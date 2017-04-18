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 Экономика, За рубежом
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 Глава Россельхознадзора Данкверт забеспокоился из-за украинского мяса и масла

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выразил обеспокоенность в связи с увеличением поставок в РФ мяса и масла из Украины.

"Очень беспокоит Украина, потому что через границу стали ехать абсолютно большие количества масла и мяса. Все это останавливается, причем в благополучных областях, а на Украине - развитие африканской чумы свиней. Мы уже задерживали определенные колбасные изделия из Украины с геномом африканской чумы", - сказал чиновник в интервью телеканалу "Россия 24". Его цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Распространение африканской чумы свиней зафиксировано уже в 20 областях Украины, - глава Госпродпотребслужбы Лапа
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геном африканской чумы?))
в ягеле его нет! жрите))
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и это правильно. то мясо что с бамбаса идет в на мордовию действительно плохого качества ибо из рузьких лудей оно.
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Головне шоб чоколад!!
А інші ПРодукти для "партнерів" йому не цікаво...
Кому війна...
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Ну, і хто винен що москаль досі отримує українські масло і м`ясо?
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Газ весь вкрали , поганими продуктами травлять , дітей їдять ,їхтамнєтов в трусіках вбивають, руських рабів по два штуки мають .. Ну просто звірі а не сусіди не дай сцарь-бох москалю такого сусіда
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В былые времена хрюшек для подкопов крепостных стен использовали. Рыли тоннель, укрепляя балками, а потом обвязывали свиней хворостом, поджигали и загоняли в этот тоннель.
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Ойц!! Толька не нада парашникам триндєть!!! Усьо єто для внутріпарашєнского
"употрєблєнія"!! Разжиганія істєріі в оправданіі сваєй долбоклювості¡!
А Я вазмущьон не кандицієй русмаладєнцєв і снєгірьов в трусіках!!!
)))))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГлава Россельхознадзора Данкверт забеспокоился из-за украинского мяса и масла
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