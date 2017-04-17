 Трамп по телефону поздравил Эрдогана с победой на референдуме

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN Turk.
Агентство Reuters, ссылаясь на источники из окружения Эрдогана, также сообщает, что Трамп поздравил турецкого коллегу.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Эрдогана с результатами конституционного референдума.
1434 62
Эрдоган объявил своей "первой задачей" возобновление смертной казни(249)
Визит Эрдогана в Украину состоится в мае-июне, - посол(53)
Удар США по Сирии - позитивный, но недостаточный шаг, - Эрдоган(87)
Под посольством Турции в Брюсселе произошла драка между противниками и сторонниками Эрдогана, есть раненые(99)
Очередной "удар в спину": как Турция снова пнула Россию(0)
Вторая попытка путча в Турции грозит стать успешной, - глава бундестага(93)
Эрдоган предложил вынести на референдум вопрос о вступлении Турции в ЕС(103)
Ответить
Ответить
Ответить
це скоріше сюр.
Ответить
Может и Порошенку набрать себе диктаторских полномочий?
Ответить
Щось не бачу та не чую?..)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Знаю , а що Ви, Шановний маєте на увазі??
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Школу закінчують не НА українській мові, а українською мовою.
Ницість - это моральное уродство, выражаясь на сленге - это "конченный".
А ты имел в виду нищая ? Будем надеяться.
Ответить
А моральне- не відмовляюсь, що маємо те маємо...
Дякую за Ваше розуміння...)))
Ответить
Народ занадто терплячий та толерантний до неї.
А влада свою ницість навіть не приховує - Україна офіційно на 1 місці за рівнем корупції.
Вальцмани та Гнойсман роблять рекламу своєму народові.
Ответить
┈┈┈┈┈┈▕▔╲┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а ладно, ну и как там в Турции жисть вообще?
Ответить
Нормально жизнь.Вот тут очень много моих фоток и панорам.Я недавно этим занялся,могут некоторые панорамы быть кривыми.В Турции живу уже лет 5 где тоİSTANBUL
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а ей 40 лет мозги компостируют - наверное, хотят увидеть турецкие парады гомиков,
чтобы вволю наржаться (не напоказ, а исподтишка, у себя в офисах за закрытыми дверями).
Грузия уже получила безвизовый режим, даже мировой лидер коррупции Украина получила голосование в свою пользу - тут у кого хочешь лопнет терпение...
А Трамп позвонил, чтобы сказать: все это ффуйня по сравнению с мировой революцией.
Зато НАТО нерушимо !
Ответить
Ответить
Ответить
Заявление об этом появилось в аккаунте "твиттера" Мохаммеда Омрана - официального спикера группировки "Ахрар аш-Шам", действующей на северо-западе Сирии вблизи границы с Турцией.
- Мы поздравляем наших турецких братьев с результатами референдума и просим Аллаха помогать Реджепу Эрдогану и дать Турции и всему региону стабильности и процветания, - такие сообщения на арабском, турецком и английском языке разместил Омран.
Ответить
Ответить
Ответить
Когда Эрдоган завалил козляндский Су-24, у них был праздник.
Ответить
Ответить
Трамп, робить реаверанс заздалегіть, ще не було офіц.зустрічі
Ответить