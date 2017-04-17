 Лавров возмущен требованиями Запада к РФ касательно Украины и Сирии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Уже не очень даже хочется комментировать все те голословные обвинения, которые в наш адрес выдвигаются: сначала это была Украина, потом в этом контексте стала упоминаться Сирия, сейчас кто-то из американских деятелей или официальное лицо в Лондоне стали говорить, что с Россией можно сотрудничать, но пускай она ведет себя хорошо в Украине, в Сирии, и теперь речь идет о Корейском полуострове. Уже и здесь Россия кому-то должна что-то делать", - сказал он.
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Лицоморда рассейской политики:
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запад призывает не комментировать, а у*бывать
сказали ж, стратегическое терпение кончилось.
раньше было, а теперь кончилось
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