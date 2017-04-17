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 Спорт, За рубежом
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Все про:дисквалификация (30) легкая атлетика (66) Россия (69995) допинг-контроль (191)

 Российским легкоатлетам запретили выступление на чемпионате мира в Лондоне под флагом РФ

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сообщила, что выступление российских спортсменов под своим флагом на чемпионате мира 2017 года в Лондоне исключено. Они будут выступать под нейтральным флагом, которым станет официальный флаг IAAF.

Об этом агентству "Р-Спорт" сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, передает Цензор.НЕТ.

"На коммерческих стартах флаг не поднимается, там российские легкоатлеты могут выступать в любой экипировке. Теперь мы получили разъяснения от президента IAAF Себастьяна Коу по статусу нейтрального флага, у нас есть понимание по этому вопросу. Так как ВФЛА отстранена, единственное решение этого вопроса - выступление под флагом IAAF. Никаких других вариантов у нас нет", - сказал Шляхти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский спортсмен Дмитриев, рассказавший о допинговой мафии, бежал из России

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.

Напоминаем, IAAF ввела санкции в отношении ВФЛА в ноябре 2015 года, после того как Всемирное антидопинговое агентство в своем докладе обвинило Россию в систематическом и массовом нарушении антидопинговых норм.

Читайте: МОК обязал российских легкоатлетов вернуть 23 олимпийские медали

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Предлагаете организовать для них ЗООПИАДУ!?
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пофиг - пропаганда от Стецька
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Нет такой страны РФ есть Казлостан и царь у них Ху#ло
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Не весело в рашке - или пить мельдоний, или боярышник.
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та ціх рогато-копитних ваще не треба ніде бачити.... мельдонії ссикливі як і їхне хуйло путен!!!!
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Российский спортивный журналист Максим Лебедев стал настоящей звездой интернета. Это случилось после того, как «Советский спорт» опубликовал его интервью с умершим хоккеистом Сергеем Гимаевым.
По словам автора, он пообщался с восьмикратным чемпионом СССР пока сам находился в коме. Она потребовалась Лебедеву в рамках лечения в результате инфаркта. В медикаментозной коме, во время которой журналист «взял интервью у Гимаева», он находился несколько часов, передает Life.
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- За нами, кстати, следят!
- Кто?
- Белочка.
- У вас?
- Нет, на дереве.
- Это наша.


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Параноикам постоянно кажется, что за ними следят шизофреники…
ПаРашка -дурдом!!!
)))
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Пришлют вместо них паралимпийцев. Как с Евровидением. Давить на жалость, так давить!
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Вся спина в томагавках, скоро с колен завалится на брюхо.
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Не поэл... При чём тут флаг? Обманщики-допингисты должны быть дисквалифицированы, и всё. Что это за наказание - выступление под флагом федерации? Получается наш Ben Johnson был лишён чемпионской медали и пожизненно дисквалифицирован, а в паРаше это делалось массово и организованно - и значит им после этого всё ещё можно выступать???
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Выход есть!
Российским легкоатлетам запретили выступление на чемпионате мира в Лондоне под флагом РФ - Цензор.НЕТ 4130

При чём это - практически одно и тоже...
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Ойц!!!! Таки сделайте аленьпиаду по метанію каровьіх какашек, і... Зимбабва с КНДР к вам подтянутца!!!
)))))
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Пусть вообще по Скайпу выступают, ублюдки.
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сказали же ясно - не принимаем, как предстпвителеи страны разпростроняющих наркоманов и скрывающих своих наркоманов
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НО...
1. флаги без символики и надписей
2. в 2008 году никто не знал что это за сочетание цветов

народ ну хватит тащить фоточки до 2014 года. Неужели вы не понимаете что тогда все было по другому. ну нет провидцев на этом свете...
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из сети

Министр культуры ЛНР с удивлением узнала, что Горловка - это не вид минета, а населенный пункт в соседней народной республике.
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НЕЗАБУДЕМ - НЕПРОСТИМ,ДЕДЫТРАЛИВАЛИ,МОЖЕМПОВТОРИТЬ,НАБЕРЛИН - речевки расейской коМАНДЫ !
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Цензор.НЕТНовостиСпортРоссийским легкоатлетам запретили выступление на чемпионате мира в Лондоне под флагом РФ
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