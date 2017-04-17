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Все про:взрывчатка (712) Нацполиция (6947) Харьков (4170)

 Самодельная взрывчатка обнаружена в заброшенном доме в Харькове. ФОТОрепортаж

В заброшенном доме в Харькове обнаружена взрывчатка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в здании на улице Академика Карпинского правоохранители обнаружили 6 мешков пожарного мусора, из которого изъяты два пакета самодельного взрывчатого вещества на основе дымного пороха и опилок магния общей массой около 400 граммов, порошкообразный магний, самодельные петарды для страйкбола, обгоревшие заготовки под самодельные сигнальные мины, внутренние части сигнальных мин типа "СМ" и корпус аналогичной сигнальной мины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мусорном баке в Киеве нашли самодельную взрывчатку. ФОТОрепортаж

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(Фото полиции Харьковской области)
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вона куда мамка выбросила... на потеху харьковским сбушникам. А то им как раз в Харькове нечем заняться.
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Така ф....я!!!
Це для якого віку лохів інфа??
Балдю...такими іграшками років 50 тому взад бавились...Без "начинки" - взывпакет...
Магний+марганець+серібрянка(може)......
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Амонал более сильная взрывчатка и делается за 10 минут из подручных материалов....
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Это всё потому , что взрывчатку сделать гораздо проще , чем деньги .
Если бы миром не управляли такие сволочи , а денег бы всем хватало , никто бы и не подумал делать взрывчатку .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСамодельная взрывчатка обнаружена в заброшенном доме в Харькове. ФОТОрепортаж
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