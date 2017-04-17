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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Грымчак (247) Россия (69995) уголь (655) Министерство по вопросам оккупированных територий (115)

 Уголь коксовой группы мы закупаем в России, - замминистра Грымчак

Украина продолжает закупать уголь коксовой группы у Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире телеканала NewsOne.

"Что касается угля коксовой группы, то он, как и раньше, покупается в России. У нас не хватало угля коксовой группы еще до войны", - отметил он.

Кроме того, замминистра рассказал, что первые корабли с углем энергетической группы из ЮАР Украина примет уже в начале лета нынешнего года. Также он сообщил, что увеличивается добыча газового угля на украинской территории.

Министр высказал убеждение, что модернизация тепло-электростанций приведет к позитивному результату.

"У нас идет перегрузка около 4,5 миллионов тонн. Маневренные мощности электроэнергии будут полностью обеспечены. До конца года намерены переоборудовать Змиевскую и Трипольскую ТЕС на уголь марки Г и таким образом уменьшить зависимость от импортного угля. В результате мы сможем полностью обеспечить страну электроэнергией", - подчеркнул Грымчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Я сторонник закупки угля в США, Австралии и других странах, а не у агрессора
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Отлично. Роттердам ++. Из дамбаских копанок везут в рашку, а потом обратно в Украину. И это сколько на этом наваривают Шокохряк с Ренатом? Холую Грымчаку хоть косточка какая перепадает?
Переделывать ТЭС на другой тип угля, надо понимать. никто даже не собирается?
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При чем тут Роттердам, это уголь для металлургии. Она поголовно частная. Везли и будут везти. Значит выгодно. Если бы было выгодно везти из США или Вьетнама, везли бы оттуда.
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Угу - тільки Криворіжсталь давно вже знайшла постачальників , а для Азовсталі (та інших Ахмєткиних..) окрім , як з РФ - альтернативи немає ?!
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По своей сути вот такие Грымчаки и были полицаями при гитлеровцах в годы второй мировой.Это они потом заявляли что не в чем не виноваты а просто выполняли приказ когда вешали,расстреливали,сжигали людей.Это выродки без чести и совести которым только личная выгода нужна!
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Так это уголь ахметки,который завозят через Сумы!,
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Уголь коксовой группы мы закупаем в России, - замминистра Грымчак, так там же ваши партнеры !И нечего что они потом убивают украинцев - деньги не пахнут .Ну и путен напасть может если перестанете покупать.
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Так уже. Нет страны а просто случайное образование с разрушенной экономикой,медициной,образованием раздутым аппаратом мусоров- жандармами и уголовно - клептократической властью !
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Нюююю...Начал кака ЗамМинистра , кончил кака Министр...
Фэйк ШаКАЛадный...
)))
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Официальные данные Укрстата о внешнеэкономической торговле. За январь этого года.
Импорт из рашки в Украину вырос более чем в два раза и составил 0,53 млрд. долларов, рост по отношению к январю прошлого года составил 207 %...
Как видим, шоколадное пуйло вовсю торгует с рашкой и снабжает рашку финансами, что бы та имела больше средств для убийств украинских солдат на фронте.
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Вам вже треба різати фаберже на тоненьки шматочки.
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Щоб знизити комунальні тарифи, необхідно замінити формулу "Роттердам плюс" на "Вальцман мінус"!!!!!
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навариваются они хорошо гниды вот и везут. закон надо принять и не брать у них ничего. что угля нет больше в мире? своего валом - ДОБЫВАЙТЕ.
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пздц!!! Принципиально не покупаю Украинский металл чтобы не чуствовать себя соучастником убийц наших солдат.
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А ведь Семенченко со товарищами обещали блокировать любые поставки товаров из России с апреля. Они что, за базар не отвечают?
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какая же лживая тварь этот Грымчак, уму непостижимо, как можно так нагло лгать! У нас не просто хватает коксующегося угля, мы его ПОСТАВЛЯЕМ (!!!) в ту же Польшу, а до недавна поставляли в ОРДЛО! Эшелонами!!
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ну вот его и поставляем в Польшу. Как говорил Поросенок, Укрзализныця и автоперевозчики получают свою прибыль перевозя украинской территорией грузы из Рашки. Поетом для разейских дальнобоев так и не закрыли въезд в Украину.
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Слишком много неоправданной власти и неоправданной самостоятельности у украинских чиновников (у украинского государства),
за которыми на самом деле постоянный присмотр и привлечение к ответственности нужны со стороны граждан,
чтобы эти чиновники уголовщиной, государственной изменой не занимальсь.
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хтось сумнівався що це триватиме? до речі, цей гримчак - гнида ще та, рідкісна тварина
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