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 У многоэтажки в Ирпене сгорели три машины

В Киевской области сгорели три автомобиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, ночью в городе Ирпень произошло возгорание трех автомобилей, которые были припаркованы у многоквартирного дома.

Открыто уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества).

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За порезаного Нацгвардейца отомстили?http://censor.net.ua/news/436612/v_irpene_za_zamechanie_slishkom_gromkoyi_kompanii_voina_natsgvardii_ranili_nojom_v_jivot_ego_sobaku
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вас послушать так там ввшники сожгли активистам машины... Ну и фантазии...
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если случится следующий раз -хата сгорит....
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Машины случайно не активистам сожгли, которые борются за ирпенский лес с застройщиками? Сейчас в Киеве все перестрелки и поджоги только из-за земли. На Петропавловской Борщаговке сожгли машину активистке прямо во дворе ее частного дома только потому что она была против разворовывания земли местными князьками и застройщиками. Еще одному сожгли машины и мусора завели уголовное дело за то что боролся с деребаном земли Пуща-Водицы, которую Виталька отдал застройщику разейскому олигарху.
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помнится в Ирпене уже жгли одному активисту машину во дворе. Но, здесь я подозреваю простое хулиганство. Гопники были растроены выдом машин под многоэтажкой. Три машины под одной многоэтажкой врядли принадлежали одному активисту.
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