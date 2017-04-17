 Россияне разочаровались в Трампе, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения, передает Цензор.НЕТ.
"К президенту США Дональду Трампу сегодня россияне относятся хуже, чем месяц назад: доля отрицательных ответов выросла с 7% до 39%, положительных, напротив, снизилась с 38% до 13%. В эмоциональном фоне восприятия Трампа преобладают недоверие (31%), разочарование (19%) или безразличие (29%)", - говорится в отчете.
Большинство опрошенных граждан РФ дают негативные оценки отношениям между Россией и США: 42% считают отношения напряженными, 28% - прохладными, 12% - враждебными.
Вооруженное столкновение России и США, НАТО большинству россиян (63%) по-прежнему кажется невозможным или крайне маловероятным, однако доля тех, кто считает войну возможной (или уже идущей) достигла 30%. Оптимизм в отношении будущего общения Москвы и Вашингтона заметно снизился: если в марте улучшения в двух-трехлетней перспективе ожидали 58%, то сегодня - 34%. Негативный прогноз дают 15%, еще 38% полагают, что ситуация не изменится.
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