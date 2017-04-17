 Из-за повышения минимальной зарплаты доля теневой экономики может увеличиться, - Бальцерович

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал сопредседатель Группы стратегических советников Лешек Бальцерович в эфире ZIK.
"Я был удивлен тем, что минимальная зарплата в Украине внезапно выросла аж в два раза. Теперь будем наблюдать, какие будут последствия такого решения. Я вместе со своими коллегами опасался того, что это может привести к неожиданным результатам", - сказал он.
По его словам, опасения связаны с ростом теневого сектора экономики. "После принятия такого решения правительство надеялось на то, что теневой экономики станет меньше. Однако последствия могут быть обратными. В частности, некоторые предприниматели будут пытаться избежать повышения зарплат", - считает экономист.
Напомним, с 1 января минимальная заработная плата в Украине составляет 3200 гривен, что вдвое больше, чем раньше.
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1) Поднять пенсионный возраст в 2 раза.
2) Увеличить количество детского населения в двое.
3) Сформировать рынок земли на Луне и Марсе.
4) Вввести для властьимущих обязательную подработку, чтобы сами себе на жизнь зарабатывали.
6) Установить абонплату за сотрудничество с МВФ.
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повышать минимальную зарплату четко пояснят, какая часть выделенных на это
денег пошла высокооплачиваемым чиновникам, чья зарплата привязана к
"минималке".
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Більша частина такої ЗП, на яку Ви натякаєте, не мають.
І близько...
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