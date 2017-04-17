 Турция назвала отчет наблюдателей ОБСЕ референдуме о расширении власти президента "неприемлемым"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА Новости.
Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,4% голосов. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.
В понедельник миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ сообщила, что проведение референдума в Турции не соответствовало стандартам Совета Европы. По мнению наблюдателей ОБСЕ, конституционный референдум проходил в условиях, когда "две стороны кампании не имели равных возможностей".
"Мы долгие годы ведем сотрудничество с БДИПЧ ОБСЕ, представители которого работали в Турции во время референдума 16 апреля. Ранее мы просили их избегать комментариев, основанных на недостатке информации, что может открыть дорогу ошибкам. В их отчете мы с сожалением встретили обвинения и политические оценки. Их вывод о том, что референдум якобы не соответствует международным стандартам, неприемлем. Этот отчет демонстрирует односторонний и предвзятый подход", - говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что "члены наблюдательной миссии ОБСЕ еще до начала референдума позволяли политические заявления, и это доказывает, что они приехали в страну со стереотипами и не соблюдали принципов объективности".
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