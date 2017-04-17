 Пьяный житель Житомирщины заснул у костра и сгорел, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в лесу возле села Нагоряны (Овручский район) группа людей отдыхала у костра. После распития спиртного 53-летний местный житель заснул возле огня. В результате загорелась его одежда.
Утром его нашли уже мертвым. Во время осмотра на теле были обнаружены значительные ожоги.
1444 12
Командиры боевиков наживаются на "мертвых душах", - разведка(7)
Пьяные боевики сбежали с передовых позиций и пытались "конфисковать" наркотики у жителя Дебальцево, - ГУР(17)
На Донбассе, чтобы унять пьяного агрессивного солдата, офицер применил оружие, ранив его в ногу, - штаб АТО(57)
Каждый дипломат должен соблюдать закон, - МИД об инциденте с нетрезвым сотрудником посольства РФ(27)
Блогер: Новый глава Нацполиции считает себя не очень "успешным коррупционером"(0)
Мужчина в Днепре погиб на электроопоре. ВИДЕО(39)
Суд признал зампреда НАПК Радецкого невиновным в вождении в пьяном виде(81)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить