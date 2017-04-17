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Все про:Киселев Дмитрий (636) Песков (681) пропаганда (1967) Россия (69991) телевидение (388)

 Не нужно отождествлять оценки телеведущего Киселева с позицией Кремля, - Песков

Оценки, которые высказывает российский телеведущий Дмитрий Киселев, не нужно отождествлять с официальной позицией Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что это такой именитый аналитик со своей точкой зрения, со своим политическим и международным мировоззрением, поэтому не нужно отождествлять это (его слова. - ред.) с официальной позицией. Это авторское телевидение", - сказал он.

По его словам, мнение Кремля и озвучиваемые на государственном телевидении оценки действительно близки, но не всегда совпадают.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация президента РФ будет сдерживать слишком рьяных пропагандистов, - замглавы ведомства Кириенко
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типа маразм киселева и маразм кремля хоть и близки, но не совсем.. всго на 99.99%...

п.с. у кремля - таки "победа"
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Вашему вниманию видео снятое "Благодійний фонд соціальних реформ та підтримки "Надія". Снятое о том, как с легкостью сепарское ТВ вещает через внутренние сети Авдеевки и Торецка. Не через вышки, а именно через внутренние сети спонсируемые военно-гражданской администрацией. Но, всем, видимо, плевать. Вещайте на здоровье!
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Все так и есть! Такое впечатление, что эта военно-гражданская администрация на содержании Кремля, а никак не Киева. Увы... Шел третий год президентства Порошенко - циничное время безстыдства, безнаказанности, беззакония.
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Ордынская эбола, ВИЧ и сибирская язва в одном флаконе телевизоре.
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что не так сказал господин песков ? мнение журналиста есть мнение журналиста. или например мнение господина бутусова есть мнение господина порошенко ?
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там же где порошенко и президент
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Причем здесь Порошенко? Ты оглавление статьи хоть читал?
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сынок. журналист имеет свое мнение. военный имеет свое. президент свое а хомячок Степан вообще имел всех
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Прррювет, Карлуш!! Таки понял шо Стьопку уволил а бобра завьол- Буратин выгрызает???
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Мнение и пропаганда - это разные вещи и только кацапы не разделяют этих два понятия!
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это НЛП. он вбивает на подсознание "НЕ ДУМАЮ", для того что бы его адепты прекратили думать. когда в голове крутится фраза "не думаю" - человек реально перестает думать.
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да ладно... программа "взгляд" с кисильевим листьевым невзоровым тма заставка била атв авторское телевиденье
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а они, похоже, уже начали понимать, что другого выхода нет...
вот что томагавки животворящие делают!
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шут озвучивает не мнение короля, а исключительно свое собственное)))
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Ахаха "именитый аналитик" Адовый ад, прости Господи
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кису мордва решила немного осадить? чтобы он вафельницу поприкрыл немножко.
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Кстати, об мордву. В мифе о «славянских корнях русских» УЧЕНЫМИ РОССИИ поставлена точка! Исследования генофонда русского народа, проводившиеся российскими учеными в 2000-2006 гг., показали, что генетически русские - не славяне, а чистокровные финны, не отличающиеся от мордвы (см. статью «Лицо русской национальности», № 15, 2006).
По сообщению московского Центра Л. Гумилева от 18 марта, русские учёные впервые провели неслыханное исследование русского генофонда. И -- были шокированы его результатами! Исследования подтвердили, что русские - не славяне, а русскоговорящие финны. Результаты анализа митохондриальной ДНК показали, что еще одна ближайшая родня русских - татары: русские от татар находятся на том же генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют их от финнов!
Примечание. И это - давно известно! «Само название «Русь» узурпировано московитами. Русские не только не являются славянами, но даже не принадлежат к индо--европейской расе». К. Маркс, Ф. Энгельс (Сочинения, том 31, Москва, 1963 г).
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Московити не мають жодного стосунку до Святої Русі ні в просторі, ні в часі. Їм конче був потрібен тисячолітній історичний корінь, - то вони і "присмокталися " до історії Києва, Галича, Чернігова, Новгорода (Сіверського), а згодом і привласнили її собі. Мало того - обізвалися "старшими братами" (!) Так же - з "канонічною московською церквою" і з "московським говором" (котрий вони назвали "руською мовою" - навіть ДАЛЬ не ризикнув назвати цей діалект мовою...)
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Мы ложили на ваше мнение.Забирайте свою вату и гоу ту зе под китайцев.Они вас жалеть не станут.
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Кстати, об китайцев...Хиповая инфа от 10.04.2014. «На карте Великой империи Цинь, от 1821 года, циньские владения обозначены пунктиром. В т. ч. -- 1,7 миллиона квадратных километров территории нынешней Российской Федерации. Китайским школьникам преподают: 1,7 миллиона квадратных километров исконно китайской земли (включая китайский город Хуашэйвэй, который русские смешно называют Владивостоком) оккупированы соседями с севера. Это, между прочим, одна десятая территории России! А про договор с Россией о границах (который, кстати, истекает в 2017 году и будет продлен лишь при обоюдном согласии) китайцы даже при визитах в Москву с мягкой непреклонностью говорят: мы добьемся "адаптации документа к изменившимся условиям».
А нынче - какой год? И - условия… Так что - ждем-с! Россия присоединила часть Украины -- Крым, а Китай присоединит часть России.
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Параше жопа.Ответят за свое.Когда их китайские друзья придут забирать свое,не будет уже Украинцев.Любой советский командир ,тянул себе именно Украинцев .Это знают все совковые командиры.
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Кстати, об украинцах...
«Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача -- организовать их встречу.» Аль Капоне. И наша, украинцев, задача -- тоже!


«Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а - вбивати». Г. С. Сковорода

"Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги" Головнокомандуючий УПА Василь Кук.
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Конечно, он не причем, гамнолитик сам думает, а не из кремля инструкции получает. Если сам начнет думать и говорить неугодное, то вылетит сразу.
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Тада с пазиции халадильника...)))
Ипанутыя....мммллляяяя...
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У нас Шустер тоже думал , что у него "авторское телевидение" .
А не полизал жирную жопу - и сразу нах с телевиденья ...
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да кто того хитрожелтого "реформатора" ( славика шустрого) смотрел?
Как не включиш тот канал так там скулеж и сопли - дайте денех все кто может.
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Зато каналы Оффшорника , Хвирташа и Ахметки ( а других-то и нет ) денег не просят .
Они их давно у нас же и украли !
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при чем здесь шыкаладные рупора? Есть интернет, или у вас его нету?
есть канал зик.
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о, то в них є аналітики зі "своєй" точкою зору!
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Московитяне (что только в 1721 г, по приказу Петра 1-го, стали «русскими») -- потомственные террористы! Создавшие Россию путем многочисленных захватнических войн. Так, захвачены, у Пскова и Новгорода, земли славян (кот. были уничтожены. Начали Иван 3-й и А. «Невский», закончили Иван 4-й и чума), Казанское и Астраханское ханства, Сибирь и Дальний Восток, Аляска, Финляндия, Польша, Карелия, Северный Кавказ, Крым. Обманом была оккупирована Украина. А Петром 1-м отняты у шведов земли в Прибалтике. Подаренные им его предшественником. (Вот -- вековечная вероломная политика российских царей! От А. Романова до В. Путлера!)
И Россия в 2017 г. -- спорная территория между Норвегией (забрала Карелию), Украиной (забрала земли Слободской Украинской губернии, Кубань и Крым), Белоруссией (слова «Бацьки» 17.10.2014 г.), Казахстаном (см. в И-нет «Казахи показали Путину русскую историю»), Японией (забрала Курилы) и Китаем (см. карту Китая, 16?? г., подаренную китайцам А. Меркель в 2014 г.)
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А придуманная российской царицей-немкой Катькой 2-й «Новороссия» - это:
1. давние земли славянских племен «тиверцы» и «угличи». (И первые города на месте Очакова, Одессы, и т. д. построены по наказу подольского князя Василия Красного в 1421-1422 гг. См. статью про Одессу в Википедии). Захваченные впоследствии турками. А потом -- Россией. И -- с огромной помощью запорожских казаков (так, в войне 1787--1791 гг. участвовало, в разных битвах, 42 000 казаков).
2. земли запорожских казаков (так, г. Днепр построен в 1776 г., на месте казацкого города Самар, Луганск -- в 1795 г., шотландцем К. Гаскойном, у казацкого села Каменный Брод. Никополь стоит на месте Никитинской Сечи, Цюрупинск -- на месте Алешковской Сечи. Запорожье -- у острова Хортица. А Донецк возник в 1869 г, при заводе англичанина Д. Юза. От его фамилии -- первое название: «Юзовка»). Захваченные в 1775 г, после уничтожения Запорожской Сечи, Россией. Это - наша, украинская, земля
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К стати казахи и кыргызы истинные хозяева русни. Т.к. они наследники и правоприемники золотой орды.
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Для скептиков: инфа от 09.08.2015 Российский историк Юрий Пивоваров расставил все точки над "і", в публичной лекции рассказав, что на самом деле в России больше от Золотой Орды, чем от Киевской Руси.
Политический обозреватель Александр Пасховер опубликовал видео, которое прошло незаметно по российским каналам, поскольку было в образовательной программе, которую смотрят очень не многие россияне.
На видео, которое А. Пасховер выложил в интернет, специально выделен тот фрагмент, где профессор истории МГУ Ю. Пивоваров рассказывает недоуменной публике о том, что на самом деле Россия имеет минимальное отношение к Киевской Руси, поскольку всегда была под Золотой Ордой. И манера управления в Росси всегда была авторитарной. "Один - это вся власть. Остальные - никто!" - акцентирует внимания историк.
Как сообщалось ранее, западный эксперт утверждал, что если говорить о территориальных претензиях, то Путин должен отдать Крым Монголии. Поскольку в свое время Московское княжество неправомерно вышло из состава Золотой Орды.
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И -- еще. «Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на восемьсот лет раньше. Однако Московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.» Карл Маркс. Разоблачения дипломатической истории 18-го века (июнь 1856 г. -- март 1857 г.) Сейчас идентичность Московии-России с Золотой Ордой признают и беспристрастные российские историки (см. в И-нет «Шах и мат!»: профессор истории МГУ Юрий Пивоваров доказал, что Россия - наследница Золотой Орды, а не Киевской Руси»), и - казахские историки (см. в И-нет «Казахи показали Путину русскую историю».) Примечание. У трех российских царей: Ивана 4-го, Бориса Годунова, Петра 1-го, матери - татарки (см. в И-нет «Русские цари татарского происхождения»). И более 500 дворянских родов России -- татарского происхождения.
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У кисилева нет своей позиции, он просто говорящая голова Кремля.
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Ага, почти без пульса Увидел Тризуб над кремлевской башней.
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Чё обставляетесь козломордые?
Ссыте Дональда обидеть?

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После томагавка в спину, Путлер понял, что пепел из США получится не такой уж и радиоактивный.
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Понты закончились и за базар "про пепел" пришло время отвечать...
Как только ипанут Чучхе Ына, следующим будет игиловец х@йло.
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"Ядерный пепел", о котором сдуру кисель ляпнул начинает припекать в одно место.
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сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru

Цензор занялся распространением вражеской пропаганды?
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не, просто новостной редактор сегодня на смене сепар сидит
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Что Рашисты еще хотят от Трампа если на федеральном канале Кисель превращает Америку в радиоактивный пепел, )(уйло в место того что б пожурить Киселя, его повышает в должности. Поэтому весь цевилизованый мир и поддерживает Трампа.
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Sorry, but… Русские - о русских…
1. «Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два--три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно.» (И. Бунин).
2. См. высказывания о России Владимира Высоцкого. Песня «Чужой дом».
3. «Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы наконец пришли к тому, к чему стремились все эти 15 лет, - воспитали страну идиотов.» - С. Капица, академик РАН.
4. «Как психиатру мне видятся две проблемы нынешнего российского общества: деградация и дебилизация» - Александр Бухановский, известный психиатр, 17.04.2013 г., «Аргументы и факты»
5. «В свое время Ленин сказал: "Коммунизм - это есть советская власть плюс электрификация всей страны". Так вот, по аналогии, путинизм - это две трубы, нефтяная и газовая, плюс дебилизация всей страны. С газом и нефтью в России сейчас плохо, зато с дебилизацией справились на отлично! Причем она пошла по двум направлениям: поголовная дебилизация населения и госаппарата.» 28.08.2016 Ю. Швец, разведчик--сокурсник В. Путина
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Москва. Мега Теплый Стан. Детская парикмахерская "Воображуля", если кому нужно...
Не нужно отождествлять оценки телеведущего Киселева с позицией Кремля, - Песков - Цензор.НЕТ 2661
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прадеды в гробу перевернулись, Черчилль был прав
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Чьи деды? В РОА Власова было около 1 млн чел! Они делали всю "черную работу" за СС...
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Кисилев просто говорящая голова повторяющая команды из Кремля.
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Мене таки панравилась пазиция кремлядей-кака абычна : ракаабразна...))
Сталагмиты какашныя...
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И снова: "Это не наш!" "Это не мы!"..... только лет был ваш (рупор), а теперь не ваш...
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ага, а медальки все же ихтамнетам вешают, Киселю в том числе.
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"Вы знаете, что это такой именитый аналитик со своей точкой зрения, со своим политическим и международным мировоззрением, поэтому не нужно отождествлять это (его слова. - ред.) с официальной позицией. Это авторское телевидение"

Не нужно отождествлять оценки телеведущего Киселева с позицией Кремля, - Песков - Цензор.НЕТ 3270
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Дуже знакова заява Пєскова. Кремль хитається, відчуваючи близьку катастрофу, тому і починає "відхрещуватися" від своїх попередніх бравурних заяв (накшталт "ядерного пепла"), озвучених проплаченими ублюдками... (У росії, як відомо, жодне ЗМІ не "вякне" без команди "царя"...)
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Хотят создать видимость,как будто на сталагмитии есть независимые сми.
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Песков, ты овца перепуганная как и твой шеф. Что перепугались куры? Ха ха ха. я с вас идиотов ватоголовых ОРУ!!! Ха ха ха...
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Киселёв и Жириновский - это такие политические тральщики, которые проверяют реакцию в мировой акватории. И если проплыли, значит Титаник ковыляет дальше. Ну а если сморозили не то, значит подорвались, сами виноваты.
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Холопы бьются кто чаще будет лизать очко Пукина!
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Почему Рашысты не попытались уничтожить хотя бы одну томагавку. Если в друг А ерика нанесет удар по кремлю, будет то что и в Сирии. Потому что в рашыстов без. )((уйла нечего не делается. Пока )(уйлу доложили пока он принял решения, аэродрома уже не стало.
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Это авторское телевидение

Это были местные силы самообороны
Это гражданская война
Это Крым сам присоединился
...
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Кстати, про Крым. Россияне забыли, что:
1. Крым присоединили с помощью запорожских казаков. Самостоятельные попытки российской армии всегда заканчивались позорными поражениями;
2. и -- не к России, и не к РСФСР. А -- к Российской империи. В составе кот. тогда были Польша, Белоруссия, Украина, и т. д. Т. е. -- Крым присоединили к нынешним Польше, Белоруссии, Украине, и т. д. Так что если уж возвращать, то каждому государству -- его часть.
3. 05.02.1954 г. с инициативой передать Крым Украине выступил Президиум Верховного Совета РСФСР. А 19.02.1954 г., в канун 300-летия Переяславской Рады, Президиум Верховного Совета СССР издал соответствующий указ. И 26.04.1954 г. был принят "Закон о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР". Крым передавал Украине Г. Маленков, а подписывал указ Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошилов. Таким образом, не остается никаких сомнений в законности правового оформления передачи Крымского полуострова из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году. И в том, что личные амбиции Хрущева тут - ни при чем.
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киселева тоже в гаагу.
да и пескова туда же
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на украине продолжается шоколадный ледниковый период
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Вот уж спецы по пиздежи! Да Кисель рта не откроет без согласия кремлядей! Тут просто все и понятно! Дональд такого страха нагнал на пукина своими тамагавками что тот и забыл что хотел раньше сделать.Теперь пукину уже и корея не товарищь и брат и китай оказывается чуть ли не переезжает в кремль.Короче неуютно стал себя чувствовать когда нож в спине и тамагавки в дупе!
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уже самим стремно от своего же бреда который несете по ящику?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНе нужно отождествлять оценки телеведущего Киселева с позицией Кремля, - Песков
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