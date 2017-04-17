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Все про:референдум (1188) Турция (1930) Эрдоган (337)

 Трамп по телефону поздравил Эрдогана с победой на референдуме

Президент США Дональд Трамп поздравил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN Turk.

Агентство Reuters, ссылаясь на источники из окружения Эрдогана, также сообщает, что Трамп поздравил турецкого коллегу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Эрдогана с результатами конституционного референдума.

Также читайте: Турция назвала отчет наблюдателей ОБСЕ референдуме о расширении власти президента "неприемлемым"
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Начался период глубокой и неочевидной политики.
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а те шо наворотили ліберасти в ойропі та штатах , я вибачаюсь, називається дємократія?
це скоріше сюр.
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опа.. А мы куда идем-то?
Может и Порошенку набрать себе диктаторских полномочий?
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А шо наш Наслайдчайший???
Щось не бачу та не чую?..)))
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цукерками пакується, завтра до Лондона стартує на жопінг
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А Порошенко поздравит? Вот ЕС осудил, а Трамп поздравил - как быть бедному еврею?!
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Але ж ЖАБА давить, що ... та ммллля найбагатший гідрант в Європі в ницій країні..

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ти мляяя автоперекладачем користуєшся???? чи ти сцуко в курсі, що означає "ниций"?
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Закінчив Українську школу на Українській мові...)))
Знаю , а що Ви, Шановний маєте на увазі??
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"найбагатший гідрант в Європі в ницій країні.." твої слова???? не знаю в якій ти там школі вчилося УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, але володієш нею ти не краще жаби!!! кацап, чи манкурт на кацапщині?
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Відчепися від Бакса. Краще за нульовками наглядай. Бакс тут давно (2 з половиною роки каців бомбить, мінімум), його нік до цього часу був Baks13.
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нехай вибачиться за некоректне і тупе висловлювання!!!
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за те, шо тут іноді опечатки вибивають чи ковтаються окремі букви? Якщо ти ще не помітив, тут нема функції редагування. Міг би й перепитати у Бакса чи не описка в нього випадково, перед тим, як на нього кидатися.
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на таких "опечатках" як правило і паляться казламорді, багато яких - вихідці з України... крім того воно у відповідь на зауваження (визнаю, доволі грубе зауваження) "нєпанятку" включило! типова поведінка мокши...
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і ще одне... не знаю, як воно там "каців бомбить", але вже під двома темами по ТУРЦІЇЇ воно "бомбить" про Україну і пархатих, а от про пряму аналогію з казламордими АНІ СЛОВА! якось воно дивно... так ніби норму постів відпрацьовує
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ниций, па-вашему будет "никчемньій", осел ти іпучий!!! це ти так про мою країну?
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Ница країна - от що Шановний має на увазі.

Школу закінчують не НА українській мові, а українською мовою.
Ницість - это моральное уродство, выражаясь на сленге - это "конченный".
А ты имел в виду нищая ? Будем надеяться.
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Ви маєте рацію, трохи швидко вже не можу переходити з мови на мову...
А моральне- не відмовляюсь, що маємо те маємо...
Дякую за Ваше розуміння...)))
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У випадку України треба розділяти владу і народ.

Народ занадто терплячий та толерантний до неї.
А влада свою ницість навіть не приховує - Україна офіційно на 1 місці за рівнем корупції.
Вальцмани та Гнойсман роблять рекламу своєму народові.
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З повагою...
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После убийства посла рф в прямом эфире и пуска 59 "томагавков" путлер стал чмошным ботаном...
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Т.е Трамп поддержал диктатуру Эрдогана. Жесть...я совсем потерялся..это лютый сюрреализм..Почему бы тогда Трампу уже и Ким чен Ына не поздравить у него там тоже сплошные "победы")) КТо не знает в Корее есть выборы. Да, да есть выборы, посещение обязательно всей страной, и проводяца каждые 5 лет. Есть правда маленький прикол..там в бюллетене всего один кандидат. Но разве Трампу это бы помешало поздравить жирного хомяка с победой на очередных выборах???
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В Турции закон для чиновника и для гражданина-один-барьігам,как серпом по яям,вот и мутили воду цветньім водоворотом(под прикрьітием светскости)Проиграли потому,что большинство пока у Ердогана!Вот и всё!А о цветньіх петухов россоси даже руки марать-в падлу-только ногами https://www.youtube.com/watch?v=wwnGzjK7V3c
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ну теперь и всем остальным можно. все теперь знают, что надо сказать.
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вот кстати да. Если Эрдогану можно диктатуру устанавливать и получать поздравления с Вашингтона, то тут выходит и всем можно. Эрдоган что самый ровный, давайте блять уже и диктатуру Хуйла поддержим, и Лукашенку поздравим, Ли Пеншу усадим на трон во Франции с неограниченой властью..ну и Ким Чен Ына тоже можно поздравить..
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всем можно. и это новая реальность. просто мы еще в ней не живем. мало того всем можно иметь ЯО. вот к чему идем. мне оно нужно, кто мне запретит?Трамп? не запретит. я его буду защищать.
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ты интересный. ты наверное гуманист чистых кровей. наплевать на них. это их дело. главное для нас это закрытый Босфор и ракеты ,,Петриот,,. я вообще фашист и для меня вождизм и уничтожение вражеских СМИ, прав коммунистов и всех рыгов, радость бытия. расстрел необходим нам, а не им и процедура короткая, тройки. только не начинай...
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ля чего то удалил мой вопрос вы турок ?
а ладно, ну и как там в Турции жисть вообще?
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Я не удалял,да и прав у меня нет таких.
Нормально жизнь.Вот тут очень много моих фоток и панорам.Я недавно этим занялся,могут некоторые панорамы быть кривыми.В Турции живу уже лет 5 где тоİSTANBUL
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шо нам як них, нам ось вже по новій війну продовжили кацапи кляті, почалися обстріли з важкого...
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Эрдогана можно понять: Турция по факту уже европейская страна,
а ей 40 лет мозги компостируют - наверное, хотят увидеть турецкие парады гомиков,
чтобы вволю наржаться (не напоказ, а исподтишка, у себя в офисах за закрытыми дверями).
Грузия уже получила безвизовый режим, даже мировой лидер коррупции Украина получила голосование в свою пользу - тут у кого хочешь лопнет терпение...
А Трамп позвонил, чтобы сказать: все это ффуйня по сравнению с мировой революцией.
Зато НАТО нерушимо !
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Трампу важнее не потерять в Турции свои базы...а что боится потерять Лука, вот в чем вопрос!
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Дальше еще интересней - Сирийские террористы тоже поздравили Эрдогана с победой на референдуме

Заявление об этом появилось в аккаунте "твиттера" Мохаммеда Омрана - официального спикера группировки "Ахрар аш-Шам", действующей на северо-западе Сирии вблизи границы с Турцией.
- Мы поздравляем наших турецких братьев с результатами референдума и просим Аллаха помогать Реджепу Эрдогану и дать Турции и всему региону стабильности и процветания, - такие сообщения на арабском, турецком и английском языке разместил Омран.
Трамп по телефону поздравил Эрдогана с победой на референдуме - Цензор.НЕТ 4016
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не совсем.. просто в их кругу.. он самый безобидный. А значит его трогать .. пока.. не будут
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Очередной плевок Трампа в харю демократической Гейропы.
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Сирийские не "террористы", а повстанцы, воюющие с Асадом.

Когда Эрдоган завалил козляндский Су-24, у них был праздник.
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Эти "повстанцы" воюют не только со всеми, но и между собой!
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Не треба істерить))
Трамп, робить реаверанс заздалегіть, ще не було офіц.зустрічі
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп по телефону поздравил Эрдогана с победой на референдуме
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