EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия
  1444  12
Все про:Житомирщина (609) несчастный_случай (187) Нацполиция (6945) пьянство (736)

 Пьяный житель Житомирщины заснул у костра и сгорел, - полиция

В Житомирской области мужчина получил ожоги от костра и скончался.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в лесу возле села Нагоряны (Овручский район) группа людей отдыхала у костра. После распития спиртного 53-летний местный житель заснул возле огня. В результате загорелась его одежда.

Утром его нашли уже мертвым. Во время осмотра на теле были обнаружены значительные ожоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время пожара на складе в Чернигове погиб работник предприятия. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
рабокацап заработал пайку хуйла на Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это как надо заснуть, чтоб сгореть и не заметить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очень даже. В студенческие годы в общежитии уборщица, которая пристрастилась к спиртному, села на электропечку и уснула. Печка была включена. Сняли ее с той печки только лишь потому, что услышали запах горелого мяса. Жопа дымилась-жарилась, но она спала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
vlf. колько же их таких должно згинуть, что бы нормальная не алкадрыщенско-ватная поросль появилась? Наследиес...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный житель Житомирщины заснул у костра и сгорел, - полиция
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти