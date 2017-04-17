 "Мам, так издеваются, что мне уже все равно, жив я или мертв", - мать украинского заложника в РФ Клыха

там. Последний раз я видела сына почти год назад. Приехала к нему на суд в Грозный в марте 2016-го, там такое творилось: сожгли автобус с правозащитниками, облили зеленкой, избили кого-то".
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Мать политзаключенного продолжила: "В день суда, 5 апреля, вдруг какая-то очередная кадыровская проверка. В квартиру опять постучались, начался ужас. Несколько человек в черном, вооруженные, что-то кричат, потом на русский перешли: "Почему не зарегистрировались?!" Не очень приятное зрелище. Как раз Мария Томак с нашим консулом Александром Ковтуном приехали, ворвались в квартиру, документы предъявили. В общем, я все-таки попала на суд, но ни Стаса, ни Карпюка на заседание не привезли"
"Мне должны были дать свидание с сыном. Не дали. Сказали, что я не зарегистрировалась и должна немедленно покинуть Чечню, иначе депортируют, и тогда я вообще никогда не попаду к сыну. Увидела Стаса уже в клетке на апелляции 6 апреля 2016 года. Он в жутком состоянии был, непонятное говорил, кричал: "Слава Украине!", еще что-то.
У него психика в тюрьме нарушилась, но меня, кажется, узнал. Первого в зал Карпюка завели без наручников, а моего сына, конечно, в наручниках. Почему "конечно"? Он кричал, буйствовал, потом стих и вдруг: "Мамочка, спасибо за "Вечерний Киев"!" Я ему передачу накануне сделала, он очень любит конфеты", - отметила она.
Клых заявила: "Сына зверски пытали, а он не давал показаний, которые они хотели. А они хотели, чтобы Стас бумажку подписал: мол, видел Яценюка и Тягнибока в Чечне. Сын 10 месяцев терпел пытки, говорил: "Мама, так били, а ведь я ни в чем не виноват! Я никогда не был в Чечне, ни в какой войне не участвовал", а они выбивали и выбивали нужные показания, живого места не оставили.
В июне, в Грозном, когда свидание дали, сын на колени упал, плакал, просил прощения, признался, что хотел с собой покончить: "Мам, так издеваются, что мне уже все равно, жив я или мертв". Его конвоир завел - худенький чеченец. Стасу сняли наручники, мы за столик сели, сын посмотрел на конвоира: "Ой, мама, этот падлюка меня так бьет, кошмар". Потом на другого конвоира посмотрел: "А этот хороший, не бьет". Прошу: "Стас, говори українською, щоб вони не зрозуміли", и вдруг второй конвоир рассмеялся: "Я понимаю украинский, я в Житомирской области служил".
"После пыток у сына отказала психика. Стас у меня домашний мальчик, никогда даже фантик на улице не бросал, а тут чеченская тюрьма… Сын говорил: "Мама, если бы ты знала, сколько мне разных уколов делают". "Стас, - спрашиваю, - тебе ничего в еду не подсыпают?" "Откуда я знаю, - говорит, - дают чай какой-то странный. К исламу склоняют. Они все время молятся, а я нет. Бьют меня, их трое чеченцев в камере", - отметила она.
Напомним, 19 мая 2016 года суд присяжных в Грозном (Российская Федерация) признал виновными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха. Верховный суд Чечни 26 мая приговорил их к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, первые 10 лет Карпюк проведет в тюрьме, а Клых - первые 9 лет, затем оба - в колонии строгого режима.
17 февраля 2016 года, правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что признал политическими заключенными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых там удерживают за решеткой. По мнению правозащитников, обвинительное заключение по этому делу составлен с нарушениями и содержит описание преступлений, которые не существуют. Они подчеркнули, что Карпюк и Клых не виноваты, а следствие не имеет никаких доказательств того, что они когда-либо были в Чечне.
В июне 2016 года в Грозном против Станислава Клиха началось следствие по делу о неуважении к суду. Впоследствии Суд Чечни добавил Клыху месяц до 20 годам колонии.
3 апреля адвокат Илья Новиков сообщил, что незаконно удерживаемого в России украинского политзаключенного Станислава Клиха этапировали в колонию в Верхнеуральске.
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ЭТО ХАОС ДЕРЬМА И
СМЕРТИ!
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Рабсію можна тільки знищить!
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Ничего,кроме собственного желания и так уже на протяжении веков...
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Хто там пробачення повинен просити і в кого ще раз нам скажи, с*** ! І кого тобі жаль - повтори.
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