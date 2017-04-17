 НАПК проводит полную проверку около 100 деклараций чиновников, - Радецкий

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, передает Цензор.НЕТ.
"Полная проверка будет продолжаться по информации в отношении всех доходов, движимого и недвижимого имущества... По проверкам, которые проводятся сегодня: их около ста полных, и 3 тыс. специальных. Результаты будут объявлены после этих проверок", - отметил чиновник.
При этом Радецкий добавил, что автоматическая проверка электронных деклараций чиновников не состоялась.
Сейчас по словам Радецкого, НАПК передало более 10 материалов в НАБУ для открытия уголовных производств за несвоевременное представление деклараций. Он напомнил, что чиновников, которые не успели подать свои декларации до 1 апреля из-за сбоев системы штрафовать не будут.
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