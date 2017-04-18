 В Совбезе ООН пройдут слушания о состоянии прав человека

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки.
Посол США при ООН Никки Хейли еще в начале председательства Соединенных Штатов в Совбезе рассказала журналистам о том, что она планирует провести заседание без "указания пальцем на кого-либо", посвященное основным проблемам, связанными с правами человек, которые приводят к конфликтам.
Однако исполняющий обязанности постпреда России при ООН Петр Ильичев не согласился с предпосылкой предлагаемой дискуссии.
"Общее утверждение о том, нарушения прав человека угрожают международному миру и безопасности неверно", - заявил он.
Ильичев также утверждал, что другие органы ООН, включая находящийся в Женеве Совет по правам человека и Генеральную Ассамблею, уже занимаются проблемой прав человека.
"Почему мы все выносим на рассмотрение Совета Безопасности? Тогда эти органы должны быть распущены", - сказал Ильичев.
Таким образом, вопрос о состоянии прав человека не был включен в программу работы Совбеза ООН почти месяц, поскольку требовалось единодушное согласие всех 15 членов, которого США не могли получить.
США согласились на компромисс, уточнив, что слушания в Совбезе будут проводится по старому пункту повестки дня: "Поддержание международного мира и безопасности" с акцентом на "права человека и предотвращение вооруженных конфликтов". В результате такой поправки все 15 членом согласились принять участие в заседании.
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Нада парашку убирать... Тада могут чалавеки и астатца, правда букваръ будет с иероглихфом...А Мне-то по ..та ваще пофік!!!)))
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ужОс...
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