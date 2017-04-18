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 Ситуация в районе проведения АТО обостряется, за сутки - 32 вражеских обстрела, - штаб

За прошедшие сутки боевики совершили 32 обстрела позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"Ситуация в районе проведения АТО обостряется. За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. Эпицентром огневых противостояний продолжает оставаться приморское направление", - сказано в сообщении.

Так, по данным штаба, на приморском направлении боевики обстреливали Новогригорьевку из минометов калибром 120 мм и вооружения БМП, защитников Чермалыка - из минометов калибром 82 мм, в районе Марьинки бил из крупнокалиберных пулеметов. По морским пехотинцам под Водяным вел огонь из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Широкино, Талаковку и Павлополь - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в районе Талаковки и Водяного активизировались снайперов боевиков.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В результате обстрела в Авдеевке повреждены семь домов, один разрушен до основания, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"На донецком направлении из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов крупного калибра противник стрелял по позициям вблизи Авдеевки. Из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам в районе шахты "Бутовка". Из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия враг вел огонь по защитникам Каменки", - говорится в сообщении.

На луганском направлении боевики обстреливали позиции вблизи Катериновки из минометов калибром 82 мм и автоматических гранатометов, а по опорным пунктам в Новоалександровке вел огонь из противотанковых гранатометов.

Как сообщалось ранее, 16 апреля боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО.



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тормоз цей штаб, ще учора йшли повідомлення про загострення ситуації, а вони тільки зараз пукнули....) та мочкуйте клятих маскавітов, нічого з ними возькастись...
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предлагаю направить туда обновлённую НГ, СБУ и нашу новую полицию, провести, наконец-то АТО. кучка уродов держит всю 40 миллионную страну в заложниках?
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На чолі з головнокомандувачем і міномєтччиком
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Правильно пишется с гавнокомандующим и минетчиком.
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Вопиющее преступление за которое расстреливают: Пашинский продал Украине бракованные броневики со 100% наценкой
Броневики, приобретенные государством у приближенной к экс-главе Наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром», заместителю главы фракции «Народный фронт» Сергею Пашинскому фирмы, отбракованы и отправлены на доработку.
Сообщает портал Анти Корр.
Все десять бронеавтомобилей «Варта-2», которые в мае этого года приобретены для нужд спецподразделения Нацгвардии КОРД, были отбракованы и отправлены производителю на доработку. Указанная техника приобретена за государственные средства у фирмы «Украинская бронетехника», реальным владельцем которой СМИ называют Сергея Пашинского
Бронеавтомобили «Варта-2» помпезно презентовали друзья Сергея Пашинского - председатель СНБО Александр Турчинов и министр МВД Арсен Аваков. В то же время в ведомстве Арсена Авакова не озаботились тем, что до лета 2014 года фирма называлась «Укрглавпак» и производила пластиковую посуду. Однопартийцы Сергея Пашинского старательно восхваляли бронеавтомобили и подчеркивали необходимость покупки не менее 100 единиц техники.
Несмотря на то, что все десять первых бронеавтомобилей были отбракованы, Нацгвардия подписала договор на поставку еще 40 автомобилей «Варта-2».
Отмечается, что договор подписан на беспрецедентных и невыгодных для государства условиях 100% предоплаты и такой же наценкой. В настоящий момент из государственного бюджета выплачено 286 миллионов грн за поставку, которая будет осуществлена в мае 2017 года.
В случае неисправности и этих 40 автомобилей государство рискует остаться и без техники, и без денег, учитывая «крышевание» сделки нардепом Сергеем ПашинскимНапомним, что ранее Пашинский продал солдатам ВСУ бракованные минометы «Молот» из-за которых погибло по меньшей мере 12 бойцов ВСУ.
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и ничего ему не будет за это. жи2 косит бабло
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ляшко треба на передову, партнер мля сепаров... була вже стаття про нього, турбується....
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Неужели у нас в стране нету госпредприятий с необходимыми технологическими мощностями,чтобы в военное время качественно выполнять срочные и количественные заказы для армии?!!
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Нету. Даже шоколадные фабрики распродали.
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Украина обязалась перед ЕС и НАТО не начинать широкомасштабные военные действия.Путлеркие крысы это знают,потому и борзые такие.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСитуация в районе проведения АТО обостряется, за сутки - 32 вражеских обстрела, - штаб
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