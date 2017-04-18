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Все про:Пентагон (403) США (12391) ядерное оружие (464) Трамп (1006)

 Пентагон по поручению Трампа начал оценку ядерного потенциала США

Министерство обороны США начало ревизию состояния ядерного арсенала, которая была поручена президентом США Дональдом Трампом соответствующим меморандумом от 27 января 2017 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в сообщении пресс-службы американского ведомства.

Ревизия призвана оценить, являются ли ядерные возможности США "эффективными по сдерживанию угроз 21 века, безопасными, надежными, эффективными и соответствующим образом адаптированными".

Руководить проверкой будет глава Пентагона Джеймс Мэттис вместе со своим заместителем и вице-председателем объединенного комитета начальников штабов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северная Корея пригрозила атакой на военные базы США и Сеул

По результатам ревизии будет создан итоговый доклад для президента к концу года.

Ранее в Государственном департаменте США сообщили, что США и Южная Корея по графика проводят установку противоракетной системы THAAD и могут даже ускорить ее на фоне угрозы со стороны КНДР.

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На место Флинна Трамп назначил доктора философии, разрабатывающего модель войны против России

http://newsader.com/34000-na-mesto-flinna-tramp-naznachil-dokto/
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Тоталитарные режимы и тирания возрождаются. А значит скоро большая война. И эти "правители" погонят людей на убой. Но как известно народ заслуживает на такую власть как и сам народ. Поэтому все взаимосвязано и заслужено. Поэтому не обращайте внимание. Это вам не нужно и не поможет.
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где там в стране аленьей люди? одни животные
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Люди просто поняли что таких быдлокацапоколорадов нужно давить везде, где они попадаются - вас клопов давить будут везде.
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Тоталитарные режимы, такие как срашка и ее прихлебатели будут просто уничтоженны, как мешающие человечеству. Вот так правильней. У завоевателей сонца ракета даже в атмосверу не попала, асадовские ПВО даже не моргнули глазом, а придет речь и рашки, которая быдут разделена. Впрочем, она уже разделена.
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РАБссия с севера полностью незащищена.генерал-полковник кацаПсинской армии Леонид Ивашов. заходи бери что хочешь...,можно даже северных медведей с тюленями повеселить...
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Прокремлевские журналисты в очередной раз "засветили" кассетные боеприпасы в Сирии - Conflict Intelligence Team

http://gordonua.com/news/worldnews/cite-prokremlevskie-zhurnalisty-v-ocherednoy-raz-zasvetili-kassetnye-boepripasy-v-sirii-183791.html

Пентагон по поручению Трампа начал оценку ядерного потенциала США - Цензор.НЕТ 6082
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в Крыму в районе Ласточкиного гнезда и далее везде на дне моря валяются 1 200 бочек с Ипритом и Люизитом,которые затопила летом 1941 года удирая из Крыма доблестная краснопузая армия.Срок годности их истёк в 2011 году....
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Неужели ты, имбецил, не соображаешь, что постоянно унижаемые тобой "краснопузые" - это прямые родственники подавляющего большинства участников сайта ? Сомневаюсь, что в той же Германии, постоянно издеваются над своими предками, волею судеб, служившим в армии Гитлера.
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Я старый диссидент и ненавижу этот красный совок больше многих, причём небезосновательно, но этот дятел, которому я ответил, своими тупыми и неконструктивными постами унижает многих, реально достойных, людей того тяжёлого (во всех смыслах) времени. Если у тебя в голове есть что-то глубже, чем "бомбануло" и т.п., то сможешь меня понять.
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не знаю как на счет участников сайта, а то что многочисленные потомки краснопузых дедушек вопили в 2014 "Путен введи", это медицинский факт. Только вот беречь их ранимую душу и память их красопузых дедушек никак не входит в мои обязанности.
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Что ты отмораживаешься : не знаю... не понимаю... Я тебе реально заявляю, что у большинства нынешних украинцев предки все из тех самых "краснопузых", котрые были вынуждены жить при совковом режиме. Кто там кричал за Путина и какие у них корни - это отдельный разговор, но мысль моя проста : нельзя мазать всех одной краской, тем более, что многие "замазаны" поневоле. Вот взять , к примеру, Ирину Фарион... Я не сомневаюсь, что она искренне ненавидит коммунистов, но в то же время она была членом КПСС... Пойди её осуди...
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для українців "краснопузые" завжди були "краснопузыми"...ОКУПАНТАМИ ...як і фашисти ...правда у фашистів є один великий ПЛЮС перед кацапською ОРДОЮ...вони прийшли і пішли...а "совок" як я бачу у більшості ще не вивітрився з мізків ... так і тяне у "колхозне дерьмо" хоча самі хочуть жити і працювати у "фашистів"
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"Прийшли i пiшли"..... Очень корректно... Ассирийцы пришли и ушли... Монголы в древний Киев пришли и ушли.... Давай, рассуждай дальше, "философ".
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у чому твоя проблема...ковбаси по 2,20 хочеш ... так я думаю що ти про "ковбасу" знаєш з розповідей своїх батьків...а якщо і їв то як делікатес ...нехай ще мамка розкаже як по цю ковбасу на "електричці" до Києва їздила...
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Это что, по-твоему, конструктивный диалог ? Колбаса ??? Какая, нафиг, колбаса ??? Я достаточно пожилой человек, 1944-го года рождения и осособых проблем, благодаря Бога, у меня нет, равно как и нет ностальгии по прошлому... Советский период, в своей основе, я осуждаю, но мысль моя предельно проста - нельзя огульно осуждать всех и вся в прошедшее время... Этот баран, senator с цифрами, всегда с упоением говорит о том как прекрасно, что "краснопузых" покосили под Ржевом или в иных местах Второй мировой, а ведь это, в большинстве своём, отцы, деды и прадеды местных форумчан... На мой взгляд, корректнее нужно подходить к этому вопросу.
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Рашке - жопа. Тут одними говняными пЯтухами не обойдешься.. Придется с говна еще и говноубежище лЯпить... Только б морозы не жахнули - а то у кацапёздалов когти в дерьме застрявать будут..
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У них на тот случай есть острые клыки. Чай не привыкать.
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Лучше бы подготовилди штук шесть суперточных снайперов,летающих на бесшумных дронах...
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Пентагон Трампа завалит Понтыгон Путлера за неделю.
шютка юмора моего внука 12 летнего...
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таки да ,,, , задрали башка асад , путлер ( его патрон ) , и північна корея-зомби-коммунисты . ,,,,
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Трайдент - это Тризуб. Символ Украины на защите Цивилизации.
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когда то в сссре дохлом немецкий пацан Матиас Руст на легкомоторном драндулете сел на Красной площади в Москве 28 мая 1987 года, день пограничника ссср... защитнички ПВО сссра дохлого оСталагмитились па самые помидоры.в этом году юбилей полёта Руста, 30 лет....
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У меня товарищ по институту в это время служил в ПВО. Вел Руста на прицеле.
Кремлевские старцы из Москвы не разрешили стрелять . Как выпьет - все сокрушается, что не дали вальнуть Руста!
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после того как завалили в сентябре 1983 года Южнокорейский Боинг над Сахалином стало страшно... пулять
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...На место Флинна Трамп назначил доктора философии, разрабатывающего модель войны против России
http://antikor.com.ua/articles/163190-na_mesto_flinna_tramp_naznachil_doktora_filosofii_razrabatyvajushchego_modelj_vojny_protiv_rossii

...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПентагон по поручению Трампа начал оценку ядерного потенциала США
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