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Все про:законопроект (1815) пенсионная реформа (840) Рева (180)

 Кабмин внесет в Раду законопроект о пенсионной реформе до 16 мая, - Рева

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что Кабинет Министров намерен внести в Верховную Раду законопроект о пенсионной реформе до 16 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью газете "Зеркало недели".

"Мы должны все посчитать, нельзя спешить. Работают серьезные эксперты, экономисты - наши, из Минэкономики, Минфина, а также из МВФ. До 16 мая мы должны представить соответствующий законопроект в ВР", - сказал Рева.

По словам министра на первом этапе пенсионной реформы важным является не допустить увеличения дефицита Пенсионного фонда, и зафиксировать его на нынешнем уровне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Человека нужно поставить перед выбором: хочешь идти на пенсию в 60 лет - заработай ее", - Рева

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что рассчитывает на принятие Радой законопроекта о пенсионной реформе до 15 июля.

Гройсман обещает повысить пенсии 9 млн из 12 млн пенсионеров с 1 октября в случае реализации предлагаемой правительством пенсионной реформы.

Рева заявляет о дополнительной потребности в 11-12 млрд гривен для перерасчета пенсий в 2017 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава миссии МВФ обсудил с Гройсманом дальнейшее сотрудничество: "Украина имеет хорошее окно возможностей для реализации земельной и пенсионной реформ"
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Очевидно, лучше вообще ничего не делать? Борись с собой и не выдаивай информацию!
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Эмбицылы Рева и Розенко закон придумывали год ))))) а там только повысить возраст выхода на пенсию и стырить бабло у шахтёров.
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Упс. Пагано чувствовать рыбой в аквариуме. Цэ тоби не Соня Кыцькына
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Я, гыга, рыба вольная. Это ты вляпался не по=деццки? Все думаю, насколько ты контракт в информвойсках подписал? На три года? Повелся шо поцан. И ведь самому ж тебе, надеюсь, огыдно писать про капительманшу, сволоту там, гадов из Правого сектора и прочих казлов, мешающих Пжыты по-новому. Чы атрофировался уже совсем?
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зраду читать гыдко...а все остальное нормально
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Правильно.. Одним повысить пенсии на три копейки, другим - пенсионный возраст на пять лет... Государство в проигрыше не останется...
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"...зафиксировать его на нынешнем уровне."
"...Гройсман обещает повысить пенсии 9 млн из 12 млн пенсионеров"
Это как?
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все, заживут теперь уважаемые... Погрустим за судей с пенсией в 180 000 грн, порадуемся за мажоров-пенсионеров с пенсией 2000 грн
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у военных очень хитро. Должностные оклады и по воинскому званию - неизменно а-ля конец 90-х. Все остальное - различные надбавки. Разбег громадный. Одни старшие офицеры запаса/отставки получают 2500-3500, другие - от 8 и выше. В одной и той же категории.
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не только старшие.Ничего хитрого нет. У военных, как у нардепов, министров и т.д. Смысл в том, что пенсия у военных должна пересчитываться тогда, когда меняется ходя бы один вид денежного содержание.Но в законе сказано, что только по решению КМУ.А все эти надбавки вводятся решением министра обороны, а не Кабмина.И все это делается умышленно для того, что бы не повышать пенсии военным. И это не хитрость- это хитрожопость. Себе же нардепы все делают так, что бы и бывшим нардепам пенсии повышались автоматически с увеличением зарплаты нынешним депутатам, министрам , президенту и т.д..
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Рева и Розенко воруют по году для Президента Украины Гаранта конституции до 50 миллиардов . Эти атбросы обществаграбят стариков , больных инвалидов и детей . Мразь даже на вид))))
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Напёрсточники при власти уже бросили на стол пенсионный шарик и начинают крутить свои стаканчики. .
-- Где лежит ваша пенсия?
--Здесь.
-- Не угадали. Здесь нет её.
-- Вы шулеры !!! Отдайте мои деньги !!! Полиция !!!

Напёрсточники быстро разбегаются с вашими деньгами по странам не столь отдалённым.
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Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров, котрого временно отстраняли от исполнения обязанностей из-за подозрения в коррупции, возглавил Федерацию дзюдо Украины.Об этом говорится на странице ФДУ в Facebook.«Сегодня, 17 апреля, в столичном отеле «Национальный» состоялась отчетно-выборная Конференция Федерации дзюдо Украины (ФДУ), в работе которой приняли участие делегаты из 23 регионов нашей страны. Новым президентом ФДУ избран Роман Насирова, его кандидатуру поддержали 22 делегата конференции», - говорится в сообщении.

Ранее Федерацию возглавлял донецкий бизнесмен, экс-нардеп от Партии регионов Нурулислам Аркаллаев.Напомним, Насирова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). По данным САП, супруга внесла 100 млн гривен залога, чтобы его выпустили из СИЗО.Журналисты программы «Схемы» разузнали, что за день до своего задержания глава Государственной фискальной службы Роман Насиров был в Генеральной прокуратуре и встречался с Юрием Луценко
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Рева заявляет о дополнительной потребности в 11-12 млрд гривен для перерасчета пенсий в 2017 году.

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Откуда додики-пупырышки собираются деньги на это счастье брать? Из одного кармана граждан переложить в другой? Или опять будут спекулировать на принятии закона о спецконфискациях?
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хоть в какой то стране евросоюза пенсионерам стало хуже жить рлсде реформ?хотя вопли были в каждой...
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Мы ещё не страна евросоюза.... и судя по тому,как идут реформы.....
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Біблійна філософія
Про запровадження в Україні суспільної пенсійної системи.
В Україні суспільство поступово набуває рис громадянського суспільства. Функціонально громадянське суспільство повинно бути створеним подібно до людини, яку створив Бог функціонально подібною до Себе. Громадянське суспільство це є суспільство, в якому існує тільки єдиний суспільний бюджет, який складається з трьох частин: пенсійний, місцевий та державний.
Для громадянського суспільства солідарна та накопичувальна пенсійна система є неприйнятною, це є суспільне зло, яке продукує влада і яке роз'єднує народ. Більш того, твердження, що пенсія має бути зароблена, є помилковим і наносить велику шкоду розвитку громадянського суспільства. Солідарна пенсійна система не є продуктивною при тіньовій економіці, яку запровадила і підтримує державна влада. В суспільстві, в якому заробітна плата втратила функцію накопичення, введення накопичувальної пенсійної системи є безглуздим. В громадянському суспільстві повинна діяти суспільна пенсійна система.
Пенсійне забезпечення людей похилого віку повинно стати обов'язком суспільства, а не обов'язком самої людини. Нинішня проблема пенсійного забезпечення викликана низьким наповненням пенсійного фонду. Нехватка фінансів в пенсійному фонді пояснюється неправильним вибором джерела фінансування. Пенсійний фонд повинен фінансуватися не людиною, з низької зарплати якого обчислюється пенсійний податок, а повинен фінансуватися суспільством, яке володіє промисловістю, землею, надрами і т.п. Суспільство володіє незчисленними багатствами і частинка цих багатств достатня для пенсійного забезпечення всіх людей похилого віку, які віддали свої сили і своє здоров'я на створення цих багатств. Суспільні багатства є власністю народу, а не влади.
Джерелом пенсійної частини суспільного бюджету є податки на нерухомість, землю, надра і т.п.

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Какой смысл молодым людям работать официально и честно платить налоги, если пенсия такая-же, как и у тех, у которых нет рабочего стажа.
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работяги - уже в мозгу мозоли должны быть вместо опухоли((( а то ряхи отъели на нищете пенсионеров и рассказывают голодному желудки СКАЗКИ НА НОЧЬ!
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Интересно, когда выход на пенсию будет в 85 и 80, что они придумают под видом "реформа"?
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А тогда просто некого будет реформировать и некому сказки рассказывать. мужчины вообще доживают в среднем до 64 лет, так что будут умирать прямо у конвейера перед выходом на пенсию.
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І саме головне-негайно підвищити пенсії всім лугандончанам. Негайно! За те,що кричали "путенвведівайска". Бо" оніженашилюді"...
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Бабушка маленькой внучке:
- А я, между прочим, в твоем возрасте уже работала!
- Да? А я, между прочим, в твоем возрасте еще буду работать!
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Вновь выходящие на пенсию будут получать на 35проц меньше, чем по нынешнему закону. В проекте коэффициент стажа будет исчисляться умножением стажа на 1, сейчас умножается на 1,35.
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а шахтерам 80% и останется или будут что то мутить?
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Роман Насиров возглавил Федерацию дзюдо Украины

Кабмин внесет в Раду законопроект о пенсионной реформе до 16 мая, - Рева - Цензор.НЕТ 4939

Это вообще законно? Это как вообще. Эта тварь должна сидеть на нарах и гнить там. позор нынешней власти.
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Можливо, що інші люди і реалізували якусь реформу, але тільки не уряд Гройсмана, все, до чого цей уряд докладає свої руки, обертається лише погіршенням рівня життя.
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Я как-то американский триллер смотрел на эту тему. Сбываются мечты!
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ну все очередной трындец а шо дети должны содержать своих родителей как в коммунистическом китае
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Пенсию и всю пенсионную инфраструктуру надо закрывать. То что наши жулики при власти сохранят и приумножат наши сбережения надежды нет. Разворуют и за это мы ещё содержим весь ПФонд. Раз пришли к формуле: "Сколько отложил, столько и получишь." То зачем нам посредники в лице (роже) Ревы ? А если кто и не доживёт, так хоть детям останется.
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Подпольщики, им бы эшелоны под откос пускать
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Заказывайте, пенсионеры, места на кладбище. Реффформа начинается... все уже знают какие у нас рефформы - забрать последнее....
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Да, наши правители далеко не Робин Гуды. Где-то даже наоборот. Наши у бедных забирают, богатым отдают.
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Мечта нашего государства - абсолютно здоровый, богатый гражданин, всегда плативший налоги и умерший в день выхода на пенсию..
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Закон о том как в очередной раз наепать народ Украины. Хуйловский шпион рева расконсервирован и приступил к геноциду народа Украины.
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С этой пенсионной реформой ожидается что-то эпичное. В СМИ готовят народ заранее, сроки на принятие - короткие, никаких дискуссий в обществе, постоянные ссылки на МВФ, басни про то как они лихо спорят с МВФ, отстаивая интересы народа Украины и прочая и прочая.
Даже сложно представить что напридумывали.
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Да с коэффициентом стажа нас хотят обобрать серьезно, а коммунальные повысили и это не конец.
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Каждый народ достоен своего правительства и мы к сожалению не исключение .Выбрали козлов так они нас бекать научат. Как может делать пенсионную реформу тот кто в своей жизни никогда не работал.?
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Эта тварь заслана от хуйла что бы заниматься геноцидом Украинского народа. Унего на лбу написано что он мразь
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Рано проводить пенсионную реформу...ее надо проводить после реформы похоронных услуг.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКабмин внесет в Раду законопроект о пенсионной реформе до 16 мая, - Рева
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