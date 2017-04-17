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 Организатора теракта в метро Петербурга вычислили по звонкам "смертника", - "КоммерсантЪ"

Задержанного по подозрению в организации теракта в метро Петербурга Аброра Азимова вычислили, отрабатывая телефонные контакты Акбаржона Джалилова, совершившего самоподрыв. Азимов был единственным из участников террористического подполья, с кем Джалилов связался по телефону перед самоподрывом, очевидно, сообщив о том, что он готов к проведению акции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Коммерсант ".

По информации издания, Аброра Азимова сотрудники ФСБ задержали у железнодорожного перехода в Одинцовском районе Подмосковья. Азимов с момента теракта в метрополитене 3 апреля фактически перешел на нелегальное положение - в снимаемой квартире не появлялся, а от своих телефонов избавился.

Известно было лишь то, что он, как и двое других предполагаемых соучастников преступления, Садык Ортиков и Шохиста Каримова, которых арестовали по подозрению в терроризме работали в кафе "Лесное" на Минском шоссе и жили где-то рядом с заведением. В понедельник Азимов, розыск которого велся уже несколько дней, приобрел пару новых сотовых телефонов и сим-карты. Очевидно, активировав одну из карт, он и выдал свое местоположение, говорится в сообщении.

При задержании за поясом у Азимова спецназовцы нашли и изъяли заряженный пистолет Макарова. На вопрос участников операции, догадывается ли он, за что его задержали, подозреваемый ответил утвердительно.

Смотрите также: Задержан подозреваемый в организации теракта в питерском метро Азимов, - ФСБ. ВИДЕО
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А тот такой дурной, что симку с мобилкой не выкинул...
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Агата Кристи просто младенец против сочинений ФСБ.
Благо в кацапии полно гастербайтаров-мусульман со Средней Азии.
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Организатора теракта в метро Петербурга вычислили по звонкам "смертника", - "КоммерсантЪ"

"КоммерсантЪ" должен знать что спецсвязь уйла не прослушивается. От сюда понимаю что

это фейк.
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хорошо работают спецслужбы . А в Украине до сих пор в состоянии войны сим - карты можно покупать без документов . А депутаты на месяц в отпуск ушли - заниматся нечем
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какой идийот террорЫст с мабилой дохнет чтоб Организатора легче гебне было спалить. Давно так не смеялся.
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Из разорванных взрывом один оказался киргиз. На него повесят всё. Друзьям не повезло...
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вот про это задержание видео... - лажа.., вообщем как почти все на раисии... :D
Бaндuты из ФСБ достают пuстолeт из ТРУСОВ!!! На каких uдuотов эта фальшивка расчитана, Карл?

https://youtu.be/NvoKGyFfMc4



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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОрганизатора теракта в метро Петербурга вычислили по звонкам "смертника", - "КоммерсантЪ"
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