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 Майора СБУ, избившего до смерти торговца наркотиками в зоне АТО, пытался взять на поруки народный депутат

Суд не отпустил на поруки майора военной контрразведки СБУ, который подозревается в умышленном убийстве с особой жестокостью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.

16 марта по решению суда майор взят под стражу на два месяца с правом залога 309 тыс. грн. Дело открыто по п.4 ч.2 ст. 115 УКУ - умышленное убийство с особой жестокостью, за которое предусмотрено наказание в виде 10-15 лет заключения или пожизненного лишения свободы.

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Адвокат подозреваемого подал апелляцию и просил изменить меру пресечения на личное обязательство или взятие на поруки народным депутатом. Имя депутата в решении суда скрыто. Указано только, что он является основателем партии "Правый сектор".

Но апелляционный суд, приняв во внимание тяжесть преступления, решил, что в данном случае невозможно назначить другую меру пресечения.

Ранее в суде первой инстанции подозреваемого пытались взять на поруки начальник объединенного Штаба ЦУ СБ Украины и представители воинской части.

По материалам дела, 4 марта 2017 года около часа ночи майор военной контрразведки СБУ, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял с собой двух военнослужащих и отправился в кафе "Аут" в центре Авдеевки. Накануне он попросил начальника штаба выделить ему двух солдат для задержания "террориста".

В кафе майор предложил раньше неизвестному человеку продать ему наркотики или сообщить у кого можно их приобрести. Майор получил от человека пакет с веществом похожим на каннабис. После майор затянул этого человека в автомобиль и вывез за город, где избивал с целью получения информации.

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Не получив ответов на свои вопросы, майор обмотал человеку скотчем рука и глаза и нанес многочисленные удары ногами. От закрытой черепно-мозговой травмы человек скончался на месте.





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а откуда вы знаете что это наркоторговец?
вам это сказал сбушник который его убил?
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европейские методы... я считаю...
Украина - це Европа..
или все таки Рассея?
или может быть отсталая страна с феодальным менталитетом?
где люди разделены на классы и сословия?

с чьих кстати слов известно что этот человек продал ему наркотики?
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Тот редкий случай, когда никого не жалко...если чел действительно барыгой был, конечно.
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А Закон о презумпции невиновности не жалко? Тебя забью насмерть по подозрению и я напишу - никого не жалко? Хорошо быть идиотом?
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Не знаю...судя по Вам- неплохо. Быть хоть кем-то Выше написано- "...если чел действительно барыгой был, конечно"
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путин совсем задурил голову патриотам? Задрали уже эти "руки кремля"!
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Ребята, "Хап Незабвенный" - это домбасский быдляк. Заспмьте его. Он же не по выступает.
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Если только в этом - то я пожалуй соглашусь, товарищ троль "константЕн".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМайора СБУ, избившего до смерти торговца наркотиками в зоне АТО, пытался взять на поруки народный депутат
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