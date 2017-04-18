 Ляшко о блокаде ОРДЛО: "Заблокировали свой уголь с Донбасса, потеряли 40 млрд грн налогов, $3 млрд валютной выручки. И все ради чего?"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.
"Заблокировали свой уголь с Донбасса, потеряли 40 миллиардов гривен налогов, 3 миллиарда долларов валютной выручки. И все ради чего? Чтобы покупать российский уголь?" - пишет он.
"Если прострелить себе голову и есть патриотизм, тогда я настоящий сепар и ватник, потому что хочу, чтобы украинцы покупали свое, а не российское, и сами имели работу, а не оплачивали рабочие места для иностранцев", - добавил политик.
Как сообщалось, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.
25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов в количестве 700 вагонов. 16 февраля активисты заявили, что вслед за железной дорогой начали блокирование автомобильных дорог.
На сепаратистских сайтах 27 февраля было распространено совместное заявление главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", в котором они требовали от Киева до 1 марта снять транспортную блокаду Донбасса, что, по их словам, противоречит Минским договоренностям. В случае, если их требование не будет выполнено, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий угрожали взять под контроль предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.
1 марта главари террористической организации "ДНР" сообщили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, находящихся в оккупированной части Донецкой области.
15 марта СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом Президента Украины.
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врагу надо создавать проблемы!
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А так "маскувався"...
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только таких как Шляшко там видят
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