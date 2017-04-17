 Уголь коксовой группы мы закупаем в России, - замминистра Грымчак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире телеканала NewsOne.
"Что касается угля коксовой группы, то он, как и раньше, покупается в России. У нас не хватало угля коксовой группы еще до войны", - отметил он.
Кроме того, замминистра рассказал, что первые корабли с углем энергетической группы из ЮАР Украина примет уже в начале лета нынешнего года. Также он сообщил, что увеличивается добыча газового угля на украинской территории.
Министр высказал убеждение, что модернизация тепло-электростанций приведет к позитивному результату.
"У нас идет перегрузка около 4,5 миллионов тонн. Маневренные мощности электроэнергии будут полностью обеспечены. До конца года намерены переоборудовать Змиевскую и Трипольскую ТЕС на уголь марки Г и таким образом уменьшить зависимость от импортного угля. В результате мы сможем полностью обеспечить страну электроэнергией", - подчеркнул Грымчак.
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Переделывать ТЭС на другой тип угля, надо понимать. никто даже не собирается?
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Фэйк ШаКАЛадный...
)))
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Импорт из рашки в Украину вырос более чем в два раза и составил 0,53 млрд. долларов, рост по отношению к январю прошлого года составил 207 %...
Как видим, шоколадное пуйло вовсю торгует с рашкой и снабжает рашку финансами, что бы та имела больше средств для убийств украинских солдат на фронте.
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за которыми на самом деле постоянный присмотр и привлечение к ответственности нужны со стороны граждан,
чтобы эти чиновники уголовщиной, государственной изменой не занимальсь.
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