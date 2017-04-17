 Боевики продолжают нарушать перемирие, обстреливая населенные пункты, - украинская сторона СЦКК

Обострение обстановки наблюдается в районе населенного пункта Авдеевка. В течение суток противником применены 2 мины калибра 120 мм, 22 мины калибра 82 мм, а также РПГ и СПГ и все типы стрелкового оружия, что является грубым нарушением Минских договоренностей", - говорится в сообщении.





Согласно сообщению, в г.Авдеевка, в результате обстрелов, повреждено по меньшей мере 6 жилых домов по улице Тургенева, в одном из зданий разрушена крыша.



