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 Политика Украины
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 Порошенко, Путин, Меркель и Олланд провели переговоры по урегулированию на Донбассе, - Кремль

Лидеры стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) провели телефонные переговоры касательно урегулирования ситуации на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель, Президентом Французской Республики Франсуа Олландом и Президентом Украины Петром Порошенко. Лидеры стран "нормандской четверки" вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования", - сказано в сообщении.

"Они приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую в ходе заседания Контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность его строгого соблюдения. Лидеры призвали активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле "всех на всех". Выражено сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - добавила пресс-служба Кремля.

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Ну, раз Пуйто подтвердил стремление к мирному урегулированию, тогда ждите обстрел Авдеевки и Водяного крупным калибром...
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пУйло делает что ему в головку взбредет а эти так называемые лидеры все продолжают гордиться что они его потную руку пожали и послушали его сказки.
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Если х@йло от туда не враскорячку вышло, бестолку эта говорильня...
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Это так называемая мировая политика. Когда одни цивилизованные страны трусливо убаюкивающие аппетит людоеда-маньяка путлера единоногласно кивают, что маньяк-каннибал слишком быстро поедает человечину. ООН в это время выражает глубокую обеспокоенность и продолжает с двойной эннергией проебывать и пропивать деньги госудаств дающих взносы в эту бесполезную и не влияющую на маньяков людоедов-путлеров организацию.
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Мне эти Минские соглашения "Моральный кодекс строителя коммунизма" напоминают.
Все знают содержание, одобряют выполнение другими и даже теоретически не собираются применять к себе.
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Буквально неделю назад кацапы отвергали эти переговоры.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко, Путин, Меркель и Олланд провели переговоры по урегулированию на Донбассе, - Кремль
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