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 Политика Украины
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Все про:ВР (22407) Ильенко (214) каникулы (76) Свобода (3013)

 "То, что парламент месяц не будет собираться, - это еще одна пощечина украинскому народу", - нардеп Ильенко

Каникулы Верховной Рады продолжительностью в месяц подрывают доверие народа к парламенту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат от партии "Свобода" Андрей Ильенко в эфире ZIK.

"Сейчас пропадает доверие людей к самому парламенту. Ведь как можно в тех условиях, в которых сейчас Украина, идти на каникулы? Более того, у нас идет война, а люди считают последние гривни, однако народные избранники уходят на каникулы. Поэтому я считаю, что такое решение парламента абсурдно", - сказал он.

Нардеп утверждает, что депутаты еще на месяц продлили иммунитет правительства Владимира Гройсмана, ведь в следующий раз парламент соберется 16 мая. По словам Ильенко, именно для этого и были сделаны месячные каникулы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сессионная неделя Рады завершилась в традиционно пустом зале: следующее заседание состоится 16 мая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Многие нардепы хорошо обдумали, как они проведут этот месяц. В частности, большинство из них поедут в так называемые зарубежные округа, где на тропических островах будут проводить встречи с избирателями. Однако на самом деле это не смешно - это безумие", - заявил политик.

"То, что парламент месяц не будет собираться, - это еще одна пощечина украинскому народу. Однако люди и так возмущены властью: в частности, нет доверия и к нынешнему правительству. Зато с такими выходками власти доверие к ней отнюдь не будет расти", - добавил Ильенко.

Напомним, с 17 апреля по 14 мая народные избранники работают в комитетах и фракциях, а также с избирателями в округах. Следующее пленарное заседание парламента состоится 16 мая.
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любая пытка привыкается. а пощечин этому народу терпеть не впервой.. НУ НЕМА В НАС КОЗАЦЬКОГО ДУХА ..НУ НЕМА. скильки бы папа не снимал кино.. ото пропетлять . тышком нышком.
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Это не власть , это пародия на неё .
Без них было бы нам легче .
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перевыборы должны быть однозначно . Гнать в три шеи тварей.
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такое же Г как и вся грёбаная псарня барыг
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я бы так уж очень сильно не переживал по этому поводу.
там нима шо подрывать.
а полные списки депутатов всех созывов ВР поможет достать гугол,причем иму дажэ взятку давать не надо.
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Вот почему-то Януковичу не простили, а этим все прощаем и все терпим.
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Ну конечно, это все Петя) вынудил бедных парламентариев пойти в отпуск, вот гад)
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так оно ими же крутит вместе с партнерами
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Вот только не надо делать вид, что парламентом правит Парубий.
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Это ясно говорит о том, что такой парламент Украине не нужен...
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Рада вообще сейчас не нужна . Все воровские схемы распределяются обычно за три месяца . Потом оставляют лохов мутантов , которые просто принимают уже подворовские законы . Остальные могут ехать на Мальдивы до следующей раздачи сечки и гречки , ( выборы) В Раде могут быть 5-6 пидарастов включая Сюмар и этого хватит грабить Украину . Но это после 3 Х месяцев дележа схем согласно квот .
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В какую партию входит эта сука? Ну это полный капец

"То, что парламент месяц не будет собираться, - это еще одна пощечина украинскому народу", - нардеп Ильенко - Цензор.НЕТ 3383
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Пропадает?! Кто-то ещё доверяет этому парламенту????? Тьфу
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замечено, что депутаты активизируются только перед выборами. Посему в Украине избирать их нужно не больше, чем на год.
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У народа должно быть право на исправление своей ошибки и
устранение (без крови) не оправдавшей себя власти. Где законы об импичменте президента, о роспуске парламента,
об отзыве депутата? Все законы властью принимаются "под себя", так чтобы они могли "законно" насиловать страну,
ни за что не отвечая.

С этим надо кончать!
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"То, что парламент месяц не будет собираться, - это еще одна пощечина украинскому народу", - нардеп Ильенко - Цензор.НЕТ 1530Rostyslav Demchuk‏ @EUROATLANTICUS 2 ч.2 часа назад
Інформацію про ФСБ-СБУ-МВС продовжуємо перевіряти і копати глибше.

"То, что парламент месяц не будет собираться, - это еще одна пощечина украинскому народу", - нардеп Ильенко - Цензор.НЕТ 7057

"То, что парламент месяц не будет собираться, - это еще одна пощечина украинскому народу", - нардеп Ильенко - Цензор.НЕТ 3203
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Дармоеды сидят в раде ни хрена не делая, еще и требуют постоянно повышения зарплаты.
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Следует немедленно менять порочную избирательную систему. Хватит избирать под видом "партий" вывески,
придуманные к очередным выборам. Каждый депутат должен избираться персонально на округе, то ли как представитель своей партии, то ли как независимый
(внепартийный) кандидат.
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Они очень устали, вредная работа, я удивляюсь как же им, бедненьким, молоко не наливают, за вредность. Я уверен что Украина не пострадает в их отсутствие, а курс даже укрепится.
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Их не переизберать нужно , а расстреливать .
Не взирая на партии-шмартии .
Все суки продажные .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"То, что парламент месяц не будет собираться, - это еще одна пощечина украинскому народу", - нардеп Ильенко
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