 Эрдоган - наблюдателям ОБСЕ: "Знайте свое место"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-би-Си, об этом он заявил на митинге в Анкаре.
"Знайте свое место", - сказал он. Эрдоган подчеркнул, что Турция "не видит, не слышит и не признает политически мотивированный доклад" наблюдателей.
Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум, на который были вынесены вопросы изменения Конституции. 51,18% турок проголосовали за переход к президентской республике.
В понедельник наблюдатели ОБСЕ, которые работали на референдуме в Турции, заявили, что он не соответствуют международным стандартам. Также, по их словам, Эрдогану была оказана поддержка в проведении "неравной" кампании.
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К тому же это могут быть личные предпочтения Трампа, взгляды которого известны.
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Решение суда по гражданскому делу "приговором" не называют. Не?
Вы знакомы с турецким законодательством по проведению референдумов?
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Маттиас Карлссон, глава демократов в парламенте Швеции
http://www.express.co.uk/news/world/792144/Eu-zombie-Brussels-leaders-walking-dead-European-project-crumbles-Brexit
Левые ничего никогда немогут, все у них в итоге разваливается.
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Если ЕС не примет Турцию никогда, то тогда ЕС раньше прекратит существование, ибо ничто не вечно.
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Европе трудно принимать только образованных и законопослушных.
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$1000 потяните? Уверяю вас это совсем немного, скажем так, даже очень мало.
Мэйл скинуть для платежки через paypal?
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Заносить чувака)
Авторитаризм він такий, хочеться більшого- тоталірності!
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в березні в інет виклали ролик, як кацапська поліція провадить операцію в мацкві по виявленню нелегальних мігрантів. В Європі та США він вже набрав більше мільйона переглядів . серед відгуків є й такі - пукен, введи свою поліцію, нехай розбереться з європейськими мігрантами.
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Ну если немецкие турки ТАК хотят жить в стране с Эрдоганом - путь свободен - на месте Меркель выгнал бы всех голосовальщиков к еб##ям, пусть едут в любимую страну к любимому вождю .
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Ну а по сути: Авторитаристы бАльшие мастера рассказывать, что истинные демократы именно они. Помню, проходили.
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Повторю-в чем конкретно авторитаризм Эрдогана?Расскажи нам,ты же наверное живешь в Турции и все знаешь
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демократия - ну, ну , а Киса там рядом с тобой? Привет ему передавай.
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Головне щоб він с Трампом дружив а не з хуйлом , а так і буде , бо якщо за декілька місяців у Трампа мізки на місце встали отже і цього полікують , буде тепер кому мірятся рейтингом в 86%вічних відсотків з моськовським педофілом якого плавно будуть терти в порошок поки не відберуть остані Українські ракети 92 року які реально можуть навіть прострочені полетіти і долетіти до цілі. головне не міряйте на ісламську країну кожух з Европейським підходом , а там за Океаном дядьки точно розуміють що робити
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