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 Киевские новости, Общество
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Все про:загранпаспорт (118) Киев (16846) Полищук (72) биометрические паспорта (136) безвизовый режим (1121)

 В Киеве начали работу три сервиса по оформлению и выдаче загранпаспортов: к концу недели начнут работу все центры в крупных городах Украины, - ГП "Документ"

Работу паспортных сервисов на всей территории Украины планируется начать к концу недели.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук, передает Цензор.НЕТ.

Свою работу по оформлению и выдаче загранпаспортов начали сервисы по улицам Бажана, Шевченко и Леси Украинки.

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"Сервисы оформления и выдачи загранпаспортов начали свою работу на Бажана, 1, Тараса Шевченко, 27 и документ-сервис "Готово" на Леси Украинки, 1. На выходных люди оформляли загранпаспорта, в ближайшие дни будут подключаться крупные города Украины. 26 центров у нас работают по всей Украине, планируются к открытию новые центры", - прокомментировал Полищук.

На вопрос о том, когда все сервисы на территории всей Украины заработают, Владимир Полищук ответил: "Так называемая, "последняя миля" осталась, - подключить уже пользователей к защищенному каналу, и я думаю, что к концу недели уже заработают, возможно. Все центры в крупных городах Украины".

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Напомним, Европарламент 6 апреля одобрил безвиз с Украиной, и в тот же день сервисы по оформлению документов прекратили работу: отчасти из-за ажиотажа на биометрические паспорта, которые нужны будут для безвизового въезда в ЕС, а также из-за следственных действий, проводимых силовиками. В ГП "Документ" заявили, что паспортные центры не работали из-за изъятия СБУ серверов в телекоммуникационных компаниях.


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Если загранпаспорта выдают,
значит это кому-нибудь нужно.
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Украина вошла в 10-ку самых опасных стран мира
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Да-да, уезжай. Здесь опасно. Не то, что в мирной Воркуте, к примеру.
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Жабонька душить, так, кацапчику? Вас взагалі не пускатимуть нікуди окрім північної кореї і венесуели.
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Український авіаносець "Павло Зiбров" сьогодні о 4-й ранку вийшов з військової бази Львівського морського порту в бік Ростова-на-Дону.
Коло звужується! В Киеве начали работу три сервиса по оформлению и выдаче загранпаспортов: к концу недели начнут работу все центры в крупных городах Украины, - ГП "Документ" - Цензор.НЕТ 1070 В Киеве начали работу три сервиса по оформлению и выдаче загранпаспортов: к концу недели начнут работу все центры в крупных городах Украины, - ГП "Документ" - Цензор.НЕТ 4601
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Запад испугался российского Терминатора
Терминатора Федора научили стрелять и теперь он планирует в 2023 гору улететь к ебеням с этой планеты, чтобы показать инопланетным пиндосам кузькину мать. Больше всего Запад, видимо, испугал вывод эксперта в конце видео, который сообщил, что вся грозность и мощь российских терминаторов зависит от присутствия постоянной связи с управляющими аватарами, так что любая радио глушилка превратит армию непобедимых Федоров в металлолом.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ Киеве начали работу три сервиса по оформлению и выдаче загранпаспортов: к концу недели начнут работу все центры в крупных городах Украины, - ГП "Документ"
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