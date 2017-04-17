 "То, что парламент месяц не будет собираться, - это еще одна пощечина украинскому народу", - нардеп Ильенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат от партии "Свобода" Андрей Ильенко в эфире ZIK.
"Сейчас пропадает доверие людей к самому парламенту. Ведь как можно в тех условиях, в которых сейчас Украина, идти на каникулы? Более того, у нас идет война, а люди считают последние гривни, однако народные избранники уходят на каникулы. Поэтому я считаю, что такое решение парламента абсурдно", - сказал он.
Нардеп утверждает, что депутаты еще на месяц продлили иммунитет правительства Владимира Гройсмана, ведь в следующий раз парламент соберется 16 мая. По словам Ильенко, именно для этого и были сделаны месячные каникулы.
"Многие нардепы хорошо обдумали, как они проведут этот месяц. В частности, большинство из них поедут в так называемые зарубежные округа, где на тропических островах будут проводить встречи с избирателями. Однако на самом деле это не смешно - это безумие", - заявил политик.
"То, что парламент месяц не будет собираться, - это еще одна пощечина украинскому народу. Однако люди и так возмущены властью: в частности, нет доверия и к нынешнему правительству. Зато с такими выходками власти доверие к ней отнюдь не будет расти", - добавил Ильенко.
Напомним, с 17 апреля по 14 мая народные избранники работают в комитетах и фракциях, а также с избирателями в округах. Следующее пленарное заседание парламента состоится 16 мая.
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Без них было бы нам легче .
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там нима шо подрывать.
а полные списки депутатов всех созывов ВР поможет достать гугол,причем иму дажэ взятку давать не надо.
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устранение (без крови) не оправдавшей себя власти. Где законы об импичменте президента, о роспуске парламента,
об отзыве депутата? Все законы властью принимаются "под себя", так чтобы они могли "законно" насиловать страну,
ни за что не отвечая.
С этим надо кончать!
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Інформацію про ФСБ-СБУ-МВС продовжуємо перевіряти і копати глибше.
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придуманные к очередным выборам. Каждый депутат должен избираться персонально на округе, то ли как представитель своей партии, то ли как независимый
(внепартийный) кандидат.
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Не взирая на партии-шмартии .
Все суки продажные .
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