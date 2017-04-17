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Все про:Россия (69991) политзаключенные (576) Клых (174)

 "Мам, так издеваются, что мне уже все равно, жив я или мертв", - мать украинского заложника в РФ Клыха

Тамара Клых – мама украинского политзаключенного Кремля Станислава Клиха, которого чеченский суд приговорил к 20 годам тюрьмы строго режима, рассказала о его пребывании в российских тюрьмах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью изданию ГОРДОН.

Она отметила: "25 января у Стаса был день рождения, исполнилось 43 года, три из которых он там. Последний раз я видела сына почти год назад. Приехала к нему на суд в Грозный в марте 2016-го, там такое творилось: сожгли автобус с правозащитниками, облили зеленкой, избили кого-то".

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Мать политзаключенного продолжила: "В день суда, 5 апреля, вдруг какая-то очередная кадыровская проверка. В квартиру опять постучались, начался ужас. Несколько человек в черном, вооруженные, что-то кричат, потом на русский перешли: "Почему не зарегистрировались?!" Не очень приятное зрелище. Как раз Мария Томак с нашим консулом Александром Ковтуном приехали, ворвались в квартиру, документы предъявили. В общем, я все-таки попала на суд, но ни Стаса, ни Карпюка на заседание не привезли"

"Мне должны были дать свидание с сыном. Не дали. Сказали, что я не зарегистрировалась и должна немедленно покинуть Чечню, иначе депортируют, и тогда я вообще никогда не попаду к сыну. Увидела Стаса уже в клетке на апелляции 6 апреля 2016 года. Он в жутком состоянии был, непонятное говорил, кричал: "Слава Украине!", еще что-то.

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У него психика в тюрьме нарушилась, но меня, кажется, узнал. Первого в зал Карпюка завели без наручников, а моего сына, конечно, в наручниках. Почему "конечно"? Он кричал, буйствовал, потом стих и вдруг: "Мамочка, спасибо за "Вечерний Киев"!" Я ему передачу накануне сделала, он очень любит конфеты", - отметила она.

Клых заявила: "Сына зверски пытали, а он не давал показаний, которые они хотели. А они хотели, чтобы Стас бумажку подписал: мол, видел Яценюка и Тягнибока в Чечне. Сын 10 месяцев терпел пытки, говорил: "Мама, так били, а ведь я ни в чем не виноват! Я никогда не был в Чечне, ни в какой войне не участвовал", а они выбивали и выбивали нужные показания, живого места не оставили.

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В июне, в Грозном, когда свидание дали, сын на колени упал, плакал, просил прощения, признался, что хотел с собой покончить: "Мам, так издеваются, что мне уже все равно, жив я или мертв". Его конвоир завел - худенький чеченец. Стасу сняли наручники, мы за столик сели, сын посмотрел на конвоира: "Ой, мама, этот падлюка меня так бьет, кошмар". Потом на другого конвоира посмотрел: "А этот хороший, не бьет". Прошу: "Стас, говори українською, щоб вони не зрозуміли", и вдруг второй конвоир рассмеялся: "Я понимаю украинский, я в Житомирской области служил".

"После пыток у сына отказала психика. Стас у меня домашний мальчик, никогда даже фантик на улице не бросал, а тут чеченская тюрьма… Сын говорил: "Мама, если бы ты знала, сколько мне разных уколов делают". "Стас, - спрашиваю, - тебе ничего в еду не подсыпают?" "Откуда я знаю, - говорит, - дают чай какой-то странный. К исламу склоняют. Они все время молятся, а я нет. Бьют меня, их трое чеченцев в камере", - отметила она.

Напомним, 19 мая 2016 года суд присяжных в Грозном (Российская Федерация) признал виновными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха. Верховный суд Чечни 26 мая приговорил их к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, первые 10 лет Карпюк проведет в тюрьме, а Клых - первые 9 лет, затем оба - в колонии строгого режима.

17 февраля 2016 года, правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что признал политическими заключенными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых там удерживают за решеткой. По мнению правозащитников, обвинительное заключение по этому делу составлен с нарушениями и содержит описание преступлений, которые не существуют. Они подчеркнули, что Карпюк и Клых не виноваты, а следствие не имеет никаких доказательств того, что они когда-либо были в Чечне.

В июне 2016 года в Грозном против Станислава Клиха началось следствие по делу о неуважении к суду. Впоследствии Суд Чечни добавил Клыху месяц до 20 годам колонии.

3 апреля адвокат Илья Новиков сообщил, что незаконно удерживаемого в России украинского политзаключенного Станислава Клиха этапировали в колонию в Верхнеуральске.
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А у нас сепаров отпускают на условку. Так победим, ага.
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...матери каково такое слышать...лучше молчать...
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РАШИЗМ СТРАШНЕЕ ФАШИЗМА. У НЕГО НЕТ ИДЕОЛОГИИ ВООБЩЕ.
ЭТО ХАОС ДЕРЬМА И
СМЕРТИ!

"Мам, так издеваются, что мне уже все равно, жив я или мертв", - мать украинского заложника в РФ Клыха - Цензор.НЕТ 2857



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кадиривці падли та расія це гидота яка повинна бути знищена!!
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БЕДНЫЙ ПАРЕНЬ. есть мировая практика. что если попал в плен. то подписывай все что хотят. чтобы не подвергать себя пыткам, а сведения которыми владел считаются разсекреченными. поэтому они и не несут геройски крест. как наши, .а подписали выдумки врага и пошли играть в футбол . согласно конвенции о пленных.
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Если бы он подписал, что был в Чечне, то его могли вообще убить, хотя у него положение сейчас не лучше.
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КОНВЕНЦИИ? эти животные клали на конвенции...
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Это рабсия - их потому и выгнали в своё время из Лиги наций
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Умом рабсію не понять
Рабсію можна тільки знищить!
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Читая о таких пьітках не могу понять некоторьіх, которьіе ищут среди россиян братьев. Не забьіл я, кто на Цензоре писал подобньіе комментарии.
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лучше не цензор запоминай,а тех кто в реале за русню топит или топил(в 14м большинство из них ваньку сваляло),не забывай их ни в коем случае.
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Вчера так с одним братался,вы бы видели...
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За все это должен отвечать хуйло и те судьи которые выносили приговор да и все козломордые тоже.
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Цензурно про кацапів та вонючий руський мір виражатися ніяк не можна.А бодай ви всі повиздихали! Ну якось так...
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Да все это страшно ,но дайте мне ответ -кто довел до войны и развязал ее?.Может что и поймете.
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Народ что украинский что русский ни в чем не виноваты,а виноваты политики и те и другие.
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А кто или что заставляет кацапов ехать на Донбасс и убивать украинцев ?
Ничего,кроме собственного желания и так уже на протяжении веков...
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непонятное говорил, кричал: "Слава Украине!"
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Цеховые традиции ЧК-НКВД в изощренных пытках передаются из поколения в поколение мразей.
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Всіх хто має відношення до порушення прав нашого громадянина - взяти на замітку в СБУ. Відслідковувати їх пересування. Як тільки висунуть носа з рашки - хапати, доправляти в Україну і пресувати.
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Кто издевался над над человеком, вам это все вернется многократно, суки. Ради власти фуйла такое творят.
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зверье кацапское будьте прокляты и вы и ваши дети
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Невиновных проклинать (детей)... эх.... Дурак ты.
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Помнишь невиновного детеныша , который радовался падению "укроповского" самолета (который оказался пасажирским MH17)
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Когда у них "Чистилище" в Москве и Питере будет, тогда они суки кацапские задумаются как смерть на чужой земле сеять. Непонятна позиция чеченцев: только эпизод зачистки Комсомольска чего стоит, неужели Кадыров так всех в страхе держит? Ведь со слов росс СМИ там ни одного двора не было кто бы кацапов поддерживал.
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Если я сказал неправду то почему модератор или кто другой удалили мои комментарии?
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Прекратить эту бессмысленную бойню это что плохо?
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Предлогаю в Украине отлавливать одиозных кацапов и за наших пацанов,что в плену отвечать тем же... за каждого нашего -- 5 кацов.
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А де наша кобилиця ? Гадина ж їздила на «суд» в мацкву по відео «підтримати» Карпюка і Клиха.
Хто там пробачення повинен просити і в кого ще раз нам скажи, с*** ! І кого тобі жаль - повтори.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Мам, так издеваются, что мне уже все равно, жив я или мертв", - мать украинского заложника в РФ Клыха
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