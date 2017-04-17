 Боевики обстреливали украинские позиции из минометов и БМП, один воин травмирован, - пресс-центр штаба АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на Приморском направлении. Здесь, огнем минометов 120-мм калибра и из вооружения БМП, противник накрывал защитников Новогригорьевки. Из гранатометов различных систем обстреливали защитников Широкино, Водяного, Талаковки и Павлополя. По опорным пунктам в районе Чермалыка вели огонь из минометов калибра 82-мм, а возле Марьинки и Водяного применил пулеметы крупного калибра. Вблизи Талаковка и Водяного активизировались вражеские снайперы.
На Донецком направлении, по позициям в районе населенного пункта Авдеевка противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
На Луганском направлении, российско-оккупационные войска из минометов калибра 120-мм и 82-мм били по защитникам Катериновки.
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