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Все про:референдум (1186) Турция (1928) Спайсер (7)

 Спайсер: Белый дом на время воздержится от комментариев по референдуму в Турции

Белый дом не будет комментировать результаты референдума в Турции, пока не увидит заключения от международных проверяющих комиссий.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters, об этом сообщил пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер.

"Там работает международная комиссия, которая проверяет [результаты] и опубликует отчет в течение 10-12 дней. Мы подождем, дадим им сделать свою работу", - сказал Спайсер в ходе брифинга.

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Согласно результатам референдума 16 апреля, более половины жителей Турции поддержали переход от парламентской республики к президентской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция назвала отчет наблюдателей ОБСЕ референдуме о расширении власти президента "неприемлемым"
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США пытались сделать цветную революцию в Турции как и везде . Но не прошло. .
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там недавно,,Петриот,, разместили и это революция по главней.
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а еще недавнее Босфор для ваты закрыли. все нормально.
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У вас видимо есть причины увязывать США и цветные революции? Поделитесь
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Про вашингтонский обком? Так для этого и ездить никуда не нужно, эта мура на каждом парашском сайте. Вы из их корреспондентов или так, поболтать?
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кто в мире применял ядерное оружие против мирного населения и погибли сотни тысяч людей и столько же остались калеками?
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Рыжему просто похер, а текст еще не написали.
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я еще такой позиции не слышал никогда. это впервые. уникальная администрация. пишет сама себе правила. все остальные в замешательстве, Трамп ловкач, что и не говори.
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спешка хороша лишь при ловле блох. Все нормально.
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И я о том и еще больше. я иногда представляю как я лежу в гробу и одним взглядом, прищуренным глазом смотрю на реакцию людей пришедших на похороны. интересные выводы приходят в голову. негодяй. или крадусь с командировки вечерком под окошечко и стараюсь подсмотреть, что там моя вторая половинка делает. подонок. маньяк.
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Інколи мовчання - красномовніше всіляких слів ...
США любить диктаторів - аби тільки бази НАТО не постраждали !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСпайсер: Белый дом на время воздержится от комментариев по референдуму в Турции
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