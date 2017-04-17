 Спайсер: Белый дом на время воздержится от комментариев по референдуму в Турции

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters, об этом сообщил пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер.
"Там работает международная комиссия, которая проверяет [результаты] и опубликует отчет в течение 10-12 дней. Мы подождем, дадим им сделать свою работу", - сказал Спайсер в ходе брифинга.
Согласно результатам референдума 16 апреля, более половины жителей Турции поддержали переход от парламентской республики к президентской.
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США любить диктаторів - аби тільки бази НАТО не постраждали !
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