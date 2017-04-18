 Порошенко, Путин, Меркель и Олланд провели переговоры по урегулированию на Донбассе, - Кремль

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель, Президентом Французской Республики Франсуа Олландом и Президентом Украины Петром Порошенко. Лидеры стран "нормандской четверки" вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования", - сказано в сообщении.
"Они приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую в ходе заседания Контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность его строгого соблюдения. Лидеры призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле "всех на всех". Выражено сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - добавила пресс-служба Кремля.
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