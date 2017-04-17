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Все про:Конституция (1962) наблюдатель (598) ОБСЕ (2438) референдум (1188) Турция (1930) Эрдоган (337)

 Эрдоган - наблюдателям ОБСЕ: "Знайте свое место"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг критику со стороны наблюдателей ОБСЕ, заявивших, что проведение референдума по изменениям в Конституцию не соответствует международным стандартам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-би-Си, об этом он заявил на митинге в Анкаре.

"Знайте свое место", - сказал он. Эрдоган подчеркнул, что Турция "не видит, не слышит и не признает политически мотивированный доклад" наблюдателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Турции после референдума решили продлить режим чрезвычайной ситуации

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум, на который были вынесены вопросы изменения Конституции. 51,18% турок проголосовали за переход к президентской республике.

В понедельник наблюдатели ОБСЕ, которые работали на референдуме в Турции, заявили, что он не соответствуют международным стандартам. Также, по их словам, Эрдогану была оказана поддержка в проведении "неравной" кампании.





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Интересно, у него случайно в роисском МИДЕ родственников нет?
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Эрдоган - наблюдателям ОБСЕ: Деточки, а вам не кажется, что ваше место в... России.

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Красавец. Осталось только захватить Олланда и устроить его в гарем работать евнухом. Чтобы знали су*и, кто в доме хозяин
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на святое посягнул, гад-басурманин, таки хочет переписать сценарий, о героическом красноармейце Сухове.
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Во его прет... интересно - чем все закончится? Трамп поздравил - значит Америка не видит проблем с законностью. Может просто штаты эрдогана будут как сдерживающий противовес рыхлой европе использовать?
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Нет проблем с законностью. Есть проблемы с человечностью, и с демократией. Но Америка может вести более сложную политическую игру.
К тому же это могут быть личные предпочтения Трампа, взгляды которого известны.
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есть проблемы именно с законностью. если верить ОБСЕ. а я в этом вопросе ОБСЕ верю.
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Это не проблемы с законностью. Я не знаю международных законов, которые бы регулировали какие-то референдумы по внутренним вопросам. Это скорее европейские нормы, которые определяют отношение европейских стран к этому событию. Закон предполагает наличие суда и приговора.
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Закон предполагает наличие суда и приговора.
--
Решение суда по гражданскому делу "приговором" не называют. Не?

Вы знакомы с турецким законодательством по проведению референдумов?
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Тепер Ердоган одноосібно буде вирішувати, хто правий, залишається тільки одягти мантію судді та взяти в руки сокиру ката.
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Очевидно, до Эрдогана дошло что ЕС прекратит свое существование раньше чем примет Турцию в свои ряды.
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ЕС это ходящий зомби.
Маттиас Карлссон, глава демократов в парламенте Швеции
http://www.express.co.uk/news/world/792144/Eu-zombie-Brussels-leaders-walking-dead-European-project-crumbles-Brexit
Левые ничего никогда немогут, все у них в итоге разваливается.
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Да, после это пожалуй да.
Если ЕС не примет Турцию никогда, то тогда ЕС раньше прекратит существование, ибо ничто не вечно.
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ЕС уже принял в себя Турцию, Афганистан, Нигерию, Пакистан и т.д
Европе трудно принимать только образованных и законопослушных.
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Разве Турция, Афганистан, Нигерия и Пакистан члены ЕС?
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Меня и не должны никуда брать. Я сам возму гражданство в ЕC если захочу, но желания такого нет
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Я пока еще не слышал о том, что кацаперы могут вот так, запросто взять гражданство ЕС.
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Конечно не слышал. О чем вы там в очередях за пособиями и бесплатной одеждой вообще разговариваете?
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Нуждаетесь в гуманитарной помощи? Готов помочь. Много не дам, из принципа, разбалуетесь. А на визит к приличному психиатру вам хватит
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Хотите помочь? Ну давайте проверим насколько вы колбасники за свои слова отвечаете.
$1000 потяните? Уверяю вас это совсем немного, скажем так, даже очень мало.
Мэйл скинуть для платежки через paypal?
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Вы не сможете получить гражданства ЕС, даже если очень сильно будете хотеть.
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Оно ему не нужно. У кацапофф своя гордость
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Эт известно. Но тем не менее он все равно не сможет, как бы он ни хотел.
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Тада. Вы там за поребриком такие всем нужные, что аж ахти. А главное - предприимчивые и свободные в выборе.
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Иммигранты в странах ЄС правильно говорить. И далеко не только эмигранты из этих стран, их гораздо больше. И что из этого следует?
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ні, але турки, афганці, нігерійці та пуштуни вже всі в ЄС.
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Т.е. вы хотели сказать, что там уже весь,сброд кому только не лень? Уверяю вас, далеко не весь. Нынче в ЕС огромный дефицит на лодочников
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Если вы из Израиля (в чем я очень сомневаюсь), то озаботьтесь проблемами палестинцев, которых вы принимаете. Если же из параши, то примите стеклопомоя, вам понравится.
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А мы и не принимаем, разве что пускаем на работу временно. И для вашего общего образования. Палестинцев придумали в Совке, а флаг это фальши перехватили европейские наследники совка.
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Эрдоган - наблюдателям ОБСЕ: "Знайте свое место" А ТО ГОЛОВУ ОТРЭЖУ !!!
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На то оно и ОБСЕ, чтобы любой минифюрер типа Эрдогана мог их спокойно послать. Евролавочники способны только принимать плевки и выражать обеспокоенность.
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Поспілкувався з путлєром- втратив береги?((
Заносить чувака)
Авторитаризм він такий, хочеться більшого- тоталірності!
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а чим може відповісти ЄС - висловити глибоку стурбованість?
в березні в інет виклали ролик, як кацапська поліція провадить операцію в мацкві по виявленню нелегальних мігрантів. В Європі та США він вже набрав більше мільйона переглядів . серед відгуків є й такі - пукен, введи свою поліцію, нехай розбереться з європейськими мігрантами.
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Уверен, что этот единственный "відгукі" был ваш.
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Картина маслом. Вечер. Деревня кацапов где то в великой Расее...Закрыв, деревянную дверь собственного туалета, на великом поле русском, рожью засеянной, сидящий в позе орла, тужащийся кацап, осеняя себя крестом, ареть детям своим:"Тиха, б...а то Эрдоганы близко, места рядом занимайте")).
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не, будем новому диктатору осанну петь)а ті все еще после вчерашнего отойти не можешь
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Я вот не пойму (по поводу референдума) - какое отношение имеют турки из Германии (полагаю они имеют гражданство Германии) к референдуму чужой страны - Турции (референдум ведь там был)?
Ну если немецкие турки ТАК хотят жить в стране с Эрдоганом - путь свободен - на месте Меркель выгнал бы всех голосовальщиков к еб##ям, пусть едут в любимую страну к любимому вождю .
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Кто разрешил "тыкать"? А? Турецкие представления о демократии?
Ну а по сути: Авторитаристы бАльшие мастера рассказывать, что истинные демократы именно они. Помню, проходили.
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Это интернет.На ТЫ здесь нормальное общение.
Повторю-в чем конкретно авторитаризм Эрдогана?Расскажи нам,ты же наверное живешь в Турции и все знаешь
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Ух ты, Зердер - так ты турецко подданный если говоришь, что у вас ТАМ в турциях
демократия - ну, ну , а Киса там рядом с тобой? Привет ему передавай.
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бачиш, дитинко, попереду дуже суворі часи і ті, хто цього не розуміє і дивиться на світ через рожеві окуляри - вже приречений.
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Чтоб доказать, нужно доказывать, а не грубить. Не?
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с обсе только так и нужно говорить, все равно ничего кроме обеспокоенности не выскажут
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Все більш менш в нормі , Ататюрк у влади був майже 20 років його наступник трохи меньше і так далі ... До чого я як в фільмі восток дело тонкоє.
Головне щоб він с Трампом дружив а не з хуйлом , а так і буде , бо якщо за декілька місяців у Трампа мізки на місце встали отже і цього полікують , буде тепер кому мірятся рейтингом в 86%вічних відсотків з моськовським педофілом якого плавно будуть терти в порошок поки не відберуть остані Українські ракети 92 року які реально можуть навіть прострочені полетіти і долетіти до цілі. головне не міряйте на ісламську країну кожух з Европейським підходом , а там за Океаном дядьки точно розуміють що робити
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Бесполезная организация.Обстрелы сепарастов остановить не могут.
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ОБСЕ сделал лишь заявление об референдуме, но предоставила точньіх доказательств соим словам, которьіе приня бьі суд. Результатьі волеизьявление турок Европу все равно пимет, так как решать лишь туркам.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭрдоган - наблюдателям ОБСЕ: "Знайте свое место"
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