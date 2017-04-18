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Все про:Грузия (3354) Лавров (1389) Россия (70004)

 Грузия обвинила Россию в очередной попытке посягательства на ее суверенитет

Предстоящий визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Сухуми является игнорированием международных принципов и законов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе оценил предстоящий визит главы МИД России Лаврова в Сухуми как "нарушение суверенитета Грузии".

Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания в свою очередь заявил журналистам, что "поездка Лаврова является игнорированием международных принципов и законов".

"Это очередная попытка посягательства на суверенитет Грузии", - подчеркнул он.

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потерпите братья. козломордия счас свой сокральный путь прокатится и всем полегчает. несколько ступенек осталось

Российская экономика бьет рекорды падения
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Был Сухуми когда то красивым городком , а теперь руцький сделали из него помойку.
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так эти уроды куда не всунут свое вечно пьяное рыло, там всегда получается помойка.
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Козломордая лошадь как и все кацапы вечно лезут куда их не просят.
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рашка оккупировала Абхазию,Осетию,Крым,Донбасс за 10 лет и всё ещё продолжают ссылаться на международные договора
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В конце августа 2015 года Столтенберг заявил, что если бы в Грузии они правильно среагировали, то не было бы ничего в Украине.
На договора ссылаются, чтобы всё выглядело законно.
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В Приднестровье еще нужно было бить по наглой винторогой морде.....и тогда бы не было и проблем в Грузии...не говоря уже о Украине....
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Напевне що є раз коняча пика їде туди - очі б лаврику повилазили
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Незнаю за ипподром, но зверинец (зоопарк) , когда-то, был знатный....
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Нет,там много конопли ,которую коню в его кормушку сыпят!
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В России предрекли выход Чечни и Дагестана из состава РФ: названа причина

Республики Чечня, Ингушетия и Дагестан уже в скором времени могут покинуть состав Российской Федерации.
Такое мнение высказал российский политолог Станислав Белковский в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Чечня де-факто давно уже не является ни составной частью ни политической, ни правовой системы РФ. Она абсолютно независимое государство", - говорит эксперт.
По словам политолога, "Чечня, Дагестан, Ингушетия в обозримой исторической перспективе покинут состав РФ".
"Хотим мы того или нет", - подчеркнул Белковский.
Эксперт указал на исторический аспект вопроса: "Эти регионы были присоединены, эти территории, регионами они стали уже в составе Советского Союза, были присоединены к России, к российской империи как необходимая перемычка между империей и Закавказьем. С целью поддержания контроля над Закавказьем". Политолог отметил, что сейчас вопрос Закавказья для РФ в долгосрочной перспективе отпал: "На протяженный отрезок истории эта собака сбежала от нас. А раз собака от нас сбежала, то не нужен и поводок. Который удерживает давно сбежавшую собаку".
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Разница между Грузией и Украиной разительна: у Грузии НЕТ ДИПОТНОШЕНИЙ с АГРЕССОРОМ и ОККУПАНТОМ, а у Украины есть! И ЭТО ОЧЕНЬ ПРИНЦИПИАЛЬНО, за остальное даже говорить не стоит!
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