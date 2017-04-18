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 За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, - штаб АТО

Один украинский военнослужащий был ранен в ходе АТО 17 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки один украинский воин получил ранения", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В результате обстрела в Авдеевке повреждены семь домов, один разрушен до основания, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как сообщалось ранее, 16 апреля боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО.



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Шёл второй православный Пасхальный день "перемирия"...
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це не дивно, учора паблики Донецька казали шо після 15-ї пішло поступове загострення аж до важкого.... кляті москалі!!
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Господи! Помоги Герою Украины скорее исцелится! Братья русины-украинцы! Мы, литвины-беларусы, поддерживаем Вас в Вашей справедливой борьбе и молимся за Ваши успехи. Слава Руси-Украине!
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будет полнейшая тишина,после визита Тиллерсона,кацаПсины заявили о Перестройке своего гоффна
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