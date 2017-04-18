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Все про:ООН (2043) права человека (672) Россия (70004) Совбез ООН (532)

 В Совбезе ООН пройдут слушания о состоянии прав человека

В Совете безопасности ООН пройдут слушания о состоянии прав человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки.

Посол США при ООН Никки Хейли еще в начале председательства Соединенных Штатов в Совбезе рассказала журналистам о том, что она планирует провести заседание без "указания пальцем на кого-либо", посвященное основным проблемам, связанными с правами человек, которые приводят к конфликтам.

Однако исполняющий обязанности постпреда России при ООН Петр Ильичев не согласился с предпосылкой предлагаемой дискуссии.

"Общее утверждение о том, нарушения прав человека угрожают международному миру и безопасности неверно", - заявил он.

Ильичев также утверждал, что другие органы ООН, включая находящийся в Женеве Совет по правам человека и Генеральную Ассамблею, уже занимаются проблемой прав человека.

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"Почему мы все выносим на рассмотрение Совета Безопасности? Тогда эти органы должны быть распущены", - сказал Ильичев.

Таким образом, вопрос о состоянии прав человека не был включен в программу работы Совбеза ООН почти месяц, поскольку требовалось единодушное согласие всех 15 членов, которого США не могли получить.

США согласились на компромисс, уточнив, что слушания в Совбезе будут проводится по старому пункту повестки дня: "Поддержание международного мира и безопасности" с акцентом на "права человека и предотвращение вооруженных конфликтов". В результате такой поправки все 15 членом согласились принять участие в заседании.
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А ващето парашка права, насчот себя- какия чалавеки-то??? Нету чалавеков- no problems!!
Нада парашку убирать... Тада могут чалавеки и астатца, правда букваръ будет с иероглихфом...А Мне-то по ..та ваще пофік!!!)))
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каждую минуту от голода в мире умирает 6 детей...
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каждую минуту от голода умирает 11 детей..данные за этот (2017)16 000 в день и 6 миллионов в год..
ужОс...
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А вот если бы Россию исключить из Совета Безопасности, представляете, насколько эффективнее бы сразу ООН без российского саботажа заработало?!
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В кацапії таких понять як "право","правосуддя","правознавство",немає за визначенням.Як скаже кремлівський карлик,так і буде. "Как пожелаем,так и сделаем"(с). А ви про якісь там слухання про права людини в ООН говорите...
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Права єдиної людини не викликають жодної стурбованості - це представник кацапії в СовбузіООН - йому дозволено усьо!
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Неважное состояние прав человека в мире....чего тут заседать: Эрдоган победил, в Чечне геев нет, православных нет ... планета Шелезяка, епта, населенная боевиками... куда мир катится...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Совбезе ООН пройдут слушания о состоянии прав человека
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