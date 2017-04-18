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 Киевские новости
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Все про:горячая вода (33) испытания (158) Киев (16846) Киевэнерго (216) отключение (136)

 "Киевэнерго" с сегодняшнего дня приостановит горячее водоснабжение в 5 районах столицы для проведения гидравлических испытаний

Компания "Киевэнерго" намерена приостановить горячее водоснабжение в 5 районах столицы с 18 апреля из-за проведения гидравлических испытаний.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"С 18 апреля гидроиспытания будут проводиться в Святошинском, Оболонском, Голосеевском, Подольском и Соломенском районах столицы", - сказано в нем.

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С 18 по 27 апреля испытания теплосетей будут проводиться от станции теплоснабжения "Беличи" и районных котельных "Теремки" и "Минская".

В связи с этим, начиная с 16:00 17 апреля началось охлаждение системы с последующим отключением горячего водоснабжения для 233 жилых домов, 9 лечебных учреждений, 12 детских садов, 11 школ и 65 ведомств в Святошинском районе, 80 жилых домов, 2 лечебных учреждений, 6 детсадов, 4 школ и 22 ведомств в Оболонском районе, 5 жилых домов и 4 ведомств в Подольском районе, 29 жилых домов, 3 детсадов, 2 школ, 6 ведомств в Голосеевском.

С 19 апреля по 2 мая испытания теплосетей будут проводиться от районной котельной "Никольская Борщаговка".

В связи с этим, начиная с 16:00 18 апреля начнется охлаждение системы с последующим отключением горячего водоснабжения для 511 жилых домов, 6 лечебных учреждений, 35 детских садов, 22 школ, 140 ведомств в Святошинском районе, 4 жилых домов и 4 ведомств в Соломенском районе.

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Гидравлические испытания - это метод диагностики теплосетей, применяемый во время каждого межотопительного периода. Они позволяют выявить и отремонтировать максимально возможное количество наиболее изношенных участков сетей, предотвратив таким образом появление повреждений во время отопительного сезона.
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И это апрель. Можно подумать они летом не будут отключать воду "для испытаний" в этих же домах.
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будут, но это не так интересно, - на улице тепло.
а потом вначале зимы, неожиданно нагрянувшей
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Все Кияне !
готовьте ведра и телефоны знакомых сантехников .
Трубы, уложенные 50 лет назад -
не выдержат гидро удара компании " Рыбка".
"Киевэнерго" с сегодняшнего дня приостановит горячее водоснабжение в 5 районах столицы для проведения гидравлических испытаний - Цензор.НЕТ 7979
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придурки. очень уютно в холодных квартирах без горячей воды
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В Мариуполе нет горячей воды с окончанием отопительного сезона,и не будет до его начала.Кстати местная власть хочет пересчитать тех у кого бойлеры,вопрос зачем???Наверно опять каку придумывать будут для народа.
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По перше , мер Києва обіцяв , що більше відключень не буде .
По - друге , відключення водопостачання - є порушення Конституції України , де Гарантовано Соцзахист Громадян ..
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Піда...си, більше нічого в голову не приходить, коли стаєш свідком подібного знущання та обкрадання споживачів послуг Ахметовського монополіста. Коли ви вже бляді нажеретися?..
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Киевэнерго" с сегодняшнего дня приостановит горячее водоснабжение в 5 районах столицы для проведения гидравлических испытаний
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