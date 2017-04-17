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 Боевики обстреливали украинские позиции из минометов и БМП, один воин травмирован, - пресс-центр штаба АТО

С начала суток враг 15 раз обстрелял позиции ВСУ, один украинский воин получил боевую травму.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на Приморском направлении. Здесь, огнем минометов 120-мм калибра и из вооружения БМП, противник накрывал защитников Новогригорьевки. Из гранатометов различных систем обстреливали защитников Широкино, Водяного, Талаковки и Павлополя. По опорным пунктам в районе Чермалыка вели огонь из минометов калибра 82-мм, а возле Марьинки и Водяного применил пулеметы крупного калибра. Вблизи Талаковка и Водяного активизировались вражеские снайперы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки были ранены двое украинских воинов, - штаб АТО

На Донецком направлении, по позициям в районе населенного пункта Авдеевка противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

На Луганском направлении, российско-оккупационные войска из минометов калибра 120-мм и 82-мм били по защитникам Катериновки.

Смотрите: "Стреляют из всего. Окапываемся круглосуточно. Люди практически отказались от сна потому, что это их жизнь", - бойцы ВСУ на окраинах Авдеевки. ВИДЕО
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Когда наступать будим ..??надоело в окопе жить...наша страна наша территория ..
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Шо делать - неясно. Нападать7 А помощи ждать от кого?Тут нужен особый план.
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Ну, безальтернативный Минск со своим детищем Ротердам + продолжает работу. Теперь у нас главный поставщик антрацитового угля -Россия. Никто и никогда не выигрывал войну финансируя её с двух сторон, даже кайзер в Первую мировую......
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики обстреливали украинские позиции из минометов и БМП, один воин травмирован, - пресс-центр штаба АТО
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