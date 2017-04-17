 Российские подлодки зафиксированы у берегов Латвии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявляют Национальные вооруженные силы Латвии.
"16 апреля на расстоянии 5,5 морских миль от границы Латвии, в исключительной экономической зоне, были обнаружены две российские подводные лодки класса "Кило", - говорится в сообщении. Кроме того, в тот же день на расстоянии 20 морских миль от территориальных вод страны было зафиксировано судно технической поддержки подводной лодки класса "Каштан".
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надо было назвать му-му.
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Уставом ООН не предусмотрено.
Но можно внести в Устав изменения, а также рассмотреть на Генассамблее вопрос о том, вправе ли РФ занимать в Совбезе место СССР.
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три класса "Пуд" и четыре класса "Центнер".
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У них штатно тонут до 7 суток
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А почему совкодрочеры представляют себя в галифе и фуражке с синим околышем а не в лагерной телогрейке и с почками отбитыми урками?
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На вопрос -
-боишься ли меня ,ты!
-все молчат.и даже не плачут.
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Для того, чтобы видеть ближайшее будущее России, достаточно переехать в Донецк или Луганск. А для далекого будущего, можно и Сирию посетить.
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- Не пытайтесь победить русских. Просто постойте в стороне и подождите...
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В Чёрном море их 5 штук пригнали, и никто не считает куда это гавно плавает. Хрен бы с ними.
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Источник: http://censor.net.ua/n436665
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Авианосец США Джордж Буш (слева) до 25 лет может автономно находиться в море. Российский Кузнецов возле каждого угла угля просит. Вот и всё
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Задорнов призвал Россию накрыть Украину ракетным огнем https://www.obozrevatel.com/abroad/86491-zadornov-nameknul-na-vozmozhnuyu-ataku-rf-raketnyim-kompleksom-po-ukraine.htm …
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Ежели оно зафиксировано- то шанса пачти нет..
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Петина верфь "Ленинская (!!!?) кузня" осчастливила страну 2-мя катерами размером с БТР.
К чему я это? Да просто так.
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