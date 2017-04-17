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Все про:ОБСЕ (2437) референдум (1185) Турция (1927)

 Турция назвала отчет наблюдателей ОБСЕ референдуме о расширении власти президента "неприемлемым"

МИД Турции раскритиковал отчет миссии наблюдателей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) о прошедшем в стране накануне конституционном референдуме, назвав его односторонним, предвзятым и неприемлемым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА Новости.

Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,4% голосов. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Референдум по расширению президентских полномочий в Турции не соответствовал международным стандартам, - ОБСЕ

В понедельник миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ сообщила, что проведение референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы. По мнению наблюдателей ОБСЕ, конституционный референдум проходил в условиях, когда "две стороны кампании не имели равных возможностей".

"Мы долгие годы ведем сотрудничество с БДИПЧ ОБСЕ, представители которого работали в Турции во время референдума 16 апреля. Ранее мы просили их избегать комментариев, основанных на недостатке информации, что может открыть дорогу ошибкам. В их отчете мы с сожалением встретили обвинения и политические оценки. Их вывод о том, что референдум якобы не соответствует международным стандартам, неприемлем. Этот отчет демонстрирует односторонний и предвзятый подход", - говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что "члены наблюдательной миссии ОБСЕ еще до начала референдума позволяли политические заявления, и это доказывает, что они приехали в страну со стереотипами и не соблюдали принципов объективности".

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ВП‏ @sranysovok 9 ч.

Президент Эрдоган заверил, что Турция остается демократической страной, а кто с этим не согласен - будет казнен нахуй
Турция назвала отчет наблюдателей ОБСЕ референдуме о расширении власти президента "неприемлемым" - Цензор.НЕТ 8164
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После такого "референдума" вероятность того, что переворот был спектаклем Эрдогана для получения большей власти процентов так 80
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Нет, это был не спектакль а не удавшийся переворот кучки наглых салдафонов под руководством сектантов.
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А я думаю спектакль. Выгодополучателем стал Эрдоган
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Что касается прав человека.... Европа скрывала у себя организаторов террора был такои Апо, которого Турция требовала выдать много лет. Права каких людей защищает ОБСЕ в этом случае?! А как же права рядовых граждан которые от него пострадали?!
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Сказать неприемлемый просто, а вот пускай докажут в суде, что нарушения были системные и привели к искажению результата. а так это все похоже на предвзятость, где результаты не устраивают Европу.
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ОБСЕ могьот толька на слух взрывы рахуйвати....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТурция назвала отчет наблюдателей ОБСЕ референдуме о расширении власти президента "неприемлемым"
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