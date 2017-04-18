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Все про:КНДР (178) оборона (899) Япония (1001)

 Япония рассматривает возможность развертывания сил самообороны в случае атаки КНДР

Правительство Японии рассматривает возможность развертывания сил самообороны, если ракета Северной Кореи попадет в японские территориальные воды.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в исследовании японского кабинета министров, передает агентство Sputnik News.

В Токио подобное происшествие назвали ситуацией, когда "угроза вооруженного нападения представляет неминуемую опасность".

Силы самообороны будут действовать в зависимости от того, будет ли это прогнозируемая ситуация, надвигающаяся угроза или вооруженное нападение.

Теперь в Японии становится возможным строить оборонительные сооружения, а также развертывать силы самообороны "на линии фронта", либо же "отбиваться силой", что может стать индивидуальным правом каждого на самооборону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северная Корея - это испытание для Трампа, - Маккейн

Как отмечает издание, ранее ни одна из этих стадий в Японии не была разрешена.

15 апреля 2017 года сообщалось, что Совет национальной безопасности Японии обсудил меры по эвакуации 57 тысяч своих граждан из Южной Кореи в случае обострения ситуации с КНДР.
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Многоходовочка Трампа -Хуило подолжает войну в Сирии и на востоке Украины, Трамт начинает войну у союзника Параши -Северной Кореи , после чего в войну вместе с Америкой вписываются Китай и Япония ну а дальше СИБИРЬНАШ аж до Урала , какцапы даже рыпнутся не успеют. Япония рассматривает возможность развертывания сил самообороны в случае атаки КНДР - Цензор.НЕТ 8552
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Цензор,но это не новость,а АКСИОМА!!! Все страны рассматривают возможность............ Коста Рика без армии и та рассматривает возможность как отвечать....Нечего писать? Пишите про" ришучи реформы"
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Евгений Баштан - "про ришучи реформы", это в конце недели в рубрике "наши фотожабы"
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"рішучі реформи" від бариг - це коли пенсіонер, який все життя пропрацював отримує 1300 грн (50 доларів), а суддя-хабарник - 300 000 грн...
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Цензор уже начал цитировать инф. агентство Киселева.
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Какцапы усьо пропало,вашего Хуила поставили раком и скоро начнуть смачно ипать
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UKROPw777‏ @7w7w7w 9 ч.9 часов назад
советую оркам из орды, когда едете воевать в Украину, сначала сделайте экскурсию по местным кладбищам, пьяные мозги очень быстро отрезвляет.
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Я так понимаю что русне из за потдержки чучхейцев просто сахалин жмет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЯпония рассматривает возможность развертывания сил самообороны в случае атаки КНДР
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