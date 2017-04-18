 Глава Россельхознадзора Данкверт забеспокоился из-за украинского мяса и масла

"Очень беспокоит Украина, потому что через границу стали ехать абсолютно большие количества масла и мяса. Все это останавливается, причем в благополучных областях, а на Украине - развитие африканской чумы свиней. Мы уже задерживали определенные колбасные изделия из Украины с геномом африканской чумы", - сказал чиновник в интервью телеканалу "Россия 24". Его цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
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в ягеле его нет! жрите))
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А інші ПРодукти для "партнерів" йому не цікаво...
Кому війна...
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"употрєблєнія"!! Разжиганія істєріі в оправданіі сваєй долбоклювості¡!
А Я вазмущьон не кандицієй русмаладєнцєв і снєгірьов в трусіках!!!
)))))
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