 Не нужно отождествлять оценки телеведущего Киселева с позицией Кремля, - Песков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что это такой именитый аналитик со своей точкой зрения, со своим политическим и международным мировоззрением, поэтому не нужно отождествлять это (его слова. - ред.) с официальной позицией. Это авторское телевидение", - сказал он.
По его словам, мнение Кремля и озвучиваемые на государственном телевидении оценки действительно близки, но не всегда совпадают.
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Никаких новых инициатив для обсуждения в "нормандском формате" Россией не готовится, - Песков(27)
Мнение об изоляции России со стороны Китая не соответствует реальности, - Песков(76)
"Решение неудачное", - Кремль о запрете Самойловой на въезд в Украину для участия в Евровидении(107)
Путин обсудил с Совбезом РФ будущее отношений с США, - Песков(121)
Когда Дмитрия Киселева еще не было(2)
Россия отказалась транслировать Евровидение-2017: "Вариант замены Самойловой на другого исполнителя даже не может рассматриваться"(447)
Формулировки ЕСПЧ по трагедии в Беслане абсолютно неприемлемы. Россия примет меры, - Песков(22)
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п.с. у кремля - таки "победа"
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флаконетелевизоре.
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вот что томагавки животворящие делают!
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По сообщению московского Центра Л. Гумилева от 18 марта, русские учёные впервые провели неслыханное исследование русского генофонда. И -- были шокированы его результатами! Исследования подтвердили, что русские - не славяне, а русскоговорящие финны. Результаты анализа митохондриальной ДНК показали, что еще одна ближайшая родня русских - татары: русские от татар находятся на том же генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют их от финнов!
Примечание. И это - давно известно! «Само название «Русь» узурпировано московитами. Русские не только не являются славянами, но даже не принадлежат к индо--европейской расе». К. Маркс, Ф. Энгельс (Сочинения, том 31, Москва, 1963 г).
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А нынче - какой год? И - условия… Так что - ждем-с! Россия присоединила часть Украины -- Крым, а Китай присоединит часть России.
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«Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача -- организовать их встречу.» Аль Капоне. И наша, украинцев, задача -- тоже!
«Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а - вбивати». Г. С. Сковорода
"Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги" Головнокомандуючий УПА Василь Кук.
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Ипанутыя....мммллляяяя...
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А не полизал жирную жопу - и сразу нах с телевиденья ...
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Как не включиш тот канал так там скулеж и сопли - дайте денех все кто может.
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Они их давно у нас же и украли !
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есть канал зик.
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И Россия в 2017 г. -- спорная территория между Норвегией (забрала Карелию), Украиной (забрала земли Слободской Украинской губернии, Кубань и Крым), Белоруссией (слова «Бацьки» 17.10.2014 г.), Казахстаном (см. в И-нет «Казахи показали Путину русскую историю»), Японией (забрала Курилы) и Китаем (см. карту Китая, 16?? г., подаренную китайцам А. Меркель в 2014 г.)
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1. давние земли славянских племен «тиверцы» и «угличи». (И первые города на месте Очакова, Одессы, и т. д. построены по наказу подольского князя Василия Красного в 1421-1422 гг. См. статью про Одессу в Википедии). Захваченные впоследствии турками. А потом -- Россией. И -- с огромной помощью запорожских казаков (так, в войне 1787--1791 гг. участвовало, в разных битвах, 42 000 казаков).
2. земли запорожских казаков (так, г. Днепр построен в 1776 г., на месте казацкого города Самар, Луганск -- в 1795 г., шотландцем К. Гаскойном, у казацкого села Каменный Брод. Никополь стоит на месте Никитинской Сечи, Цюрупинск -- на месте Алешковской Сечи. Запорожье -- у острова Хортица. А Донецк возник в 1869 г, при заводе англичанина Д. Юза. От его фамилии -- первое название: «Юзовка»). Захваченные в 1775 г, после уничтожения Запорожской Сечи, Россией. Это - наша, украинская, земля
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Политический обозреватель Александр Пасховер опубликовал видео, которое прошло незаметно по российским каналам, поскольку было в образовательной программе, которую смотрят очень не многие россияне.
На видео, которое А. Пасховер выложил в интернет, специально выделен тот фрагмент, где профессор истории МГУ Ю. Пивоваров рассказывает недоуменной публике о том, что на самом деле Россия имеет минимальное отношение к Киевской Руси, поскольку всегда была под Золотой Ордой. И манера управления в Росси всегда была авторитарной. "Один - это вся власть. Остальные - никто!" - акцентирует внимания историк.
Как сообщалось ранее, западный эксперт утверждал, что если говорить о территориальных претензиях, то Путин должен отдать Крым Монголии. Поскольку в свое время Московское княжество неправомерно вышло из состава Золотой Орды.
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Ссыте Дональда обидеть?
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Как только ипанут Чучхе Ына, следующим будет игиловец х@йло.
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Цензор занялся распространением вражеской пропаганды?
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1. «Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два--три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно.» (И. Бунин).
2. См. высказывания о России Владимира Высоцкого. Песня «Чужой дом».
3. «Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы наконец пришли к тому, к чему стремились все эти 15 лет, - воспитали страну идиотов.» - С. Капица, академик РАН.
4. «Как психиатру мне видятся две проблемы нынешнего российского общества: деградация и дебилизация» - Александр Бухановский, известный психиатр, 17.04.2013 г., «Аргументы и факты»
5. «В свое время Ленин сказал: "Коммунизм - это есть советская власть плюс электрификация всей страны". Так вот, по аналогии, путинизм - это две трубы, нефтяная и газовая, плюс дебилизация всей страны. С газом и нефтью в России сейчас плохо, зато с дебилизацией справились на отлично! Причем она пошла по двум направлениям: поголовная дебилизация населения и госаппарата.» 28.08.2016 Ю. Швец, разведчик--сокурсник В. Путина
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Тадаваще...
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Сталагмиты какашныя...
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Это были местные силы самообороны
Это гражданская война
Это Крым сам присоединился
...
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1. Крым присоединили с помощью запорожских казаков. Самостоятельные попытки российской армии всегда заканчивались позорными поражениями;
2. и -- не к России, и не к РСФСР. А -- к Российской империи. В составе кот. тогда были Польша, Белоруссия, Украина, и т. д. Т. е. -- Крым присоединили к нынешним Польше, Белоруссии, Украине, и т. д. Так что если уж возвращать, то каждому государству -- его часть.
3. 05.02.1954 г. с инициативой передать Крым Украине выступил Президиум Верховного Совета РСФСР. А 19.02.1954 г., в канун 300-летия Переяславской Рады, Президиум Верховного Совета СССР издал соответствующий указ. И 26.04.1954 г. был принят "Закон о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР". Крым передавал Украине Г. Маленков, а подписывал указ Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошилов. Таким образом, не остается никаких сомнений в законности правового оформления передачи Крымского полуострова из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году. И в том, что личные амбиции Хрущева тут - ни при чем.
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да и пескова туда же
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