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 Политика Украины
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Все про:Пайфер (99) Россия (69997) США (12389)

 "Политика Кремля усилила украинскую национальную идентичность", - экс-посол США Пайфер

Российские власти не понимают особенностей Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в Twitter.

"Россия не понимает Украину. Политика Кремля усилила украинскую национальную идентичность, наполняя ее сильными антироссийскими настроениями", - пишет он.

"Я как-то спросил ушедшего в отставку российского дипломата, есть ли кто-то в Кремле, кто понимает Украину. Он сказал, что один человек понимал, но его никто не слушал", - добавил Пайфер.

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хуйлу пофиг наша идентичность и наше отношение к Педерации. ему насрать. ему нужен конфликт, тормозящий економический рост и вступление Украины в ЕС и НАТО
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Власне нашої національної ідентичності хуйло найбільше й боїться...
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Правдою про угрофінське та монголотатарське походження московії...
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Доведеться претензії на гегемонію в словянському світі засунути до задниці...
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ну то швидше розкажіть всім правду. хуйло злякається і танки з донбасу забере, і крим поверне, капітулює і від депресії шо правда вскриласть, під протекторат України піде
так все легко може бути. правда то сила. зброя - ніщо
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Панько правий!!! однією з головних умов, ключовою умовою існування будь-якої нації є її історичне минуле, без нього не буде обгрунтування жодної державності, жодної ідентичності. те що історія мокшів - суцільний плагіат, сподіваюсь, для Вас не є секретом... а пуйло сьогодні є, а завтра його вже нема... ну скільки йому там лишилося бздіти? 10 - 20 років фізичного існування від сили... та й не в одному карлику проблема - там дійсно ТАК мислять, він лиш тримається у тому мейн стрімі... кацапстан треба знищувати, щоб і сліду не лишилося, і починати слід з усього, що лежить в основі їхньої імперськості!!!
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кремлевская банда начала в Киеве строить мини-РАБссию еще при Кучме,вертикаль власти была выстроена по подобию кремлевского фюрера но народ быстро понял что это значит в будущем.Потому и были Украина без Кучмы и Майданы 2004 и 2013-14,вот и вся разница между Киевом и Мацквой
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шоб зрозуміти масковітську орду, треба їсти млинці, олв'е з лопати, ну а де це роблять Усі знають.... ах ще і хфігури величезні з лайна робити....
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29 апреля на РАБссии Майдан очередной,типа Открытая РАБссиия Ходора и Навального
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лучшая оппозиция - оппозиция, созданная и контролируемая властью. остается только ставить на карандаш всех кто на их митинги приходит. если ходор и навальный говорят что крым - их, то с этими сучками все ясно....
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намного хуже. рузькэ это отдельный вид низко организованных организмов никак не связанных с человеческим видом.
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Таки да. Американец лучше понимает Украину, чем "братский народ".
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Рабу в плетених ляптях ніколи не зрозуміти цивілізованих людей які прямо сказали що їх сцаризм то гівно.
А вам друзі наука , там за вогняним кордоном на сході ,ніколи не буде цивілізації крапка
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Слава Богу,что Украина отрывается от этого зла "кацапии".Последние действия происходящие в Украине показывают,что культура и взгляды на мировоззрение у нас разные.Существовать вместе эти народы могли только при диктатуре царя или военного коммунизма.Жить вместе равнозначно,что поселить нормального человека в психушку.Дай Бог Украине больше никогда не жить в дурдоме под названием кацапская империя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Политика Кремля усилила украинскую национальную идентичность", - экс-посол США Пайфер
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