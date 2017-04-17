 Российским легкоатлетам запретили выступление на чемпионате мира в Лондоне под флагом РФ

Об этом агентству "Р-Спорт" сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, передает Цензор.НЕТ.
"На коммерческих стартах флаг не поднимается, там российские легкоатлеты могут выступать в любой экипировке. Теперь мы получили разъяснения от президента IAAF Себастьяна Коу по статусу нейтрального флага, у нас есть понимание по этому вопросу. Так как ВФЛА отстранена, единственное решение этого вопроса - выступление под флагом IAAF. Никаких других вариантов у нас нет", - сказал Шляхти.
Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.
Напоминаем, IAAF ввела санкции в отношении ВФЛА в ноябре 2015 года, после того как Всемирное антидопинговое агентство в своем докладе обвинило Россию в систематическом и массовом нарушении антидопинговых норм.
996 28
Организаторы "Евровидения" не исключают отстранение России от участия в 2018 году(152)
VII Киевский международный полумарафон с высоты птичьего полета. ВИДЕО(14)
МОК аннулировал олимпийские результаты трех российских спортсменок из-за допинга(30)
Российский спортсмен Дмитриев, рассказавший о допинговой мафии, бежал из России(65)
Россию официально лишили права проведения Чемпионата мира по биатлону-2021(50)
Международный союз биатлонистов предложил России добровольно отказаться от проведения ЧМ-2021 в Тюмени(25)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
По словам автора, он пообщался с восьмикратным чемпионом СССР пока сам находился в коме. Она потребовалась Лебедеву в рамках лечения в результате инфаркта. В медикаментозной коме, во время которой журналист «взял интервью у Гимаева», он находился несколько часов, передает Life.
Ответить
- Кто?
- Белочка.
- У вас?
- Нет, на дереве.
- Это наша.
Ответить
ПаРашка -дурдом!!!
)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
При чём это - практически одно и тоже...
Ответить
)))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Киев. 2008 год
Ответить
1. флаги без символики и надписей
2. в 2008 году никто не знал что это за сочетание цветов
народ ну хватит тащить фоточки до 2014 года. Неужели вы не понимаете что тогда все было по другому. ну нет провидцев на этом свете...
Ответить
Министр культуры ЛНР с удивлением узнала, что Горловка - это не вид минета, а населенный пункт в соседней народной республике.
Ответить
Ответить
Ответить