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 Боевики продолжают нарушать перемирие, обстреливая населенные пункты, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации на Донбассе (СЦКК) заявляет о множественных нарушениях боевиками отдельных районов Донецкой области (ОРДО) Минских соглашений путем обстрела населенных пунктов вдоль лини разграничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

В сообщении отмечается: "Обострение обстановки наблюдается в районе населенного пункта Авдеевка. В течение суток противником применены 2 мины калибра 120 мм, 22 мины калибра 82 мм, а также РПГ и СПГ и все типы стрелкового оружия, что является грубым нарушением Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в г.Авдеевка, в результате обстрелов, повреждено по меньшей мере 6 жилых домов по улице Тургенева, в одном из зданий разрушена крыша.

"Подобные преступления НВФ ОРДО очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях относительно дальнейшего обострения конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - отмечают в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В результате обстрела в Авдеевке повреждены семь домов, один разрушен до основания, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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давайте відео у прямому ефірі, а так ніхто не повіре....
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Если их-скрэпных рабов фермы колонии рабов с детского садика воспитывают вот такие вот племенные бля***,то что может вырасти?


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Давышо? Разейские боевики уже как четвертый год нарушают перемирие а что делает в ответ *наша* власть?
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2 мины ???!!!! с горловки слышно было как хуярили эти упыри по вернеторецкому часа два непрерывно
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБоевики продолжают нарушать перемирие, обстреливая населенные пункты, - украинская сторона СЦКК
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