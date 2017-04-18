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 Экономика
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Все про:блокада (1705) импорт (399) Ляшко (1465) Россия (70001) Донбасс (14130) уголь (656) Радикальная партия (332)

 Ляшко о блокаде ОРДЛО: "Заблокировали свой уголь с Донбасса, потеряли 40 млрд грн налогов, $3 млрд валютной выручки. И все ради чего?"

Народный депутат, глава Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал блокаду оккупированного Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"Заблокировали свой уголь с Донбасса, потеряли 40 миллиардов гривен налогов, 3 миллиарда долларов валютной выручки. И все ради чего? Чтобы покупать российский уголь?" - пишет он.

"Если прострелить себе голову и есть патриотизм, тогда я настоящий сепар и ватник, потому что хочу, чтобы украинцы покупали свое, а не российское, и сами имели работу, а не оплачивали рабочие места для иностранцев", - добавил политик.

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Как сообщалось, 2 февраля участники торговой блокады перекрыли железнодорожные пути возле Бахмута.

25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. Было заблокировано движение 12 поездов в количестве 700 вагонов. 16 февраля активисты заявили, что вслед за железной дорогой начали блокирование автомобильных дорог.

На сепаратистских сайтах 27 февраля было распространено совместное заявление главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", в котором они требовали от Киева до 1 марта снять транспортную блокаду Донбасса, что, по их словам, противоречит Минским договоренностям. В случае, если их требование не будет выполнено, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий угрожали взять под контроль предприятия, сохраняющие украинскую юрисдикцию.

1 марта главари террористической организации "ДНР" сообщили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, находящихся в оккупированной части Донецкой области.

15 марта СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом Президента Украины.
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комментарий отмечен как спам  
 
Но ответа на его вопрос у тебя нет.
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А які саме податки втратив бюджет, ПДВ чи податок на доходи ФО (ахметова). ПДВ йому повертали, а податок на його доходи як був так і є. Так де саме втратив бюджет?
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Вы погуглите, можно найти интервью Ляшко, когда ещё не было блокады , где он требовал "негайно припинити усi стосунки з окупованими територiями".
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Да с ним все ясно, но вот вопрос он поставил верный.
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Какой вопрос он поставил? Он свой то вопрос поставить не может! Компании на оккупированной территории не могут быть украинскими. Про бюджет, который потерял миллиарды лучше помолчи, поскольку ты знаешь сколько добыто угля и сколько нужно платить в казну? Или может ты контролируешь весь этот процесс? Откуда взяты эти цифры? Сколько долларов выведено в оффшоры, может скажешь? А если нет, то ты просто балабол, как и этот шляшко!
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почему же? ради победы это делается. а шлюшко просто тупо хочет на*бать... не знал? ну и тёмный же ты!
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Несмотря на блокаду, война продолжается в том же режиме, что и до нее. Это наводит на мысль, что блокада на победе никак не отражается.
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не всё сразу. идея простая - повышать цену для кацапстана. требуется время для "проедания жировых прокладок". да и жизнь в дыре хорошо бы сделать максимально некомфортной...
врагу надо создавать проблемы!
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Блокада и война никак не связаны! Блокада не даёт тупо зарабатывать на угле за который приходится переплачивать народу Украины!
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"Магарич" не отримав на крові...упиряка!!!
А так "маскувався"...
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Сепарский уголь ляшко считает своим ))) , наглый как танк , а базары ведет , как будто с лохами беседует .
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Считает - ему виднее . Значит есть резон Ляшку считать его своим .
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а что сообщают блокадники в Facebook Цензору не ведомо
только таких как Шляшко там видят
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Ляшко -пидар. Готов подставить свое очко ради выгоды.
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шлюшко -Маргинальная олигархическая шлюха олигархов живущая в особняке за 15млн.грн грн. на деньги олигархата и поддерживающая уголь по ротдердам пюс, угадайте с трех раз на кого работает и за какие деньги шлюха ляшко и это во врямя когда АТОшники доказали эффективнивность блокады оккупированых паРашей территорий.
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какработал на Юру Енвкиевского так и продолжает
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ради того, что бы тебе с Роттердама + не капало....Какой нахрен выручки ? Котрая в офшорах остается? Дв заробитчане в стану в два! раза больше валюты присвлают.
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свое? Серьезно? Так пусть тогда это дешевое чучело поедет туда и проведет встречу с избирателями среди "своего" и "своих".
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Все за народ думают...

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Ляшко о блокаде ОРДЛО: "Заблокировали свой уголь с Донбасса, потеряли 40 млрд грн налогов, $3 млрд валютной выручки. И все ради чего?" - Цензор.НЕТ 6347
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Откуда он взял эти цифры?!!! Статистика говорит обратное. Ну и самое главное, поразил вопрос - ради чего!? Гнида
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А он может поехать туда где его уголь и оттуда написать сообщение в facebook?
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Свободу перевести на деньги невозможно.Глупость не в блокаде,а когда более 20 лет сидят в парламенте вот такие деятели.
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этот пидо**нок с вилами, забыл упомянуть в ЧЕЙ КАРМАН текла "валютная выручка" ??? сколько из кармана КАЖДОГО украинца было высосано ахметовско-порошенковской кодлой миллиардов на поставку БЕСПЛАТНО электричества, воды на заводы и шахты ахметова??? а че алежка не напишет сколько "капнуло" миллиардов ахметову за "свой уголек" по схеме "ротердам +"??? лепя из этого прохвоста "борца за щастье народа" тупая "власть" готовит себе в спарринг партнеры на выборы осенью этого ублюдка, надеясь повторить кучмовский кульбит "из двух зол..." наивные идиоты - вас повесят на одной березе!
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кого то интересует мнение этого, прикормленного ахметкой, клоуна?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЛяшко о блокаде ОРДЛО: "Заблокировали свой уголь с Донбасса, потеряли 40 млрд грн налогов, $3 млрд валютной выручки. И все ради чего?"
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