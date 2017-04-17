 Задержан подозреваемый в организации теракта в питерском метро Азимов, - ФСБ

РИА "Новости".сообщают
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 3.04.2017 в метрополитене города Санкт-Петербурга 17.04.2017 в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-Азиатского региона Азимов Аброр Ахралович", - говорится в сообщении.
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По данным ФСБ, Азимов, 1990 года рождения, осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Задержанный передан Следственному комитету.
В ходе задержания у Аброра Азимова, изъяли боевой пистолет.
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