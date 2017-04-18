 Майора СБУ, избившего до смерти торговца наркотиками в зоне АТО, пытался взять на поруки народный депутат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.
16 марта по решению суда майор взят под стражу на два месяца с правом залога 309 тыс. грн. Дело открыто по п.4 ч.2 ст. 115 УКУ - умышленное убийство с особой жестокостью, за которое предусмотрено наказание в виде 10-15 лет заключения или пожизненного лишения свободы.
Адвокат подозреваемого подал апелляцию и просил изменить меру пресечения на личное обязательство или взятие на поруки народным депутатом. Имя депутата в решении суда скрыто. Указано только, что он является основателем партии "Правый сектор".
Но апелляционный суд, приняв во внимание тяжесть преступления, решил, что в данном случае невозможно назначить другую меру пресечения.
Ранее в суде первой инстанции подозреваемого пытались взять на поруки начальник объединенного Штаба ЦУ СБ Украины и представители воинской части.
По материалам дела, 4 марта 2017 года около часа ночи майор военной контрразведки СБУ, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял с собой двух военнослужащих и отправился в кафе "Аут" в центре Авдеевки. Накануне он попросил начальника штаба выделить ему двух солдат для задержания "террориста".
В кафе майор предложил раньше неизвестному человеку продать ему наркотики или сообщить у кого можно их приобрести. Майор получил от человека пакет с веществом похожим на каннабис. После майор затянул этого человека в автомобиль и вывез за город, где избивал с целью получения информации.
Не получив ответов на свои вопросы, майор обмотал человеку скотчем рука и глаза и нанес многочисленные удары ногами. От закрытой черепно-мозговой травмы человек скончался на месте.
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вам это сказал сбушник который его убил?
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Украина - це Европа..
или все таки Рассея?
или может быть отсталая страна с феодальным менталитетом?
где люди разделены на классы и сословия?
с чьих кстати слов известно что этот человек продал ему наркотики?
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