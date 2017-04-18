 Ночь в зоне АТО прошла беспокойно. Вблизи Красногоровки враг обстрелял позиции ВСУ из минометов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" сообщил заместитель командира 72 ОМБР ВСУ Александр Самарский.
"Ночь прошла беспокойно. Вблизи Красногоровки из минометов враг обстрелял позиции ВСУ. Также опорные пункты вблизи этого пункта враг обстреливал из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неспокойно было и на донецком направлении. Уже ночью враг начал обстреливать защитников Авдеевки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под утро уже начал бить по морпехов вблизи Водяного, используя крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - заявил Самарский.
Вчера украинские военнослужащие открывали огонь в ответ, сегодня нет.
В Авдеевской промзоне стрельба прекратилась. Боевики при обстрелах использовали минометы, СПГ и крупнокалиберные пулеметы.
Как сообщалось, за минувшие сутки боевики обстреляли силы АТО 32 раза, один военнослужащий получил ранения.
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советую оркам из орды, когда едете воевать в Украину, сначала сделайте экскурсию по местным кладбищам, пьяные мозги очень быстро отрезвляет.
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Полковник Стеблюк: Мені дали зрозуміти, що при владі тема Іловайська - табуПолковник Всеволод Стеблюк розповів, що влада дала зрозуміти - тему "Іловайської трагедії" піднімати не можна. Про це герой АТО, який пройшов "Іловайский котел", розповів в інтерв'ю ONLINE.UA.- Мені про це досить відверто якось сказав один відомий волонтер, близький до Адміністрації Президента: ми, мовляв, розуміємо твої почуття, але Іловайськ - це лише один з епізодів серпня 2014-го…- За яких обставин вам це було сказано? ї- Іловайське братерство вийшло з ініціативою : оголосити 29 серпня Всеукраїнским днем пам'яті та скорботи за загиблими в цій війні… Запросили на річницю керівників силових відомств. І до АП написали листа, і до Міністерства оборони і до МВС. Степан Тимофійович Полторак тоді прислав роту почесної варти і оркестр, Аваков - поліцію, яка забезпечила порядок і проїзд: тоді колона машин підрозідів «іловайців» в супроводі поліції їздила по Києву. Все добре було. Зрозуміло, самі міністри не приїхали, але допомогли.А на пропозицію про встановлення Дня пам'яті та скорботи сказали: ваша пропозиція зробити 29 серпня днем пам'яті всіх загиблих в АТО - вона буде нагадувати про Іловайськ. А цю тему піднімати не можна. Офіційна версія: це лиш один з епізодів серпня-2014. «От ви ж не знаєте, а в той час і під Луганськом ситуація була дуже погана, і під Маріуполем теж»… От так-от. Так уже вийшло, хлопці, вибачайте, але нічого там «ТАКОГО» не було.Читайте также: На место Флинна Трамп назначил доктора философии, разрабатывающего модель войны против РоссииІ все ж таки мій комбат Андрій Тетерук зареєстрував законопроект про встановлення такого пам'ятного дня… Побачимо, як депутати, які на словах обіцяють за країну «рвати всіх і все що можливо» підтримають таку просту справу, яка не потребує жодних фінансових чи інших витрат. Просто потребує людяності і визнання героїзму тих, хто пройшов це пекло…
http://antikor.com.ua/articles/163181-polkovnik_stebljuk_meni_dali_zrozumiti_shcho_pri_vladi_tema_ilovajsjka_-_tabu
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