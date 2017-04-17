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 Экономика
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Все про:Кабмин (10156) минимальная зарплата (113) теневая экономика (67) Бальцерович (47)

 Из-за повышения минимальной зарплаты доля теневой экономики может увеличиться, - Бальцерович

Внезапное повышение минимальной заработной платы в два раза может иметь отрицательные последствия для украинской экономики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал сопредседатель Группы стратегических советников Лешек Бальцерович в эфире ZIK.

"Я был удивлен тем, что минимальная зарплата в Украине внезапно выросла аж в два раза. Теперь будем наблюдать, какие будут последствия такого решения. Я вместе со своими коллегами опасался того, что это может привести к неожиданным результатам", - сказал он.

По его словам, опасения связаны с ростом теневого сектора экономики. "После принятия такого решения правительство надеялось на то, что теневой экономики станет меньше. Однако последствия могут быть обратными. В частности, некоторые предприниматели будут пытаться избежать повышения зарплат", - считает экономист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "С тех пор как подняли минимальную заработную плату, доходы госбюджета выросли на 39%", - Рева

Напомним, с 1 января минимальная заработная плата в Украине составляет 3200 гривен, что вдвое больше, чем раньше.



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Список полезных требований.

1) Поднять пенсионный возраст в 2 раза.

2) Увеличить количество детского населения в двое.
3) Сформировать рынок земли на Луне и Марсе.
4) Вввести для властьимущих обязательную подработку, чтобы сами себе на жизнь зарабатывали.

6) Установить абонплату за сотрудничество с МВФ.
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Пусть любители
повышать минимальную зарплату четко пояснят, какая часть выделенных на это
денег пошла высокооплачиваемым чиновникам, чья зарплата привязана к
"минималке".
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Так чиновники різних рангів є.
Більша частина такої ЗП, на яку Ви натякаєте, не мають.
І близько...
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Налог на супербогатства: яхты,замки, личные пляжи, тещины подарки, личных бухгалтершей и охранников многокилометровые квартиры и офисы по интересным адресам, супер выиграши в лото-забава, и долги туда-сюда другу/подруге, и неизвестному соседу, уже похоронили.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаИз-за повышения минимальной зарплаты доля теневой экономики может увеличиться, - Бальцерович
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