 Самодельная взрывчатка обнаружена в заброшенном доме в Харькове. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в здании на улице Академика Карпинского правоохранители обнаружили 6 мешков пожарного мусора, из которого изъяты два пакета самодельного взрывчатого вещества на основе дымного пороха и опилок магния общей массой около 400 граммов, порошкообразный магний, самодельные петарды для страйкбола, обгоревшие заготовки под самодельные сигнальные мины, внутренние части сигнальных мин типа "СМ" и корпус аналогичной сигнальной мины.
(Фото полиции Харьковской области)
1338 8
Полиция Норвегии задержала россиянина по подозрению в закладке взрывного устройства в Осло(117)
Во дворе частного жилого дома во Львове обнаружено взрывное устройство, - Нацполиция(33)
Радиус зоны опасности в Балаклее сократили до 250 метров(5)
В многоэтажном жилом доме в Петербурге обезвредили взрывное устройство(63)
В Козове Тернопольской области местное АТП захватили боевики. ВИДЕО(0)
Полиция обнаружила боеприпас на АЗС в Балаклее Харьковской области. ФОТО(30)
В радиусе 40 км от горящих складов в Харьковской области запретили полеты(37)
Заводської повно
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Це для якого віку лохів інфа??
Балдю...такими іграшками років 50 тому взад бавились...Без "начинки" - взывпакет...
Магний+марганець+серібрянка(може)......
Ответить
Ответить
Если бы миром не управляли такие сволочи , а денег бы всем хватало , никто бы и не подумал делать взрывчатку .
Ответить
Ответить