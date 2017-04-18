 "Киевэнерго" с сегодняшнего дня приостановит горячее водоснабжение в 5 районах столицы для проведения гидравлических испытаний

Об этом говорится в сообщении компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"С 18 апреля гидроиспытания будут проводиться в Святошинском, Оболонском, Голосеевском, Подольском и Соломенском районах столицы", - сказано в нем.
С 18 по 27 апреля испытания теплосетей будут проводиться от станции теплоснабжения "Беличи" и районных котельных "Теремки" и "Минская".
В связи с этим, начиная с 16:00 17 апреля началось охлаждение системы с последующим отключением горячего водоснабжения для 233 жилых домов, 9 лечебных учреждений, 12 детских садов, 11 школ и 65 ведомств в Святошинском районе, 80 жилых домов, 2 лечебных учреждений, 6 детсадов, 4 школ и 22 ведомств в Оболонском районе, 5 жилых домов и 4 ведомств в Подольском районе, 29 жилых домов, 3 детсадов, 2 школ, 6 ведомств в Голосеевском.
С 19 апреля по 2 мая испытания теплосетей будут проводиться от районной котельной "Никольская Борщаговка".
В связи с этим, начиная с 16:00 18 апреля начнется охлаждение системы с последующим отключением горячего водоснабжения для 511 жилых домов, 6 лечебных учреждений, 35 детских садов, 22 школ, 140 ведомств в Святошинском районе, 4 жилых домов и 4 ведомств в Соломенском районе.
Гидравлические испытания - это метод диагностики теплосетей, применяемый во время каждого межотопительного периода. Они позволяют выявить и отремонтировать максимально возможное количество наиболее изношенных участков сетей, предотвратив таким образом появление повреждений во время отопительного сезона.
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а потом вначале зимы, неожиданно нагрянувшей
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готовьте ведра и телефоны знакомых сантехников .
Трубы, уложенные 50 лет назад -
не выдержат гидро удара компании " Рыбка".
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По - друге , відключення водопостачання - є порушення Конституції України , де Гарантовано Соцзахист Громадян ..
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