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Все про:Луганщина (3822) Пасха (38) праздник (1525) стрельба (2305) Тымчук (1392)

 Расстрел, поножовщина, пьяные драки и игры с гранатами: боевики отметили Пасху, - ИС

В "ЛНР" праздничные дни прошли содержательно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В н.п.Хрустальный (быв.Красный Луч) местный боевик, после распития горячительных напитков, на почве бытового конфликта застрелил очередью из АК-74 своего собутыльника из числа местных жителей. Еще один боевик в состоянии алкогольного опьянения на пустыре на окраине Луганска в честь Пасхи взрывал гранаты (успел подорвать 2 шт., после чего был задержан патрулем террористов). В Алчевске была зафиксирована массовая драка между представителями одного из мотострелковых подразделений "2-го АК ЛНР" и российскими "казаками" - в результате 2-е раненых с ножевыми ранениями были госпитализированы, один получил черепно-мозговую травму в результате удара по голове урной для мусора", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужно больше дискутировать с Западом в отношении Минска и убеждать в своей правоте, - Тымчук после встречи с Райхелем

Также Тымчук отметил, что в период Пасхальных праздников комендантская служба в "1-м АК ДНР" была переведена на усиленный режим несения службы.

"В отдельных населенных пунктах (Новоазовск, Докучаевск) к патрулированию привлекались российские наемники с Кавказа, в результате чего отмечались конфликты с местными боевиками, находящимися в увольнении вне расположения своих подразделений (в основном на почве злоупотребления последними спиртных напитков)", - сообщил он.
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Фсё как всегда. Ничего нового у быдла на росии не придумали. Нажраться и ткнуть в кого то шабер - это народная традиция. Своеобразная форма поздравления с праздником. Цепочки ДНК закручены не в спирали, а в залупу.
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А на парашии всегда так: чем больше украл -- тем меньше наказание.
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нада туда гуманитарный боярышник отправлять.
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урна для мусора получила черепно-мозговую травму в результате удара по голове
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я вот, тоже "распереживался" за урну (цела ли и функционирует)!
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Туда ехали, за ними гнались. Оттуда едут, за ними гонятся. Какая интересная у людей жизнь!

Расстрел, поножовщина, пьяные драки и игры с гранатами: боевики отметили Пасху, - ИС - Цензор.НЕТ 2457
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не нужно постить картинку с монголоидом и подписывать ее как гитлерюгенд. ундеменши не могли туда вступать.
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Монголоид-блондин? О_О Это что-то новенькое.
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Нуда монголо-татарский мутант,татарстановцы они блондины, не вериш посмотри на татарстановца Ахметова.
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та не вступали и еще как ....вмдел фото тибетцев в форме сс
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По-простому, по-русски
Расстрел, поножовщина, пьяные драки и игры с гранатами: боевики отметили Пасху, - ИС - Цензор.НЕТ 8479
Андрей Пионтковский нашёл простые русские слова, чтобы объяснить итоги визита Тиллерсона в Москву.
...
- То есть, фактически, речь о своеобразном ультиматуме России?
- Да. Перевожу все это с языка дипломатического на язык, который дипломаты не используют явно, но прекрасно понимают.
Асад - животное. 3 апреля российский самолет его ВВС с российским химическим оружием на борту вылетел с базы, нашпигованной российскими военными советниками, и нанес химический удар по Хан-Шейхуну. Россия является соучастницей этого тяжкого военного преступления, подсудного международному трибуналу в Гааге. Но мы готовы закрыть на это глаза и предоставить вам окно возможностей. Вы можете, не теряя лица, выйти из мира животных (Асад, Хезболла, Корпус стражей исламской революции), в котором по какому-то странному недоразумению оказались. Но время уже пошло.
Члены путинского политбюро могут выходить из леса как коллективно во главе со своим паханом, так и в индивидуальном порядке, держа в высоко поднятых руках свои имущественные декларации резидентов Швейцарии, Великобритании, США, Багамских островов.
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В целом, в полицию Киевщины в течение суток поступили 4 сообщения о нанесение ножевых ранений, также более 100 сообщений о семейных ссорах. Во всех случаях конфликты и недоразумения возникали на почве употребления алкогольных напитков. Источник: http://censor.net.ua/n436612

Статья точно про ЛНР? Тут только в одном Киеве сотня пьяных ссор за сутки.
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Сколько застреленных из автомата в Киеве и сколько гранат рвануло ? Если не видите разницу то вы просто мокша .
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Надо устроить презентацию спирта в Лугандоне Взял поллитра спирта получи 10 грв
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А вы не знаете как войну закончит затарить их безплатно спиртом и наркатой
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так было во все времена-есть Пасха со Всевышним,но и лукавый в этот день устраивает празднование своей пасхи...
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