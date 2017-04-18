 Из-за "помидорной войны" с Турцией Россия потеряла до $1,5 млрд, - мониторинг

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в мониторинге, который подготовили эксперты Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
Авторы напомнили, что в марте Турция отказала России во ввозе продукции с нулевыми ставками пошлин.
По информации экспертов, годовой турецкий экспорт томатов и огурцов в Россию составлял 508,3 миллиона долларов в 2014 году. До введения эмбарго 43% всех помидоров, поступавших на российский рынок, были турецкими.
По подсчетам авторов, суммарные затраты бизнеса и государства составили 34,2 миллиарда рублей, или около 570 миллионов долларов.
Подчеркивается, что отпускная цена помидоров из тепличных хозяйств РФ существенно выше, чем средняя цена ввоза импортных помидоров.
Кроме того, по словам экспертов, торговая война с Турцией из-за зимних томатов "принесла в жертву экспорт зерна, масла, отходов масложировой и сахарной промышленности на сумму 1,3-1,5 миллиарда долларов". Они отмечают, что судьба этой продукции с точки зрения переориентации на другие рынки сейчас не ясна.
Напомним, Россия ввела эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с начала 2016 года в рамках специальных экономических мер, принятых в ответ на атаку турецкими ВВС российского Су-24 в Сирии. Позднее правительство допустило на отечественный рынок ряд турецких продуктов: косточковые культуры и цитрусовые, репчатый лук и лук-шалот, цветную капусту и капусту брокколи, соль и морскую воду, жевательную резинку и гвоздики. Под запретом остаются поставки из Турции замороженного мяса и субпродуктов домашних кур и индеек, свежих и охлажденных томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.
Турция, в свою очередь, в марте ввела таможенные пошлины на импорт российской пшеницы и фактически ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из России. По данным Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции, Анкара с 15 марта остановила выдачу лицензий на импорт российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла. Министерство экономики Турции опровергло информацию о введении запрета на импорт российской сельхозпродукции. Однако представитель торгпредства России в Анкаре сообщил, что минэкономики Турции исключило Россию из числа стран, по отношению к которым действует нулевая ставка таможенной пошлины.
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- Добрый вечер, Владимир!
- Вечер в хату.
- Вы вчера в совбезе ООН очень эмоционально отреагировали на выпады ваших западных коллег...
- Да беспредельщики. Но такого не бывало, чтоб овца волка еб@ла! Я им так и сказал - я ваше горе, и я буду жить с вами. Где вы учились - там мы преподавали, где вы мышей ловили, там мы кротов пороли, куда вы пешком идете, оттуда мы на велосипеде едем.
- Скажите, а как вы вообще охарактеризуете представителя, который позволил себе такое поведение?
- Что тут можно сказать? В башке фарша нет, а сала не добавишь. Насрал в штаны, а говорит "ржавчина". Как любит говорить наш шеф Сергей Лавров: уникальный был старик, на х@ю носил парик.
- Очень интересная характеристика. Но давайте перейдем к следующему вопросу от наших слушателей. Скажите, а какой позиции по Асаду придерживается РФ?
- Волк волку - друг и брат. Вор ворует, фраер пашет.
- Но не кажется ли вам что эта конфронтация с Западом из-за поддержки Башара Асада негативно влияет на нашу экономику?
- Пережили голод, переживем и роскошь. Деньги есть, осталось сп@здить и принЕсть. А если без шуток, то ситуация, конечно, не простая, блатная жизнь дешевой не бывает, или как говорят у нас в МИДе - курим "кент", еб@м блондинок, сами ходим без ботинок. Но с другой стороны, зачем волку жилетка? Он её об забор порвет. Не жили богато, нех@й и начинать.
- Похоже что пока наш МИД не может похвастаться успехами в переговорах...
- Колбаса тоже на х@й похожа. А вообще, как вы все знаете: масть - не лошадь, к утру повезёт.
- Есть ли в совбезе ООН страны, которые нам симпатизируют?
- Среди ментов нет кентов.
- Может всё-таки имеет смысл как-то смягчить нашу позицию? Запад неоднократно говорил об отмене санкции в случае появления конструктива в диалоге...
- Белый хлеб - мента подачка. Мы ждем когда Запад осознает свои ошибки и пошлет нам однозначный сигнал о начале примирения между нашими странами. Так сказать девять, восемь и король, принесут нам бандероль.
- Спасибо Вам за интервью. Оно вышло коротким, но информативным.
- Спасибо - много, с дачки отблагодаришь. И чем меньше слов - тем дешевле телеграмма.
- Ну и на этой мажорной ноте мы будем с вами прощаться, Владимир.
- День прошел и ночь короче, всем ворам спокойной ночи! Пусть приснится дом, овечка, баба голая на печке, водки таз, об амнистии указ!
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Прривыкайте, парррашнички!!!
))))
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...соль и морскую воду Источник: http://censor.net.ua/n436682
Про морскую воду хотелось бы поподробней...
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