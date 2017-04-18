 "Политика Кремля усилила украинскую национальную идентичность", - экс-посол США Пайфер

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в Twitter.
"Россия не понимает Украину. Политика Кремля усилила украинскую национальную идентичность, наполняя ее сильными антироссийскими настроениями", - пишет он.
"Я как-то спросил ушедшего в отставку российского дипломата, есть ли кто-то в Кремле, кто понимает Украину. Он сказал, что один человек понимал, но его никто не слушал", - добавил Пайфер.
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"План Артеменко" не будет иметь никаких последствий для отношений между Киевом и Вашингтоном, - экс-посол США в Украине Пайфер(20)
Вопрос продления санкций США против РФ за Крым станет первым "индикатором" позиции Трампа к Москве, - Пайфер(203)
Есть два сценария развития политики США относительно Украины: администрация Трампа либо поддержит Киев, либо будет беспощадной, - Пайфер(29)
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так все легко може бути. правда то сила. зброя - ніщо
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А вам друзі наука , там за вогняним кордоном на сході ,ніколи не буде цивілізації крапка
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