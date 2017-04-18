 Ситуация в районе проведения АТО обостряется, за сутки - 32 вражеских обстрела, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"Ситуация в районе проведения АТО обостряется. За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. Эпицентром огневых противостояний продолжает оставаться приморское направление", - сказано в сообщении.
Так, по данным штаба, на приморском направлении боевики обстреливали Новогригорьевку из минометов калибром 120 мм и вооружения БМП, защитников Чермалыка - из минометов калибром 82 мм, в районе Марьинки бил из крупнокалиберных пулеметов. По морским пехотинцам под Водяным вел огонь из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Широкино, Талаковку и Павлополь - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в районе Талаковки и Водяного активизировались снайперов боевиков.
"На донецком направлении из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов крупного калибра противник стрелял по позициям вблизи Авдеевки. Из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам в районе шахты "Бутовка". Из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия враг вел огонь по защитникам Каменки", - говорится в сообщении.
На луганском направлении боевики обстреливали позиции вблизи Катериновки из минометов калибром 82 мм и автоматических гранатометов, а по опорным пунктам в Новоалександровке вел огонь из противотанковых гранатометов.
Как сообщалось ранее, 16 апреля боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО.
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Броневики, приобретенные государством у приближенной к экс-главе Наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром», заместителю главы фракции «Народный фронт» Сергею Пашинскому фирмы, отбракованы и отправлены на доработку.
Сообщает портал Анти Корр.
Все десять бронеавтомобилей «Варта-2», которые в мае этого года приобретены для нужд спецподразделения Нацгвардии КОРД, были отбракованы и отправлены производителю на доработку. Указанная техника приобретена за государственные средства у фирмы «Украинская бронетехника», реальным владельцем которой СМИ называют Сергея Пашинского
Бронеавтомобили «Варта-2» помпезно презентовали друзья Сергея Пашинского - председатель СНБО Александр Турчинов и министр МВД Арсен Аваков. В то же время в ведомстве Арсена Авакова не озаботились тем, что до лета 2014 года фирма называлась «Укрглавпак» и производила пластиковую посуду. Однопартийцы Сергея Пашинского старательно восхваляли бронеавтомобили и подчеркивали необходимость покупки не менее 100 единиц техники.
Несмотря на то, что все десять первых бронеавтомобилей были отбракованы, Нацгвардия подписала договор на поставку еще 40 автомобилей «Варта-2».
Отмечается, что договор подписан на беспрецедентных и невыгодных для государства условиях 100% предоплаты и такой же наценкой. В настоящий момент из государственного бюджета выплачено 286 миллионов грн за поставку, которая будет осуществлена в мае 2017 года.
В случае неисправности и этих 40 автомобилей государство рискует остаться и без техники, и без денег, учитывая «крышевание» сделки нардепом Сергеем ПашинскимНапомним, что ранее Пашинский продал солдатам ВСУ бракованные минометы «Молот» из-за которых погибло по меньшей мере 12 бойцов ВСУ.
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