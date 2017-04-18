 Грузия обвинила Россию в очередной попытке посягательства на ее суверенитет

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе оценил предстоящий визит главы МИД России Лаврова в Сухуми как "нарушение суверенитета Грузии".
Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания в свою очередь заявил журналистам, что "поездка Лаврова является игнорированием международных принципов и законов".
"Это очередная попытка посягательства на суверенитет Грузии", - подчеркнул он.
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На договора ссылаются, чтобы всё выглядело законно.
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Республики Чечня, Ингушетия и Дагестан уже в скором времени могут покинуть состав Российской Федерации.
Такое мнение высказал российский политолог Станислав Белковский в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Чечня де-факто давно уже не является ни составной частью ни политической, ни правовой системы РФ. Она абсолютно независимое государство", - говорит эксперт.
По словам политолога, "Чечня, Дагестан, Ингушетия в обозримой исторической перспективе покинут состав РФ".
"Хотим мы того или нет", - подчеркнул Белковский.
Эксперт указал на исторический аспект вопроса: "Эти регионы были присоединены, эти территории, регионами они стали уже в составе Советского Союза, были присоединены к России, к российской империи как необходимая перемычка между империей и Закавказьем. С целью поддержания контроля над Закавказьем". Политолог отметил, что сейчас вопрос Закавказья для РФ в долгосрочной перспективе отпал: "На протяженный отрезок истории эта собака сбежала от нас. А раз собака от нас сбежала, то не нужен и поводок. Который удерживает давно сбежавшую собаку".
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