнеры!!
откуда только понабирали всего этого неотесанного заскорузлого пишущего быдла - славящего днем и ночью лютых врагов Украины??!
даю бесплатный совет - для обозначения всякой мрази и отбросов - если уж это так необходимо - существует понятие "некий" и "некоего". и если уж так хочется уважить сепаров - так и говорите - "по сообщениям из ОРДЛО некоего а.морочко..." можно даже не с заглавной буквы... уважительные вы наши.

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Вважаю що взагалі не слід реагувати на такі заяви. Собака лает - ветер носит.(с)
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А с какой стати вообще украинская сторона должна опровергать какую-либо информацию со стороны террористов? Они там ухи объелись в этом центре координации?
Хотя, по сути я кокетничаю - они их скоро легитимизировать и амнистировать будут, не удивительно, что они отвечают на их заявления на официальном уровне.
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