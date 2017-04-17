 Организатора теракта в метро Петербурга вычислили по звонкам "смертника", - "КоммерсантЪ"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Коммерсант ".
По информации издания, Аброра Азимова сотрудники ФСБ задержали у железнодорожного перехода в Одинцовском районе Подмосковья. Азимов с момента теракта в метрополитене 3 апреля фактически перешел на нелегальное положение - в снимаемой квартире не появлялся, а от своих телефонов избавился.
Известно было лишь то, что он, как и двое других предполагаемых соучастников преступления, Садык Ортиков и Шохиста Каримова, которых арестовали по подозрению в терроризме работали в кафе "Лесное" на Минском шоссе и жили где-то рядом с заведением. В понедельник Азимов, розыск которого велся уже несколько дней, приобрел пару новых сотовых телефонов и сим-карты. Очевидно, активировав одну из карт, он и выдал свое местоположение, говорится в сообщении.
При задержании за поясом у Азимова спецназовцы нашли и изъяли заряженный пистолет Макарова. На вопрос участников операции, догадывается ли он, за что его задержали, подозреваемый ответил утвердительно.
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Благо в кацапии полно гастербайтаров-мусульман со Средней Азии.
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"КоммерсантЪ" должен знать что спецсвязь уйла не прослушивается. От сюда понимаю что
это фейк.
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Бaндuты из ФСБ достают пuстолeт из ТРУСОВ!!! На каких uдuотов эта фальшивка расчитана, Карл?
https://youtu.be/NvoKGyFfMc4
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