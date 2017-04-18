 Расстрел, поножовщина, пьяные драки и игры с гранатами: боевики отметили Пасху, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"В н.п.Хрустальный (быв.Красный Луч) местный боевик, после распития горячительных напитков, на почве бытового конфликта застрелил очередью из АК-74 своего собутыльника из числа местных жителей. Еще один боевик в состоянии алкогольного опьянения на пустыре на окраине Луганска в честь Пасхи взрывал гранаты (успел подорвать 2 шт., после чего был задержан патрулем террористов). В Алчевске была зафиксирована массовая драка между представителями одного из мотострелковых подразделений "2-го АК ЛНР" и российскими "казаками" - в результате 2-е раненых с ножевыми ранениями были госпитализированы, один получил черепно-мозговую травму в результате удара по голове урной для мусора", - написал он.
Также Тымчук отметил, что в период Пасхальных праздников комендантская служба в "1-м АК ДНР" была переведена на усиленный режим несения службы.
"В отдельных населенных пунктах (Новоазовск, Докучаевск) к патрулированию привлекались российские наемники с Кавказа, в результате чего отмечались конфликты с местными боевиками, находящимися в увольнении вне расположения своих подразделений (в основном на почве злоупотребления последними спиртных напитков)", - сообщил он.
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Андрей Пионтковский нашёл простые русские слова, чтобы объяснить итоги визита Тиллерсона в Москву.
...
- То есть, фактически, речь о своеобразном ультиматуме России?
- Да. Перевожу все это с языка дипломатического на язык, который дипломаты не используют явно, но прекрасно понимают.
Асад - животное. 3 апреля российский самолет его ВВС с российским химическим оружием на борту вылетел с базы, нашпигованной российскими военными советниками, и нанес химический удар по Хан-Шейхуну. Россия является соучастницей этого тяжкого военного преступления, подсудного международному трибуналу в Гааге. Но мы готовы закрыть на это глаза и предоставить вам окно возможностей. Вы можете, не теряя лица, выйти из мира животных (Асад, Хезболла, Корпус стражей исламской революции), в котором по какому-то странному недоразумению оказались. Но время уже пошло.
Члены путинского политбюро могут выходить из леса как коллективно во главе со своим паханом, так и в индивидуальном порядке, держа в высоко поднятых руках свои имущественные декларации резидентов Швейцарии, Великобритании, США, Багамских островов.
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Иван Дорн выступит в Одессе 9 июня? Чтоб не воняли. https://www.youtube.com/watch?v=6jGXZWaw4aw …
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Статья точно про ЛНР? Тут только в одном Киеве сотня пьяных ссор за сутки.
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