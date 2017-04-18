 Балаклея и 9 населенных пунктов полностью очищены от взрывоопасных предметов, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Отмечается, что к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 165 чел. и 44 ед. тех., в том числе от ГСЧС 17 чел. и 5 ед. тех. Пиротехниками ГСЧС осуществляется дежурство в круглосуточном режиме.
На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.
По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны.
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А где о глобальных премиях и повышении званий генералитета и генштаба за успехи в очистке?
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