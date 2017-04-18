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Все про:КНДР (178) США (12391) Трамп (1006)

 "Я не хочу телеграфировать о том, что я делаю или то, о чем я думаю", - Трамп о своих намерениях в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен телеграфировать свои действия относительно КНДР.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Я не хочу телеграфировать о том, что я делаю или то, о чем я думаю. Я не веду себя так, как другие администрации, которые сообщают о своих действиях за четыре недели. Это так не работает", - сказал Трамп

Д.Трамп выразил надежду на то, что "все будет хорошо" и что "будет мир". "Однако разговоры с этим человеком (главой КНДР. - Ред) идут уже долгое время", - добавил американский президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия США несут угрозу возникновения ядерной войны, - постпред КНДР в ООН

"Вы читали книгу Клинтона (экс-президента США Билла Клинтона. - Ред.), и он сказал: "О, мы заключили такое замечательное мирное соглашение", и это была шутка. Вы смотрели на разные вещи во время президентства Обамы. Все были обыграны. Их всех обыграл этот человек", - отметил Д.Трамп.

Напомним, ранее сенатор США Джон Маккейн заявил, что сложившаяся напряженная ситуация вокруг Северной Кореи является настоящим тестом для президента США Дональда Трампа.



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ну, тебе бы хоть писать научиться, а там уже и Трампа обсуждать
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Андрей Щавлев - как раз и способен..., не то что тот, ушедший лауреат мыру (борец за права черных и геев)... Да здравствует Армагедон !!! Не зря всю Пасху небо дождем плачет...
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Странный сайт. Почти после каждого комментария блокируют аккаунт.
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Вне всякого сомнения, если факаунт троля
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Бдительный пастух. Овец надо беречь.
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Обратно не согласен. Савушкиных овец надо не беречь, а пускать на колбасу. А админы, тем не менее, серьезно заботятся о здоровье парашского поголовья. Не дают им зарабатывать. Поскольку такой попишет здесь на бояру, а потом летальный исход,иа в итоге виновна Украина
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Нравится М.Булгаков? В таком случае - "отлезь гнида" (с) - вам бы не знать
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mir gorod - ага, сегодня удаляют не по детски..., даже за безобидные коменты.. Цензор, что сегодня случилось??? У вас все ОК?
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Значит, тем, кого блокируют, нужно попробовать писать, образно говоря, ручкой, а не задницей.
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Это уж точно не Обама. Теперь по непредсказуемости Штаты и Россия сравнялись и похоже, что первые вырываются вперед.
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Подобное надо вышибать подобным. Трамп- истребитель диктаторов.
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если все так пойдет и дальше,то скорее всего пацакам нужно потихоньку привыкать обходиться без SWIFT. Трамп отдает долги
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Другими слова, он сначала уебет, а потом раскажет почему.
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Урок от Трампа -ЗРЯ, не писти. Это на заметку нашему министерству обороны и презику. -а то один пистеж типа уря, уря.
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Додик доступно пояснил, что телеграфировать будет чуть после, томагавки с чемпионской скоростью
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Трамп мыслит как бизнесмен. А в бизнесе кто первый - тот и на коне. Зачем всему миру рассказывать план своих действий? Это видимо он на вчерашние сопли Лаврова ( шо с ними не советуются) ответил.
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""Однако разговоры с этим человеком (главой КНДР. - Ред) идут уже долгое время"
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Ага. ))) Крутые "разговоры с этим человеком" были на эти выходные. Как в вестерне, когда на площади возле салуна сошлись стреляться два ковбоя. Грозные взгляды... Руки, зависшие над кобурой с "Кольтом"... Трагическая музыка. Когда нервы зрителей уже достаточно натянуты, "хороший" ковбой молниеносно выхватывает "Кольт" и жмет на курок, сражая наповал "плохого" ковбоя.
Только тут немного иначе получилось. У "плохого" ковбоя и атомная бомба поломалась и баллистическая ракета очень удачно на старте взорвалась.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я не хочу телеграфировать о том, что я делаю или то, о чем я думаю", - Трамп о своих намерениях в отношении КНДР
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