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 Политика Украины, За рубежом
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 Лавров возмущен требованиями Запада к РФ касательно Украины и Сирии

Заявления руководства западных стран об ответственности России за украинский и сирийский кризисы являются "непартнерским подходом".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Уже не очень даже хочется комментировать все те голословные обвинения, которые в наш адрес выдвигаются: сначала это была Украина, потом в этом контексте стала упоминаться Сирия, сейчас кто-то из американских деятелей или официальное лицо в Лондоне стали говорить, что с Россией можно сотрудничать, но пускай она ведет себя хорошо в Украине, в Сирии, и теперь речь идет о Корейском полуострове. Уже и здесь Россия кому-то должна что-то делать", - сказал он.

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Дональд Трамп наступил параше на старый совковый мозоль который она так лилеяла. С Китаем уже все обговорил. Я прям проявляю глубокую обеспокоенность за здоровье кашляющей лошадки.
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Заявления руководства западных стран об ответственности России за украинский и сирийский кризисы являются "непартнерским подходом".

Леня и Иван Голубковы пьют водку, и Леня доказывает брату, что он не халявщик, а партнер



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Хитрожопые, везде лезут но ничего не должны.
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как-то глубоко похер на мнение Рашки и особенно Лаврова... мнение Рашки никому не интересно!
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Обидно лаврову, так самозабвенно кацапы лгут про "ихтамнет", а их тыкают и тыкают мордой в "они там есть"... Лживое отродье
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лавров не вкурил
запад призывает не комментировать, а у*бывать
сказали ж, стратегическое терпение кончилось.
раньше было, а теперь кончилось
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а кому интересно это ржание адресует мордва? кто считает русню партнерами? клопы или тараканы?
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Слушайте,ну не кормите этого мула спайсами и сальвией,дайте ему овса,ну или просто дайте промеж ух.Я бы хохотал два дня,если бы конь был просто конь,а так как конь-министр,то у меня вопрос,а какой баран поставил коня в министры,а?Кацапия-глаавный в мире пиоизводитель и потребитель психотропных веществ.Страна-измена.
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не твоє КОНЯче діло україна..., уздечка недороблена
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Лавруша, 3/14дрило ты убогое, иди лепи петуха из говна...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛавров возмущен требованиями Запада к РФ касательно Украины и Сирии
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