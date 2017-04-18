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Все про:Германия (2767) шпионаж (644)

 Фигурантами дел о шпионаже в Германии чаще всего становятся россияне

Всего за 10 лет в Германии было возбуждено 123 дела по факту шпионажа, 27 из них - в отношении граждан Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщает во вторник, 18 апреля, газета Mitteldeutsche Zeitung, приводя данные Министерства внутренних дел Германии.

Всего за последние 10 лет в Германии было возбуждено 123 дела о шпионаже, 27 из них - в отношении граждан России, 22 - Ирана, по 15 - в отношении турок и китайцев. США по этому показателю занимают шестое место, следуя за Сирией. Фигурантами дел по статьям, связанным со шпионажем, в ФРГ становились 8 сирийцев и 7 граждан Соединенных Штатов.

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В настоящий момент в Германии ведется 8 дел в отношении иностранных шпионов.

С 2007 года в связи со шпионажем всего 4 агента из Сирии были объявлены персонами нон грата в Германии.

При этом, как указывают в МВД ФРГ, расследование не может быть начато в отношении человека, у которого есть дипломатический иммунитет. Законодательные меры по разрешению на пребывание в стране определяются на уровне федеральных земель.

Также отмечается, что человек может быть выслан из страны в том случае, если он приговорен к лишению свободы как минимум на один год. Кроме того, закон позволяет не продлевать нарушителю временный вид на жительство, пояснили в МВД Германии.

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А вы, немцы, побольше целуйтесь с ними в десны. Они вам и петуха из говеа на радостях слепят.
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ну у абвера есть одно преимущество, они легко засланную русню вычисляют. По рогам и грязным копытам мордвы.
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кто об этих мерзостей еще ноги не вытер ... вонючее кубло .. .. уверен пройдет время вся эта мерзость будет волать .. ой не в ту сторону шли и не под теми флагами...
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Вызывает Борман Штирлица:
- Штирлиц, завтра едем на картошку,
- О!Как у нас.
- Где это у вас? Пишите объяснительную.
Штирлиц пришел в кабинет. Думает, что провал и пишет:
- Я- советский разведчик, полковник Исаев, был заброшен в Германию и т.д.
Отнес Борману. Борман прочитал и говорит:
- И чего только не придумают, чтобы на картошку не ездить!?
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Штирлиц скомкал бумажку и бросил в унитаз. Шифровка попала в центр.
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Штилриц сколько будет дважды два ? - вдруг спросил Мюллер...
текст копеляна за кадром : Штирлиц задумался, он конечно знал что дважды два четыре, но он не знал знает ли об этом Шелленберг...
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Штирлиц залез в ширинку и нащупал продолговатый предмет. "Это конец!", подумал Штирлиц.

Мюллер Штирлицу:
- У меня есть подозрение, что Вы еврей.
-Ну, что Вы, я русский.
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Вчера забрел на немецкий ебей, пустяшку надо было купить. Напоролся на разгул винторогих. Предлагают весь спектр вонючей атрибутики. Там тебе и ленточки колорад, всякие значки с мордой лилипутина, медальки за крым. Один баран даже коляску выставил с надписью по борту - про дедов, которые на Берлин. Написал в БНД. Посмотрим, чем кончится
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вчора "забрёл" на німецький ебей ...потрібно купити одну німецьку річ яка в Україні обійдеться в рази в 2-2,5 дорожче...не хочуть бюргери нічого відправляти в Україну...знаєш чому ?...я знаю...
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Bundesnachrichtendienst - по немецки эквивалент СБУ, только намного серьезнее и взятки не берут
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с утра флакон бояры в лапти и на берлин ! и так каждый день
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФигурантами дел о шпионаже в Германии чаще всего становятся россияне
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