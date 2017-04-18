 Япония рассматривает возможность развертывания сил самообороны в случае атаки КНДР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в исследовании японского кабинета министров, передает агентство Sputnik News.
В Токио подобное происшествие назвали ситуацией, когда "угроза вооруженного нападения представляет неминуемую опасность".
Силы самообороны будут действовать в зависимости от того, будет ли это прогнозируемая ситуация, надвигающаяся угроза или вооруженное нападение.
Теперь в Японии становится возможным строить оборонительные сооружения, а также развертывать силы самообороны "на линии фронта", либо же "отбиваться силой", что может стать индивидуальным правом каждого на самооборону.
Как отмечает издание, ранее ни одна из этих стадий в Японии не была разрешена.
15 апреля 2017 года сообщалось, что Совет национальной безопасности Японии обсудил меры по эвакуации 57 тысяч своих граждан из Южной Кореи в случае обострения ситуации с КНДР.
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советую оркам из орды, когда едете воевать в Украину, сначала сделайте экскурсию по местным кладбищам, пьяные мозги очень быстро отрезвляет.
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