 В Киеве начали работу три сервиса по оформлению и выдаче загранпаспортов: к концу недели начнут работу все центры в крупных городах Украины, - ГП "Документ"

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук, передает Цензор.НЕТ.
Свою работу по оформлению и выдаче загранпаспортов начали сервисы по улицам Бажана, Шевченко и Леси Украинки.
"Сервисы оформления и выдачи загранпаспортов начали свою работу на Бажана, 1, Тараса Шевченко, 27 и документ-сервис "Готово" на Леси Украинки, 1. На выходных люди оформляли загранпаспорта, в ближайшие дни будут подключаться крупные города Украины. 26 центров у нас работают по всей Украине, планируются к открытию новые центры", - прокомментировал Полищук.
На вопрос о том, когда все сервисы на территории всей Украины заработают, Владимир Полищук ответил: "Так называемая, "последняя миля" осталась, - подключить уже пользователей к защищенному каналу, и я думаю, что к концу недели уже заработают, возможно. Все центры в крупных городах Украины".
Напомним, Европарламент 6 апреля одобрил безвиз с Украиной, и в тот же день сервисы по оформлению документов прекратили работу: отчасти из-за ажиотажа на биометрические паспорта, которые нужны будут для безвизового въезда в ЕС, а также из-за следственных действий, проводимых силовиками. В ГП "Документ" заявили, что паспортные центры не работали из-за изъятия СБУ серверов в телекоммуникационных компаниях.
1372 18
Сервисы оформления и выдачи загранпаспортов в Киеве начнут работу со следующей недели, а затем в крупных городах Украины, - ГП "Документ"(30)
Верховная Рада приняла закон о выплате компенсаций обманутым вкладчикам "Михайловского"(0)
Полищук прокомментировал ситуацию вокруг банка "Михайловский"(21)
Активисты пикетировали ГПУ с требованием передать в НАБУ дело о принудительном отборе образцов ДНК у Полищука и Медведько. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(13)
Олигарх рассказал о мошенничестве Шокина. ВИДЕО(3)
Образцы биоматериала подозреваемых в убийстве Бузины были отобраны не нарушая права на уважение к достоинству человека, - прокуратура(86)
В ближайшее время обвинительные акты в отношении подозреваемых в убийстве Бузины будут направлены в суд, - Геращенко(48)
Ответить
Ответить
значит это кому-нибудь нужно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Коло звужується!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Терминатора Федора научили стрелять и теперь он планирует в 2023 гору улететь к ебеням с этой планеты, чтобы показать инопланетным пиндосам кузькину мать. Больше всего Запад, видимо, испугал вывод эксперта в конце видео, который сообщил, что вся грозность и мощь российских терминаторов зависит от присутствия постоянной связи с управляющими аватарами, так что любая радио глушилка превратит армию непобедимых Федоров в металлолом.
Ответить