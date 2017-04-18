 Военнослужащий погиб от огнестрельного ранения при исполнении служебных обязанностей в воинской части на Киевщине, - Командование Воздушных Сил ВСУ

Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"17 апреля около 17:00 в воинской части Васильковского гарнизона, при исполнении служебных обязанностей, в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий. По приказу командира воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины проводится служебное расследование. Также, на месте происшествия работает комиссия в составе представителей Национальной полиции, Военной прокуратуры, Военной службы правопорядка и офицеров управления воздушного командования "Центр" ВС Украины", - сказано в сообщении.
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