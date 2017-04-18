 Порошенко, Меркель, Олланд и Путин подтвердили курс на выполнение Минских соглашений, - АП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.
Отмечается, что лидеры стран "нормандского формата" подтвердили приверженность имплементации Минских договоренностей в части, в частности, что касается как безопасности, так и политических аспектов урегулирования.
Они поприветствовали договоренность о возобновлении режима прекращения огня по случаю Пасхи, как было согласовано на заседании Трехсторонней контактной группы 29 марта и подчеркнули важность строгого соблюдения указанного режима.
Лидеры призвали интенсифицировать усилия для освобождения и обмена задержанных по принципу "всех на всех".
Они осудили угрозы наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Собеседники поблагодарили Президента Франции Франсуа Олланда за его усилия в рамках "нормандского формата" и выразили надежду, что этот формат продолжит работу после президентских выборов во Франции.
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Или это запрещенно?
А исход переговоров или его направление зависит от переговорщика заинтересованной стороны_
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Ну , и что изменилось ?
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Уже никто - никуда не едет 3 (три) года !
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Це, мабуть, не зрада,
Авжеж перемога -
Велика нарада
Нормандського бога.
Велика четвірка
Радіє за мир.
Така собі дірка,
Московський сортир.
Там рукостискання
Забруднених рук.
Там чути востаннє
Від розуму звук.
Ось так закінчилась
Правдива хода
От ворога милость
І це вже біда.
Для бруду немає
Тепер перепон.
Загарбників зграя
Тримає Закон.
Криваві мисливці
Отримають стан
А що українці?
Та де вони там!?(повністю: Нарада нормандського бога )
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Может, хоть через черный юмор до них дойдет.
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