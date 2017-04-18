 "Я не хочу телеграфировать о том, что я делаю или то, о чем я думаю", - Трамп о своих намерениях в отношении КНДР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
"Я не хочу телеграфировать о том, что я делаю или то, о чем я думаю. Я не веду себя так, как другие администрации, которые сообщают о своих действиях за четыре недели. Это так не работает", - сказал Трамп
Д.Трамп выразил надежду на то, что "все будет хорошо" и что "будет мир". "Однако разговоры с этим человеком (главой КНДР. - Ред) идут уже долгое время", - добавил американский президент.
"Вы читали книгу Клинтона (экс-президента США Билла Клинтона. - Ред.), и он сказал: "О, мы заключили такое замечательное мирное соглашение", и это была шутка. Вы смотрели на разные вещи во время президентства Обамы. Все были обыграны. Их всех обыграл этот человек", - отметил Д.Трамп.
Напомним, ранее сенатор США Джон Маккейн заявил, что сложившаяся напряженная ситуация вокруг Северной Кореи является настоящим тестом для президента США Дональда Трампа.
2996 33
Материалы по теме: Президент Трамп
Вооруженные силы США становятся сильными как никогда. У нас нет другого выбора, - Трамп(90)
Экс-советник Трампа Флинн получал деньги от российских компаний, - The Washington Post(88)
Экс-советник Трампа Флинн готов рассказать ФБР о связях с РФ в обмен на иммунитет(102)
Вмешательство РФ в американские президентские выборы можно считать актом агрессии, - экс-вице-президент США Чейни(66)
Золотой век беспредела(0)
Юнкер: критика Трампа в адрес ЕС может привести к войне на Балканах(99)
Трамп: США ценят усилия Германии и Франции в вопросе решения кризиса на Донбассе(121)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-------------------
Ага. ))) Крутые "разговоры с этим человеком" были на эти выходные. Как в вестерне, когда на площади возле салуна сошлись стреляться два ковбоя. Грозные взгляды... Руки, зависшие над кобурой с "Кольтом"... Трагическая музыка. Когда нервы зрителей уже достаточно натянуты, "хороший" ковбой молниеносно выхватывает "Кольт" и жмет на курок, сражая наповал "плохого" ковбоя.
Только тут немного иначе получилось. У "плохого" ковбоя и атомная бомба поломалась и баллистическая ракета очень удачно на старте взорвалась.
Ответить