 Магазину военного снаряжения "Каптерка" волонтера Хоманчука исполнилось три года: "Военторгов много, "Каптерка" - одна!"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook владелец магазина "Каптерка" и Центра помощи Воинам АТО в Киеве, боец 14-й сотни самообороны Майдана, волонтер Андрей Хоманчук.
""Каптерке" сегодня три года. Я тогда хотел открыть на Сагайдачного веломагазин с прокатом, но вырос евро, денег не было после Майдана, и на все, что наскребли тогда, - купил три мешка секонда, с этого и началась "Каптерка" на Подоле...
Правда очень долгое время "Каптерка" работала скорее как волонтерский пункт, где плели, шили, от рассвета до заката что-то делали десятки человек, и как перевалочная база для Рычковой и Бирюкова. Потом я не выдержал и ушел добровольцем, Каптерка осталась на Светлану Багмет, а вернувшись, я увидел в Киеве десятки новых или развернувшихся военторгов... Надо было открывать пиццерию)) Не забывайте про нас! Главное - мы все так же делаем флаги! Военторгов много, "Каптерка" - одна! Флаги - "Каптерка"".
Адрес магазина - Почтовая пл. ул Сагайдачного, 12 (во дворе гаражный бокс).
Работаем: будни 10-19.00, сб-вс 10-17.00".
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это тот который сейчас усиленно лижет?
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