 У многоэтажки в Ирпене сгорели три машины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, ночью в городе Ирпень произошло возгорание трех автомобилей, которые были припаркованы у многоквартирного дома.
Открыто уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества).
457 6
В лесу на Херсонщине потушен пожар на площади 4,9 га. ФОТОрепортаж(4)
В селе Слободка на Ривненщине сгорела школа. ВИДЕО+ФОТО(10)
За прошедшую неделю на пожарах погиб 21 человек, на воде - 10, - ГСЧС(1)
Неизвестные подожгли санаторий в Винницкой области. ФОТОрепортаж(10)
Ляшко и Ко уничтожают заповедное озеро в Клавдиево. ВИДЕО(0)
Гражданин Германии погиб в ДТП на Ривненщине(5)
Из-за столкновения легковушек в Мелитополе 1 человек погиб, 3 пострадали(2)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить