 Пентагон по поручению Трампа начал оценку ядерного потенциала США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в сообщении пресс-службы американского ведомства.
Ревизия призвана оценить, являются ли ядерные возможности США "эффективными по сдерживанию угроз 21 века, безопасными, надежными, эффективными и соответствующим образом адаптированными".
Руководить проверкой будет глава Пентагона Джеймс Мэттис вместе со своим заместителем и вице-председателем объединенного комитета начальников штабов.
По результатам ревизии будет создан итоговый доклад для президента к концу года.
Ранее в Государственном департаменте США сообщили, что США и Южная Корея по графика проводят установку противоракетной системы THAAD и могут даже ускорить ее на фоне угрозы со стороны КНДР.
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http://newsader.com/34000-na-mesto-flinna-tramp-naznachil-dokto/
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http://gordonua.com/news/worldnews/cite-prokremlevskie-zhurnalisty-v-ocherednoy-raz-zasvetili-kassetnye-boepripasy-v-sirii-183791.html
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шютка юмора моего внука 12 летнего...
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Кремлевские старцы из Москвы не разрешили стрелять . Как выпьет - все сокрушается, что не дали вальнуть Руста!
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http://antikor.com.ua/articles/163190-na_mesto_flinna_tramp_naznachil_doktora_filosofii_razrabatyvajushchego_modelj_vojny_protiv_rossii
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