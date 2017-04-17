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 Политика Украины
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Все про:декларация (949) проверка (445) чиновник (1334) электронное декларирование (519) НАПК (395)

 НАПК проводит полную проверку около 100 деклараций чиновников, - Радецкий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит около ста полных проверок электронных деклараций чиновников и 3 тысяч специальных.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Полная проверка будет продолжаться по информации в отношении всех доходов, движимого и недвижимого имущества... По проверкам, которые проводятся сегодня: их около ста полных, и 3 тыс. специальных. Результаты будут объявлены после этих проверок", - отметил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доступ к е-декларациям военных прокуроров ограничен Матиосом в целью обеспечения безопасности сотрудников, - НАПК

При этом Радецкий добавил, что автоматическая проверка электронных деклараций чиновников не состоялась.

Сейчас по словам Радецкого, НАПК передало более 10 материалов в НАБУ для открытия уголовных производств за несвоевременное представление деклараций. Он напомнил, что чиновников, которые не успели подать свои декларации до 1 апреля из-за сбоев системы штрафовать не будут.

Читайте: НАПК проверит засекреченные декларации сотрудников СБУ после утверждения соответствующего порядка, - Радецкий
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а как там насчет СБУшников ?или они вне закона ?
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Искать коррупционеров по их декларациям, это что-то.)
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Они попутали декларацию и явку с повинной.
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Где декларации 200 военных прокуроров, которые изъял тепловизор.
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ох и тепмы. а интересно куда отнесут ветеранов НАПКУ ? -К АТОШНИКАМ .ИЛИ ВСЕ ТАКИ к силовикам..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК проводит полную проверку около 100 деклараций чиновников, - Радецкий
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