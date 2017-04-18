 Фигурантами дел о шпионаже в Германии чаще всего становятся россияне

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщает во вторник, 18 апреля, газета Mitteldeutsche Zeitung, приводя данные Министерства внутренних дел Германии.
Всего за последние 10 лет в Германии было возбуждено 123 дела о шпионаже, 27 из них - в отношении граждан России, 22 - Ирана, по 15 - в отношении турок и китайцев. США по этому показателю занимают шестое место, следуя за Сирией. Фигурантами дел по статьям, связанным со шпионажем, в ФРГ становились 8 сирийцев и 7 граждан Соединенных Штатов.
В настоящий момент в Германии ведется 8 дел в отношении иностранных шпионов.
С 2007 года в связи со шпионажем всего 4 агента из Сирии были объявлены персонами нон грата в Германии.
При этом, как указывают в МВД ФРГ, расследование не может быть начато в отношении человека, у которого есть дипломатический иммунитет. Законодательные меры по разрешению на пребывание в стране определяются на уровне федеральных земель.
Также отмечается, что человек может быть выслан из страны в том случае, если он приговорен к лишению свободы как минимум на один год. Кроме того, закон позволяет не продлевать нарушителю временный вид на жительство, пояснили в МВД Германии.
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- Штирлиц, завтра едем на картошку,
- О!Как у нас.
- Где это у вас? Пишите объяснительную.
Штирлиц пришел в кабинет. Думает, что провал и пишет:
- Я- советский разведчик, полковник Исаев, был заброшен в Германию и т.д.
Отнес Борману. Борман прочитал и говорит:
- И чего только не придумают, чтобы на картошку не ездить!?
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текст копеляна за кадром : Штирлиц задумался, он конечно знал что дважды два четыре, но он не знал знает ли об этом Шелленберг...
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Мюллер Штирлицу:
- У меня есть подозрение, что Вы еврей.
-Ну, что Вы, я русский.
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