 Действия США несут угрозу возникновения ядерной войны, - постпред КНДР в ООН

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Из-за безрассудных действий США с увеличением и модернизацией ядерных сил, на Земле возрастает нестабильность и опасность ядерной войны", - сказал он.
При этом дипломат отметил, что ядерный потенциал КНДР направлен на защиту собственной безопасности и суверенитета.
Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер заявил о достижении международного консенсуса о недопустимости ядерных испытаний в Северной Корее. То есть, Китай и США согласились не терпеть больше провокации КНДР.
Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.
Ранее сообщалось, что поддержка Северной Кореи может привести Китай к серьезному конфликту с США. Китаю придется балансировать между давлением Дональда Трампа и помощью КНДР.
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Кстати цель атомной бомбардировки в Японии выбиралась очень долго. На основании весьма неочевидных критериев.
Что касается "не надо даже защищать США", "они только и планировали применить против СССР", я, в отличие от вас, никого не защищаю. Я рассуждаю по теме, а вы старадаете "не надо даже защищать". Смешно.
Ну уж развивая вашу фантазию на тему "они только и планировали применить против СССР", так им ничто не мешало применить против СССР в 45-м. В СССР ведь бомбы еще не было. Как это согласуется с вашим пониманием?
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почитайте, и это не фейки, все это рассекречено самими штатами, их планы вместе с англичанми в отношении ссср не знали предела по кровожадности
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Да какая война? Будет один, и не обязательно ядерный, удар США превращению Южной Кореи в остров. Чучх@й даже моргнуть не успеет. Сравнил ресурсы КНДР и США.
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