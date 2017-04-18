EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия
  533  2
Материалы по теме:
Все про:взрыв (3956) ГСЧС (941) Балаклея (104)

 Балаклея и 9 населенных пунктов полностью очищены от взрывоопасных предметов, - ГСЧС

Пиротехническими расчетами ГСЧС очищена от взрывоопасных предметов территорию г. Балаклея, а также девять населенных пунктов попавших в зону чрезвычайной ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Отмечается, что к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 165 чел. и 44 ед. тех., в том числе от ГСЧС 17 чел. и 5 ед. тех. Пиротехниками ГСЧС осуществляется дежурство в круглосуточном режиме.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Саперы метр за метром прочесывают территорию в Балаклее. ВИДЕО

На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пэрэмога.
А где о глобальных премиях и повышении званий генералитета и генштаба за успехи в очистке?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБалаклея и 9 населенных пунктов полностью очищены от взрывоопасных предметов, - ГСЧС
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти