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 Политика Украины
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 Славянский сепаратист, бывший нардеп от КПУ Хмелевой продолжает получать пенсию депутата ВР, - российские СМИ

Один из активных сепаратистов, стоявший у истоков российской оккупации, Анатолий Хмелевой продолжает получать пенсию как бывший депутат Верховной Рады Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ, это следует из материала "Три года без родины: жители Славянска вспомнили начало войны", опубликованного в российской газете "Московский комсомолец".

В статье рассказывается о судьбе коллаборационистов и террористов из Славянска, вынужденных после освобождения города ВСУ перебраться в оккупированный Донецк.

Почти три года спустя после тех событий бывший депутат Украины от КПУ Анатолий Хмелевой организовал в Макеевке очередную встречу так называемого "Славянского братства", то есть боевиков, воевавших в 2014 году в Славянске.

Участники встречи рассказали российскому журналисту-пропагандисту, что Хмелевой продолжает получать в Украине специальную пенсию как бывший народный депутат.

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"Хмелевого в корпусе славянцев уважают. "Анатолий Петрович имеет большую пенсию как бывший депутат украинского Верховного совета, так он ее, бывает, всю нуждающимся раздаст, самому есть нечего. Он тут однозначно единственный человек, которому доверяют все!" - говорится в материале "МК".

Как сообщалось ранее, бывший депутат украинского парламента принял активное участие в развязывании военного конфликта на Донбассе. 30 апреля 2014 года, он, будучи тогда местным депутатом, способствовал принятию сессией городского совета решения о передаче в пользование части помещений в здании исполкома для нужд пророссийской "самообороны" города. Тогда же Анатолий Хмелевой возглавил так называемый координационный совет Славянска, оказывавший всяческую поддержку российским оккупантам и местным боевикам.

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Хмелевой был народным депутатом Украины от КПУ с 1994 по 2002 год. В парламенте занимал должность председателя подкомитета по вопросам водного и автомобильного транспорта Комитета по вопросам строительства, транспорта и связи.







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Та после того,как насралов возглавил ассоциацию дзюдорвстов,уже ничему не удивляешься!
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а с чего бы и не получать - там все свои??! закон позволяет - вот они и быкуют!
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Ну вот, вытащили его в информпространство. Теперь придется награждать орденом голубана с колорадским бантом.
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Вот этой мрази платится хорошая пенсия!
Славянский сепаратист, бывший нардеп от КПУ Хмелевой продолжает получать пенсию депутата ВР, - российские СМИ - Цензор.НЕТ 9972
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Соромно перед Батьками загиблих...
Революція Гідності...
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это не сепараист, а торговый партнёр нашего солнцеликого президента,
не скулите, зрадоботы ....
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вот президент его орденом наградит, а вам стыдно должно быть -
завидовать не хорошо !
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Участники встречи рассказали российскому журналисту-пропагандисту, что Хмелевой продолжает получать в Украине специальную пенсию как бывший народный депутат.
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ИНТЕРЕСНО, ПОЧЕМУ У НАС ДЕПУТАТЫ ВР И ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОЛУЧАЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ?

ВЕДЬ ДЕПУТАТЫ ВР И ПРАВИТЕЛЬСТВО, НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ИСТОРИИ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ, ВСЕГДА РАБОТАЛИ НА МАЦКВУ И СВОЙ КАРМАН, ПОЛУЧАЯ ОТ ОЛИГАРХОВ ДЕНЬГИ, ЗА ПРИНЯТИЕ НУЖНЫХ ИМ ЗАКОНОВ И ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ИХ БИЗНЕСА.

ЭТА СИТУАЦИЯ НЕ НАМНОГО ИЗМЕНИЛАСЬ И СЕЙЧАС.

НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ НА РАСЕЮ, А ОСТАЛЬНЫЕ НА СВОЙ КАРМАН.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, ДЕПУТАНЫ ВР И ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, НАХОДЯТСЯ НА РАБОТЕ, И ПО КОНСТИТУЦИИ НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ.

ТОГДА ПОЧЕМУ ОНИ ПОЛУЧАЮТ ПРИВИЛЕГИИ, В ОТЛИЧИИ ОТ ДРУГИХ ГРАЖДАН СТРАНЫ?

УЖЕ НЕ ГОВОРЯ О ТОМ, ШО ЗА ТАКУЮ РАБОТУ - ИХ МЕСТО В ТЮРЬМЕ, А НЕ НА СВОБОДЕ.







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потому, что у них у каждого есть много паспортов,
и если не платить уважаемым людЯм,
то они могут осерчать и в россию уехать
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это потому, что они с голоду попухнут и умрут...
" так он ее [спец.пенсию депутата ВР], бывает, всю нуждающимся раздаст, самому есть нечего. "
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верный пьёс петра порошенка рева предлагает быдлу
усердно работать и платить налоги рошену и его блоку
для обеспечения заслуженных деятелей дамбаса,
но быдло только о своих интересах думает,
не может понять государственную позицию Его ВысокоблагородЪ Президента
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получает на законных основаниях. гавнюки в ВР не удосужились изменить законодательство в этой части... если копнуть эту тему глубже то мы очень удивимся
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А ще платять підвищені пенсії охоронникам совєцьких концтаборів, охоронникам тюрем, слідчим, які фальсифікували діла проти політичних, суддям, які засуджували політичних, прокурворам, які обвинувачували політичних, кагебістам і мусорам, які стежили за політичними, "вітіранам" совєцької мусарн, армії та іншій мерзоті. Для фронту і вчителів грошей просто немає.
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Ну нарешті . Можливо хоч зараз українці зрозуміють що підвищення ЄСВ для підприємців і було задля того щоб платити колаборантам - терористам пенсії і соцвиплати. Як і те, що мають платити ЄСВ , так звані "сплячі підприємці ". Сюди ще варто пригадати виття риго-соєвих , щодо безальтернативності торгівлі на крові і фінансової підтримки колаборантів і окупанта ( фактично влада зробила так , що самі українці і фінансують війну проти себе) , все стає на свої місця- Україна ні на міліметр не віддалилася від Орди , навпаки ,. потрапила в ще більшу залежність .
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болтун находка для шпиона так понимаю теперь его пенсия тю тю
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а фигвам- индейское национальное жилище. депутаты себя в обиду не дают. Будут ему справно платить и дальше.
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Люди наївно думають що депутат від бпп, нф , окупаційного блоку і радикалів ,відрізняється від бу депутата комуніста . І як не крути , це одна й таж одна антиукраїнська партія.
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иногда складывается такое впечетление что в стране вообще никакой власти нет.КАБЗДЕЦ.признайтесь;не смогли ,ума не хватает.С народа последнюю рубаху снимаете,а здесь половину упоротому донбасу все соц.выплаты(Услуги ещё даже дешевле чем у нас,при том что и это вовремя не платят)Так жеш и нарваться можно ребята. Читайте пока что пишут,(если будут выкидывать будет не до слов
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Ви що не здогадуєтесь , чому "наша " влада поводить себе як окупант ? . Та все просто , вони не ввжають себе громадянами цієї країни , так як тут на заробітках. І знають про підтримку Орди , і "занепокоєних європейців" а також однієї Близькосхідної країни. Їм нічого не загрожує. Єдине чого вони бояться , так це вимоги етнічних українців на свою Творцем дану землю і на надра .
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