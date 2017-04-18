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 Порошенко, Меркель, Олланд и Путин подтвердили курс на выполнение Минских соглашений, - АП

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор в нормандском формате с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, Президентом Франции Франсуа Олландом и президентом России Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Отмечается, что лидеры стран "нормандского формата" подтвердили приверженность имплементации Минских договоренностей в части, в частности, что касается как безопасности, так и политических аспектов урегулирования.

Они поприветствовали договоренность о возобновлении режима прекращения огня по случаю Пасхи, как было согласовано на заседании Трехсторонней контактной группы 29 марта и подчеркнули важность строгого соблюдения указанного режима.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко, Путин, Меркель и Олланд провели переговоры по урегулированию на Донбассе, - Кремль

Лидеры призвали интенсифицировать усилия для освобождения и обмена задержанных по принципу "всех на всех".

Они осудили угрозы наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Собеседники поблагодарили Президента Франции Франсуа Олланда за его усилия в рамках "нормандского формата" и выразили надежду, что этот формат продолжит работу после президентских выборов во Франции.
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не насюсюкались еще с этой плешивой тварью....
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Междусобойчик между петей и вовой за счет Украины.
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Хуйло будет обстрелами имитировать, что обдроченцы ему не подчиняются...
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Очередные обеспокоенные тэтэвэни. Всем ясно что это не работает и работать не будет но потрындеть евролавочникам о чем то нужно, типа "вони прцюють".
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А что он тебе даст?если он не является участником переговора ,но свое мнение высказал!
Или это запрещенно?
А исход переговоров или его направление зависит от переговорщика заинтересованной стороны_
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... Путин подтвердил курс ...
Ну , и что изменилось ?
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Гудок старого паровоза !
Уже никто - никуда не едет 3 (три) года !

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Путин откровенно плюет на всякие договоренности, на международное право, продолжает поставлять своих воевиков и оружие в Украину, убивает каждый день украинцев. Свои выборы преренес на дату оккупации Украинского Крыма. Западу необходимо оказать военную помощь Украине, вести новые разрушительные санкции против РФ, но вместо этого опять одна болтовня, бесполезная озабоченность.
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кстати..там ешо убивают и сруцких....более в широких масштабах, чем знаем мы....сруцкую нацию на земле уничтожат...БОГ включил программму.................
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Про окупацию наслышаны уже.Недавно и путин про Чечню говорил "у нас нет гражданской войны,у нас иностранное вторжение".Так что у них было?Гражданская война ,сепаратизм?Или это "волелюбний народ Ічкерії",как говорили тогда представители УНСО,пытался отстоять свои права?
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Да-да! А еще "Сбербанки РОССИИ" по всей Украине наставил, гад! Ну и еще добавлю к ВАШИМ словам про гада путина- За 2016 год, количество украинских поставок военной продукции в Россию увеличилось на 72% и значительно превысило соответствующие показатели времен Януковича.(подробнее: Украина увеличила продажу вооружения в РФ )
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Порошенко, Меркель, Олланд и Путин подтвердили курс на выполнение Минских соглашений, - то есть подтвердили не выполнение минских соглашений, а только курс.Это вроде как сказать, что они держат нос по курсу ветра.
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4 уе..ка делают вид, что ничего не произошло. олланд ваще через неделю свалит, меркель - пустомеля, хуйло - просто троллит, прикидываясь дурачком (как в кгбэшной школе), а петрушка там говорит одно , а тут скажет другое.
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опять хуйло выделывалось...но оно уже не то, не то, ТРАМП ботексные яйца путина прижал конкретно, они постоянно плачут....хуйло остались считанные дни...
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...(бурные и продолжительные аплодисменты)...
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Собрались, попили пивка, поговорили ни о чем, теперь это называется подтвердили курс на выполнение Минских соглашений
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А Гарант руку пожал путину или нет? Вот в чем вопрос!

Це, мабуть, не зрада,
Авжеж перемога -
Велика нарада
Нормандського бога.
Велика четвірка
Радіє за мир.
Така собі дірка,
Московський сортир.
Там рукостискання
Забруднених рук.
Там чути востаннє
Від розуму звук.
Ось так закінчилась
Правдива хода
От ворога милость
І це вже біда.
Для бруду немає
Тепер перепон.
Загарбників зграя
Тримає Закон.
Криваві мисливці
Отримають стан
А що українці?
Та де вони там!?(повністю: Нарада нормандського бога )
Порошенко, Меркель, Олланд и Путин подтвердили курс на выполнение Минских соглашений, - АП - Цензор.НЕТ 5060
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В следующий раз пусть в Авдеевке собираються или в Широкино.... и с ночовкой млять!!!
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Учите азбуку Морзе. Тогда будете общаться, как додик, в телеграфном стиле
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Согласен. Новость ни о чем. АТО нужно просто прекратить и не тратить гроши.
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С утра и до вечера крутить Меркель, Олланду, Порошенко (и остальных, считающих, что с х.йлом можно о чем-то договариваться, в компанию к этим добавить) "Марс атакует".
Может, хоть через черный юмор до них дойдет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПорошенко, Меркель, Олланд и Путин подтвердили курс на выполнение Минских соглашений, - АП
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